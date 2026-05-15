MB lần thứ ba liên tiếp được vinh danh “Ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2026”

Ngày 14/5/2026, tại Kuala Lumpur (Malaysia), MB tiếp tục được trao danh hiệu “Best FX Bank in Vietnam - Ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2026” trong khuôn khổ lễ trao giải thường niên TAB Global Transaction Finance Awards do The Asian Banker tổ chức.

Giải thưởng ghi nhận năng lực nổi bật của MB trong việc cung cấp các giải pháp ngoại hối toàn diện, tích hợp sâu với hệ sinh thái ngân hàng giao dịch và chuyển đổi số dành cho khách hàng tổ chức và cá nhân.

GIẢI THƯỞNG UY TÍN HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG GIAO DỊCH

TAB Global Transaction Finance Awards là một trong những chương trình đánh giá độc lập và khắt khe hàng đầu thế giới trong lĩnh vực ngân hàng giao dịch, thanh toán, tài trợ thương mại và ngoại hối. Các tổ chức tham gia được đánh giá dựa trên hệ thống tiêu chí chuẩn hóa gồm các chỉ số hiệu quả kinh doanh, khảo sát khách hàng, phỏng vấn chuyên sâu và nghiên cứu thực địa.

Giải thưởng TAB Global Transaction Finance Awards quy tụ nhiều định chế tài chính hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương và toàn cầu như Bank of America, Mizuho Bank, United Overseas Bank (UOB), CIMB Bank, Bangkok Bank, Bank of China và Deutsche Bank. Việc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) được vinh danh trong danh sách này tiếp tục khẳng định năng lực cạnh tranh của ngân hàng Việt Nam trên sân chơi quốc tế, cũng như ghi nhận uy tín của các ngân hàng Việt về năng lực chuyên môn, đổi mới công nghệ và khả năng phục vụ khách hàng ở chuẩn mực quốc tế.

Theo đánh giá của Hội đồng giải thưởng, MB nổi bật nhờ chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, kết hợp tư vấn chuyên sâu, sản phẩm phòng ngừa rủi ro tỷ giá và nền tảng số tích hợp xuyên suốt các hoạt động ngoại hối trong thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và quản trị dòng tiền.

DẪN ĐẦU CÁC SẢN PHẨM CẤU TRÚC NGOẠI HỐI – PHÁI SINH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

MB cung cấp đầy đủ các công cụ phòng ngừa rủi ro như Spot, Forward, Swap và các cấu trúc phái sinh thiết kế theo nhu cầu từng khách hàng. Cách tiếp cận tư vấn chủ động giúp doanh nghiệp: Cố định tỷ giá trong các giao dịch ngoại hối; Nâng cao độ chính xác dự báo dòng tiền ngoại tệ; Giảm biến động lợi nhuận do bất ổn từ thị trường ngoại hối.

Trên cơ sở đó, MB tiếp tục mở rộng năng lực phục vụ nhóm khách hàng FDI – phân khúc có quy mô giao dịch lớn, dòng tiền đa tiền tệ phức tạp và nhu cầu cao về các giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Ngân hàng phát triển danh mục sản phẩm FX và phái sinh có mức độ tùy biến cao, đồng thời kết hợp linh hoạt giữa kênh số và kênh chuyên viên để đáp ứng cả giao dịch tiêu chuẩn và các cấu trúc phái sinh phức tạp. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vốn, ổn định dòng tiền và củng cố vai trò của MB như đối tác FX tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

BƯỚC TIẾN MẠNH MẼ TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ FX

Thuộc nhóm Big 5 tại Việt Nam, song MB đã đạt nhiều thành tựu khẳng định vị thế số 1 thị trường trong lĩnh vực chuyển đổi số như: MB đang vận hành hai nền tảng số lớn BIZ MBBank phục vụ gần 300.000 doanh nghiệp và App MBBank phục vụ số lượng người dùng lớn nhất Việt Nam - đạt 35 triệu người.

Một trong những yếu tố then chốt giúp MB được vinh danh năm 2026 là hệ sinh thái Digital FX được phát triển chủ yếu in-house, cho phép ngân hàng chủ động đổi mới và tích hợp sâu với hệ thống lõi, quản trị rủi ro và nền tảng ngân hàng số doanh nghiệp.

Các năng lực nổi bật gồm: Cung cấp tỷ giá trực tuyến theo thời gian thực và giao dịch FX tức thời; Tự động hóa toàn bộ quy trình từ giao dịch – xác nhận – thanh toán theo mô hình Straight-Through Processing (STP); Tích hợp FX trực tiếp vào luồng thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại; Thiết lập hạn mức, kiểm soát tuân thủ và theo dõi giao dịch theo thời gian thực.

Nhờ hệ sinh thái số này, tỷ lệ giao dịch ngoại hối thực hiện qua kênh số đã đạt gần 90%, thuộc nhóm dẫn đầu ngành, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng doanh nghiệp.

ĐỔI MỚI SẢN PHẨM FX HỖ TRỢ THANH TOÁN VÀ THƯƠNG MẠI XUYÊN BIÊN GIỚI

MB không ngừng đổi mới danh mục sản phẩm ngoại hối nhằm thúc đẩy thanh toán và thương mại xuyên biên giới theo hướng nhanh chóng, minh bạch và tối ưu chi phí. Năm 2026, MB tiên phong triển khai kết nối thanh toán song phương với các nước là đối tác thương mại lớn thông qua QR code và chuyển khoản tài khoản–tài khoản, tiết kiệm 15–20% chi phí chuyển đổi ngoại tệ và rút ngắn thời gian thanh toán từ vài ngày xuống chỉ còn vài giây.

Song song, MB tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tại hành lang thương mại Việt Nam – Trung Quốc với hệ sinh thái thanh toán CNY/VND toàn diện, mạng lưới ngân hàng đại lý chiến lược và các giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá được thiết kế riêng cho doanh nghiệp. Những sáng kiến này giúp MB trở thành đối tác ngoại hối tin cậy của hàng nghìn doanh nghiệp xuất nhập khẩu, góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư xuyên biên giới bền vững.

KHẲNG ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

Tại thị trường trong nước, hoạt động kinh doanh ngoại hối của MB duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, với thị phần giao dịch luôn nằm trong Top 4 ngân hàng tại Việt Nam. Ngân hàng hiện phục vụ gần 300.000 khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngoại hối, phản ánh độ phủ rộng và mức độ tin cậy cao của thị trường. Giải thưởng “Best FX Bank in Vietnam 2026” tiếp tục khẳng định chiến lược đúng đắn của MB trong việc phát triển ngân hàng giao dịch hiện đại, tích hợp số hóa và tư vấn chuyên sâu cho khách hàng doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, MB sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ, mở rộng hệ sinh thái FX số và nâng cao năng lực tích hợp với chuỗi giá trị thanh toán – thương mại toàn cầu, nhằm mang lại hiệu quả tối ưu và trải nghiệm vượt trội cho khách hàng trong nước và quốc tế.