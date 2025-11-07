MB đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu thích ứng linh hoạt, đón đầu cơ hội năm 2026

Ngày 7/11, gần 500 doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã tham dự Diễn đàn MB Economic Insights lần thứ 11, nơi quy tụ các chuyên gia kinh tế hàng đầu trong nước và quốc tế để cùng thảo luận về bối cảnh thương mại toàn cầu và các giải pháp chủ động thích ứng, nhằm duy trì đà tăng trưởng vững chắc trong năm 2026…

MB Economic Insights là diễn đàn kinh tế thường niên do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức suốt hơn một thập kỷ qua, nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trước những biến động kinh tế toàn cầu. Chủ đề năm nay là “Chủ động thích ứng - Tạo đà bứt phá”.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB, giải thích: “Chủ động thích ứng có nghĩa là các tổ chức tài chính và doanh nghiệp cần nhận diện, phân tích, tìm hiểu và tính toán được những biến động có thể xảy ra trong năm 2026”.

Ông cho biết, MB sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu để trao đổi, đánh giá và chuẩn bị các giải pháp ứng phó phù hợp.

Dựa trên những xu hướng đã được các chuyên gia chỉ ra tại diễn đàn, ông Ánh cho rằng việc xác định rõ ngành nghề chịu tác động tiêu cực và ngành có cơ hội phát triển – dựa trên bối cảnh chính sách toàn cầu và trong nước, là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp giữ vững đà tăng trưởng.

“Trên cơ sở đó, MB sẽ thiết kế các sản phẩm tài chính phù hợp theo từng ngành nghề xuất nhập khẩu, hỗ trợ khách hàng nắm bắt cơ hội và phòng ngừa rủi ro”, ông Phạm Như Ánh khẳng định.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho biết: “Ước tính lũy kế 10 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 762 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 391 tỷ USD, nhập khẩu đạt 371 tỷ USD.”

Thặng dư thương mại hơn 19,5 tỷ USD được đánh giá là nền tảng tích cực, giúp nền kinh tế Việt Nam bước vào quý IV với tâm thế chủ động. Tuy nhiên, bà Hiền cũng lưu ý rằng sự điều chỉnh chính sách thương mại từ Hoa Kỳ đã gây áp lực ngắn hạn lên một số ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày.

Dù vậy, bức tranh xuất khẩu tổng thể vẫn tích cực nhờ sự tăng trưởng ổn định của các nhóm ngành có giá trị gia tăng cao như linh kiện điện tử, nông sản, thực phẩm chế biến, hóa chất và sản phẩm công nghệ cao.

Trước yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường minh bạch nguồn gốc xuất xứ và thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế.

Bà Hiền thông tin thêm: “Hiện nay, chúng tôi đang tích cực phối hợp với các hiệp hội ngành hàng để tham vấn, đề xuất các quy định phù hợp về quy tắc xuất xứ, nhằm đảm bảo sản phẩm có xuất xứ hợp pháp đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan.”

Bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Ông Trần Mậu Huy, đại diện Công ty TNHH Hào Hưng, cho biết: “Chính sách thuế đối ứng từ Hoa Kỳ đã khiến tỷ giá tăng mạnh, chi phí vận chuyển leo thang. Nhiều khách hàng gặp khó khăn tài chính, chậm thanh toán, dẫn đến rủi ro tài chính dồn về phía doanh nghiệp xuất khẩu.”

Ông Huy chia sẻ thêm: “Trung bình mỗi tháng, Hào Hưng xuất khẩu từ 5 đến 7 tàu hàng. Tuy nhiên, việc thanh toán bị gián đoạn trong thời gian gần đây đã ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.”

Năm 2025 ghi nhận nhiều biến động trong môi trường thương mại quốc tế, đặc biệt là chính sách thuế đối ứng từ Hoa Kỳ. Do thời điểm công bố thuế diễn ra đột ngột và Việt Nam chưa kịp đàm phán, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước thực tế đó, ông Phạm Như Ánh cho biết MB đã nhanh chóng tư vấn giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá, hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu trọng điểm là Hoa Kỳ. Đồng thời, ngân hàng cũng triển khai dịch vụ tư vấn bảo hiểm tỷ giá giúp khách hàng chủ động ứng phó khi thị trường biến động mạnh.

Ông Trần Mậu Huy đánh giá cao dịch vụ tư vấn L/C của MB, cho rằng đây là giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro trong thanh toán quốc tế: “Ngân hàng hỗ trợ kiểm tra tính phù hợp của bộ chứng từ với các điều khoản trong L/C, qua đó giảm nguy cơ bị từ chối thanh toán và đảm bảo tiến độ thanh toán an toàn, kịp thời.”

Về chi phí dịch vụ, ông Huy nhận xét MB đang cung cấp mức giá cạnh tranh, trong khi đội ngũ tư vấn thể hiện sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong từng giải pháp tài chính đưa ra.

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, bà Trịnh Thị Thu Hiền – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) – ghi nhận nỗ lực của MB trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt là hỗ trợ hoạch định chiến lược và quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Bà Hiền kỳ vọng rằng những trao đổi tại Diễn đàn MB Economic Insights 2025 sẽ: “Mang lại thông tin hữu ích và gợi mở các giải pháp thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.”

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cũng tin tưởng rằng, với tinh thần linh hoạt, kỷ luật và hợp tác, khu vực xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì thặng dư thương mại ổn định, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.