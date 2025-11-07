MB Economic Insights 2025: Ghi dấu hành trình 11 năm lan tỏa giá trị

Hàng chục câu hỏi từ thực tiễn đã được các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đặt ra tại Diễn đàn MB Economic Insights 2025, xoay quanh các vấn đề nóng như biến động tỷ giá, chính sách thuế đối ứng từ Hoa Kỳ, chiến lược phòng ngừa rủi ro tài chính, cũng như giải pháp tín dụng phù hợp theo từng ngành hàng. Những trao đổi thẳng thắn, sát thực tiễn đã tạo nên diễn đàn cởi mở, thực chất và giàu giá trị ứng dụng cho cộng đồng doanh nghiệp…

Ngày 7/11/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức Diễn đàn Kinh tế thường niên MB Economic Insights tại TP. Hà Nội với chủ đề: “Chủ động thích ứng – Tạo đà bứt phá”.

Bước sang năm thứ 11, MB Economic Insights tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến học thuật và kết nối uy tín, nơi quy tụ giới tài chính – ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu tại Việt Nam.

Ban lãnh đạo MB chụp ảnh lưu niệm cùng các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp xuất nhập khẩu trước giờ khai mạc.

Bước sang năm thứ 11, MB Economic Insights thu hút sự quan tâm của gần 500 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu; các chuyên gia kinh tế uy tín từ World Bank Việt Nam, FulBright Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Tổng giám đốc Phạm Như Ánh khẳng định MB luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối xuất nhập khẩu, trong việc nhận diện rủi ro, chủ động thích ứng và tối ưu hóa cơ hội tăng trưởng.

Bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, kỳ vọng rằng những trao đổi tại Diễn đàn MB Economic Insights 2025 sẽ: “Mang lại thông tin hữu ích và gợi mở các giải pháp thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.”

Ông Sacha Dray, Chuyên gia Kinh tế, Ban chính sách kinh tế Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cung cấp cho các doanh nghiệp bức tranh lớn về tình hình thương mại thế giới và các kịch bản xuất khẩu của Việt Nam năm 2026.

Nhiều câu hỏi thực tiễn về tỷ giá, thuế quan và chiến lược ứng phó rủi ro của doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được các chuyên gia và lãnh đạo MB giải đáp sát thực, kịp thời.

Tổng giám đốc Phạm Như Ánh khẳng định MB luôn đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những giải pháp tài chính “may đo”, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành cho khách hàng.

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đánh giá MB Economic Insights đã khẳng định vị thế khác biệt nhờ vào nền tảng dữ liệu thực chứng, các giải pháp tài chính sát thực tiễn và sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.