Tái chế pin lithium-ion: Hướng đi xanh cho nền kinh tế năng lượng tuần hoàn
Trọng Hoàng
15/03/2026, 10:06
Sự bùng nổ của xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng khiến lượng pin lithium-ion thải bỏ tăng nhanh, đặt ra thách thức lớn về môi trường và nguồn cung kim loại chiến lược. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy phương pháp tái chế “xanh” dùng carbon dioxide và nước có thể thu hồi lithium với hiệu suất rất cao...
Sự phát triển mạnh mẽ của xe điện
trong thập kỷ qua đã đưa pin lithium-ion trở thành một trong những công nghệ
cốt lõi của quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.
Tuy nhiên, khi ngày càng
nhiều pin bước vào giai đoạn cuối vòng đời sử dụng, bài toán xử lý và tái chế
loại vật liệu này đang trở thành một thách thức lớn đối với môi trường và chuỗi
cung ứng tài nguyên.
BÀI
TOÁN LỚN TỪ LƯỢNG PIN THẢI CỦA KỶ NGUYÊN XE ĐIỆN
Pin lithium-ion hiện được sử dụng
rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ thiết bị điện tử cá nhân đến xe điện và các
hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn. Nhờ mật độ năng lượng cao và khả năng
sạc lại nhiều lần, công nghệ này đã trở thành nền tảng của quá trình điện khí
hóa trong giao thông và năng lượng.
Tuy nhiên, vòng đời trung bình của
pin lithium-ion thường chỉ kéo dài từ 5- 8 năm trong điều kiện sử dụng thông
thường. Sau giai đoạn này, dung lượng pin suy giảm đáng kể và không còn đáp ứng
được yêu cầu vận hành của xe điện hoặc hệ thống lưu trữ năng lượng.
Không chỉ là vấn đề môi trường, pin
lithium-ion còn chứa nhiều kim loại có giá trị kinh tế cao như lithium, cobalt,
nickel và manganese. Đây đều là những nguyên liệu quan trọng đối với ngành công
nghiệp năng lượng mới và đang được xem là các kim loại chiến lược trong chuỗi
cung ứng toàn cầu. Nếu không được tái chế, các kim loại này không chỉ bị lãng
phí mà còn có thể gây ô nhiễm đất và nguồn nước do sự rò rỉ của các hợp chất
kim loại nặng.
Trong bối cảnh nhu cầu pin cho xe
điện và hệ thống lưu trữ năng lượng tăng mạnh, việc thu hồi và tái sử dụng các
vật liệu này ngày càng trở nên quan trọng. Nhiều nghiên cứu cho thấy trong vài
thập kỷ tới, nếu không mở rộng mạnh mẽ các hệ thống tái chế, nguồn cung của một
số kim loại như cobalt và lithium có thể đối mặt với nguy cơ thiếu hụt khi nhu
cầu tăng nhanh.
PHƯƠNG
PHÁP TÁI CHẾ “SỦI BỌT” CHỈ SỬ DỤNG CO₂ VÀ NƯỚC
Trước những thách thức đó, các nhà
khoa học tại Chinese Academy of Sciences đã phát triển một phương pháp tái chế
pin lithium-ion hoàn toàn mới, được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy
tín Nature Communications.
Phương pháp này được mô tả như một
quy trình “sủi bọt”, bởi quá trình chiết tách lithium diễn ra tương tự như cách
tạo ra nước giải khát có ga.
Quá trình bắt đầu bằng việc nghiền
nhỏ vật liệu cực âm của pin đã qua sử dụng. Điều này làm phá vỡ cấu trúc
tinh thể của vật liệu, khiến các nguyên tử lithium di chuyển ra bề mặt hạt và
hình thành một lớp giàu lithium.
Trong khi đó, các kim loại khác như
nickel và cobalt vẫn được giữ lại trong cấu trúc tinh thể ban đầu. Sự tách biệt
này giúp quá trình chiết xuất lithium trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
Sau bước xử lý cơ học, vật liệu được
ngâm trong nước và khí carbon dioxide được bơm vào dung dịch. Khi hòa tan trong
nước, CO₂ tạo ra một lượng nhỏ ion hydro. Các ion này phản ứng với lithium để
tạo thành dung dịch lithium bicarbonate.
Đáng chú ý, quá trình này gần như
không ảnh hưởng đến các kim loại khác trong vật liệu.
Theo nhóm nghiên cứu, hiệu suất
chiết xuất lithium đạt hơn 95%. Đây là mức hiệu suất rất cao so với nhiều
phương pháp tái chế pin hiện nay. Sau khi thu được dung dịch lithium
bicarbonate, các nhà khoa học chỉ cần gia nhiệt để chuyển hóa thành lithium
carbonate - một nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin lithium-ion mới. Độ
tinh khiết của lithium carbonate thu được đạt trên 99,5%, đáp ứng các tiêu
chuẩn công nghiệp cho sản xuất pin.
HƯỚNG
TỚI NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN CHO NGÀNH PIN
Một điểm đáng chú ý của công nghệ
mới là gần như không tạo ra chất thải. Phần vật liệu rắn còn lại sau khi tách
lithium không bị loại bỏ mà có thể được tận dụng như một vật liệu xúc tác hiệu
suất cao cho các phản ứng điện hóa.
Theo các thử nghiệm trong phòng thí
nghiệm, vật liệu này có thể hoạt động ổn định trong hơn 200 giờ mà không suy
giảm đáng kể hiệu suất. Điều này cho thấy quá trình tái chế không chỉ thu hồi
lithium mà còn giúp nâng cấp giá trị của các kim loại còn lại trong pin. Các
nhà nghiên cứu cho rằng cách tiếp cận này có thể trở thành một bước tiến quan
trọng hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành pin lithium-ion.
Hiện nay, các phương pháp tái chế
pin phổ biến chủ yếu dựa vào hai công nghệ chính: luyện kim nhiệt và luyện kim
thủy. Trong luyện kim nhiệt, pin được nung chảy ở nhiệt độ rất cao - thường
vượt quá 1.000°C - để tách kim loại. Phương pháp này tiêu tốn nhiều năng lượng và
có thể phát sinh khí thải.
Trong khi đó, luyện kim thủy sử dụng
nhiều loại axit mạnh để hòa tan kim loại, dẫn đến việc tạo ra lượng lớn nước
thải hóa học. So với các công nghệ trên, phương pháp mới có ưu điểm là sử dụng
ít hóa chất, vận hành trong điều kiện nhẹ và giảm đáng kể tác động môi trường.
Ngoài ra, quy trình này còn có tiềm
năng tận dụng khí CO₂ từ các nguồn công nghiệp, giúp giảm phát thải carbon trong
quá trình sản xuất.
Trong tương lai, nhóm nghiên cứu dự
định thử nghiệm việc sử dụng trực tiếp khí thải công nghiệp chứa nồng độ CO₂
thấp để vận hành quy trình tái chế. Nếu được thương mại hóa thành công, công
nghệ này có thể giúp giải quyết đồng thời hai vấn đề lớn: tái chế pin và tận
dụng khí thải carbon.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: