Trang chủ Tài chính

MB Economic Insights 2025: Ghi dấu hành trình 11 năm lan tỏa giá trị

Thu Hà

07/11/2025, 15:43

Hàng chục câu hỏi từ thực tiễn đã được các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đặt ra tại Diễn đàn MB Economic Insights 2025, xoay quanh các vấn đề nóng như biến động tỷ giá, chính sách thuế đối ứng từ Hoa Kỳ, chiến lược phòng ngừa rủi ro tài chính, cũng như giải pháp tín dụng phù hợp theo từng ngành hàng. Những trao đổi thẳng thắn, sát thực tiễn đã tạo nên diễn đàn cởi mở, thực chất và giàu giá trị ứng dụng cho cộng đồng doanh nghiệp…

Ngày 7/11/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức Diễn đàn Kinh tế thường niên MB Economic Insights tại TP. Hà Nội với chủ đề: “Chủ động thích ứng – Tạo đà bứt phá”.

Bước sang năm thứ 11, MB Economic Insights tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến học thuật và kết nối uy tín, nơi quy tụ giới tài chính – ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu tại Việt Nam.

Ban lãnh đạo MB chụp ảnh lưu niệm cùng các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp xuất nhập khẩu trước giờ khai mạc.
Ban lãnh đạo MB chụp ảnh lưu niệm cùng các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp xuất nhập khẩu trước giờ khai mạc.
Bước sang năm thứ 11, MB Economic Insights thu hút sự quan tâm của gần 500 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu; các chuyên gia kinh tế uy tín từ World Bank Việt Nam, FulBright Việt Nam.
Bước sang năm thứ 11, MB Economic Insights thu hút sự quan tâm của gần 500 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu; các chuyên gia kinh tế uy tín từ World Bank Việt Nam, FulBright Việt Nam.
Phát biểu khai mạc, Tổng giám đốc Phạm Như Ánh khẳng định MB luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối xuất nhập khẩu, trong việc nhận diện rủi ro, chủ động thích ứng và tối ưu hóa cơ hội tăng trưởng.
Phát biểu khai mạc, Tổng giám đốc Phạm Như Ánh khẳng định MB luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối xuất nhập khẩu, trong việc nhận diện rủi ro, chủ động thích ứng và tối ưu hóa cơ hội tăng trưởng.
Bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, kỳ vọng rằng những trao đổi tại Diễn đàn MB Economic Insights 2025 sẽ: "Mang lại thông tin hữu ích và gợi mở các giải pháp thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu."
Bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, kỳ vọng rằng những trao đổi tại Diễn đàn MB Economic Insights 2025 sẽ: “Mang lại thông tin hữu ích và gợi mở các giải pháp thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.”
Ông Sacha Dray, Chuyên gia Kinh tế, Ban chính sách kinh tế Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cung cấp cho các doanh nghiệp bức tranh lớn về tình hình thương mại thế giới và các kịch bản xuất khẩu của Việt Nam năm 2026.
Ông Sacha Dray, Chuyên gia Kinh tế, Ban chính sách kinh tế Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cung cấp cho các doanh nghiệp bức tranh lớn về tình hình thương mại thế giới và các kịch bản xuất khẩu của Việt Nam năm 2026.
Nhiều câu hỏi thực tiễn về tỷ giá, thuế quan và chiến lược ứng phó rủi ro của doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được các chuyên gia và lãnh đạo MB giải đáp sát thực, kịp thời.
Nhiều câu hỏi thực tiễn về tỷ giá, thuế quan và chiến lược ứng phó rủi ro của doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được các chuyên gia và lãnh đạo MB giải đáp sát thực, kịp thời.
Tổng giám đốc Phạm Như Ánh khẳng định MB luôn đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những giải pháp tài chính "may đo", ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành cho khách hàng.
Tổng giám đốc Phạm Như Ánh khẳng định MB luôn đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những giải pháp tài chính “may đo”, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành cho khách hàng.

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đánh giá MB Economic Insights đã khẳng định vị thế khác biệt nhờ vào nền tảng dữ liệu thực chứng, các giải pháp tài chính sát thực tiễn và sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.

MB Economic Insights 2025

Hơn 400 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công vẫn “nằm trên giấy” chờ giải ngân

Hơn 400 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công vẫn “nằm trên giấy” chờ giải ngân

Sau hơn 10 tháng, cả nước mới giải ngân được hơn 464.000 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch. Như vậy, hơn 400.000 tỷ đồng vốn đầu tư công vẫn đang “chờ” được khơi thông, trong khi 29 bộ, ngành và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân cả nước.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Doanh nghiệp cần làm gì để không bỏ lỡ làn sóng đầu tư công hàng triệu tỷ?

Doanh nghiệp cần làm gì để không bỏ lỡ làn sóng đầu tư công hàng triệu tỷ?

Theo các chuyên gia, làn sóng đầu tư công quy mô lớn đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực: Từ xây lắp hạ tầng, sản xuất vật liệu, đến cung ứng thiết bị và công nghệ. Với chính sách mới khuyến khích khu vực tư nhân tham gia chuỗi giá trị đầu tư công, doanh nghiệp cần chuẩn bị năng lực tài chính, quản trị để tận dụng thời cơ…

Cán cân thương mại nửa cuối tháng 10 tiếp tục thặng dư dù xuất khẩu sụt giảm

Cán cân thương mại nửa cuối tháng 10 tiếp tục thặng dư dù xuất khẩu sụt giảm

Trong nửa cuối tháng 10/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 43,4 tỷ USD, tăng nhẹ 0,25% so với nửa cuối tháng 9. Dù kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 3% trong khi nhập khẩu tăng hơn 4% nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì thặng dư gần 2 tỷ USD…

IFC TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu

IFC TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu

Mô hình phát triển trung tâm tài chính quốc tế (IFC) TP. Hồ Chí Minh đặt trọng tâm minh bạch, công nghệ, khung pháp lý chuẩn quốc tế; hướng đến hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn và bền vững, khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu…

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

