MB Economic Insights 2025: Ghi dấu hành trình 11 năm lan tỏa giá trị

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Hàng chục câu hỏi từ thực tiễn đã được các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đặt ra tại Diễn đàn MB Economic Insights 2025, xoay quanh các vấn đề nóng như biến động tỷ giá, chính sách thuế đối ứng từ Hoa Kỳ, chiến lược phòng ngừa rủi ro tài chính, cũng như giải pháp tín dụng phù hợp theo từng ngành hàng. Những trao đổi thẳng thắn, sát thực tiễn đã tạo nên diễn đàn cởi mở, thực chất và giàu giá trị ứng dụng cho cộng đồng doanh nghiệp…
Ngày 7/11/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức Diễn đàn Kinh tế thường niên MB Economic Insights tại TP. Hà Nội với chủ đề: “Chủ động thích ứng – Tạo đà bứt phá”.
Bước sang năm thứ 11, MB Economic Insights tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến học thuật và kết nối uy tín, nơi quy tụ giới tài chính – ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu tại Việt Nam.
Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đánh giá MB Economic Insights đã khẳng định vị thế khác biệt nhờ vào nền tảng dữ liệu thực chứng, các giải pháp tài chính sát thực tiễn và sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.
Sau hơn 10 tháng, cả nước mới giải ngân được hơn 464.000 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch. Như vậy, hơn 400.000 tỷ đồng vốn đầu tư công vẫn đang “chờ” được khơi thông, trong khi 29 bộ, ngành và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân cả nước.
Theo các chuyên gia, làn sóng đầu tư công quy mô lớn đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực: Từ xây lắp hạ tầng, sản xuất vật liệu, đến cung ứng thiết bị và công nghệ. Với chính sách mới khuyến khích khu vực tư nhân tham gia chuỗi giá trị đầu tư công, doanh nghiệp cần chuẩn bị năng lực tài chính, quản trị để tận dụng thời cơ…
Trong nửa cuối tháng 10/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 43,4 tỷ USD, tăng nhẹ 0,25% so với nửa cuối tháng 9. Dù kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 3% trong khi nhập khẩu tăng hơn 4% nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì thặng dư gần 2 tỷ USD…
Mô hình phát triển trung tâm tài chính quốc tế (IFC) TP. Hồ Chí Minh đặt trọng tâm minh bạch, công nghệ, khung pháp lý chuẩn quốc tế; hướng đến hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn và bền vững, khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: