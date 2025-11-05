MB Economic Insights 2025: Điểm hẹn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Diễn đàn kinh tế thường niên MB Economic Insights 2025 dự kiến quy tụ hơn 400 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu cùng các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến góc nhìn chiến lược và giải pháp tài chính thực tiễn cho doanh nghiệp.

Vào lúc 8h00 ngày 7/11/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế thường niên MB Economic Insights 2025 với chủ đề: “Chủ động thích ứng – Tạo đà bứt phá”.

Bước sang năm thứ 11, MB Economic Insights 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là điểm hẹn uy tín của giới tài chính – ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Năm nay, diễn đàn dự kiến tập trung vào các chủ đề cốt lõi như tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chính sách vĩ mô – tài chính và chiến lược quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều biến động.

DỰ BÁO SÁT THỰC GIÚP DOANH NGHIỆP ĐÓN ĐẦU CƠ HỘI NĂM 2026

Phương châm “nói có dữ liệu, làm có giải pháp”, chất lượng dự báo - được đóng góp bởi các chuyên gia kinh tế – tài chính hàng đầu trong và ngoài nước, là những nền tảng giúp MB Economic Insights giữ vững vị thế khác biệt trong hệ sinh thái hội thảo kinh tế tại Việt Nam.

Năm 2024, ông Trần Mậu Huy - đại diện Công ty TNHH Hào Hưng, chia sẻ rằng việc tham gia Diễn đàn MB Economic Insights đã hỗ trợ ban lãnh đạo công ty đưa ra những quyết định chính xác trong xử lý các vấn đề liên quan đến tỷ giá và lãi suất, qua đó gián tiếp giúp gia tăng doanh thu và giảm thiểu chi phí không cần thiết.

Ông Huy cũng đánh giá cao diễn đàn như một cơ hội quý giá để tiếp thu, tổng hợp nhiều góc nhìn chuyên sâu từ các chuyên gia kinh tế hàng đầu đến từ các định chế tài chính quốc tế và học giả uy tín tại Việt Nam.

Là người thường xuyên tham dự đầy đủ các kỳ Diễn đàn MB Economic Insights, ông Lê Văn Chung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Stavian Hóa chất, đánh giá đây là cơ hội quý báu không chỉ để cập nhật thông tin kinh tế vĩ mô mới nhất, mà còn để giao lưu, kết nối với các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.

“Các diễn giả tại diễn đàn luôn mang đến những góc nhìn sâu sắc cùng dự báo dựa trên dữ liệu kinh tế đáng tin cậy, giúp chúng tôi có cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng thị trường”, ông Chung cho biết.

“Nhờ những tư vấn và giải pháp tài chính thực tiễn, Stavian Hóa chất đã duy trì được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh và tự tin hơn trong triển khai các chiến lược dài hạn. Bên cạnh đó, sự kiện cũng tạo nên môi trường kết nối lý tưởng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng chiến lược hợp tác và hướng tới phát triển bền vững. Đây thực sự là diễn đàn không thể thiếu đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược”, ông Lê Văn Chung, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Stavian Hóa chất, chia sẻ.

MB – ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TIN CẬY CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

Đại diện các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đánh giá qua hơn một thập kỷ tổ chức, MB Economic Insights đã định hình một không gian trao đổi giá trị, nơi dữ liệu kinh tế vĩ mô được chuyển hóa thành tư vấn chiến lược thực tiễn, giúp doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo chu kỳ kinh tế, tối ưu chi phí vốn và nâng cao năng lực chống chịu trước rủi ro.

Theo đại diện Ban Tổ chức, năm nay lần đầu tiên MB Economic Insights triển khai nhiều phiên thảo luận chuyên sâu, với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế, học giả trong nước, đại diện Bộ Công Thương và Ban lãnh đạo MB.

Tại đây, các bên sẽ cùng phân tích và thảo luận những vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật như thuế quan, đầu tư công, chính sách tài khóa – tiền tệ và tỷ giá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Góc nhìn chiến lược về triển vọng năm 2026 bao gồm bối cảnh tăng trưởng, lạm phát và việc làm trên các khu vực trọng điểm sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng vĩ mô một cách toàn diện.

Diễn đàn đồng thời cung cấp các khuyến nghị quản trị rủi ro sát thực, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trước biến động tỷ giá, mặt bằng lãi suất, giá cả hàng hóa và rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Đây sẽ là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp tương tác trực tiếp với giới chuyên gia, từ đó tiếp cận thông tin chiến lược và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh một cách chủ động, phù hợp với xu hướng thị trường.

Với sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu “mở lối giao thương – vươn ra biển lớn”, MB tiên phong cung cấp giải pháp Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại toàn diện. Nền tảng công nghệ hiện đại cùng đội ngũ tư vấn am hiểu thị trường giúp MB đảm bảo giao dịch an toàn, minh bạch, nhanh chóng và tối ưu.

MB giữ vững vị thế là ngân hàng dẫn đầu thị phần ngoại tệ tại Việt Nam, được The Asian Banker vinh danh là Ngân hàng ngoại hối xuất sắc nhất năm 2024 và 2025.

Biz MBBank – nền tảng số dành cho doanh nghiệp đang phục vụ hơn 350.000 khách hàng toàn quốc, tích hợp các tính năng giao dịch quốc tế, mua bán ngoại tệ và quản lý tài chính trên một nền tảng duy nhất. Đối với MB, chuyển đổi số không chỉ là chiến lược, mà là sứ mệnh kiến tạo tương lai cho cộng đồng doanh nghiệp Việt.