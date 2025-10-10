MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Thu Hà
10/10/2025, 20:38
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi lần thứ sáu liên tiếp được xướng tên tại hạng mục “Corporate Excellence Award” trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – một giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh truyền cảm hứng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Ngày 9/10, tại TP. HCM đã diễn ra Lễ trao giải Doanh nghiệp châu Á – Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025. Sự kiện được tổ chức bởi Enterprise Asia – tổ chức phi chính phủ hàng đầu tại châu Á nhằm vinh danh những doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc tại Việt Nam với những hoạt động kinh doanh nổi bật và những nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi bền vững.
Tiếp nối chuỗi 5 năm liên tiếp trước đó, năm 2025, MB một lần nữa góp mặt tại hạng mục “Corporate Excellence Award” (Doanh nghiệp xuất sắc châu Á) nhờ duy trì thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh theo kế hoạch đề ra, tăng trưởng ổn định, không ngừng thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ, từ đó mang đến những trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng.
Với chủ đề “Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai (Showcasing Future-Ready Enterprises)”, chương trình giải thưởng năm nay đã tôn vinh những tổ chức và những nhà lãnh đạo tiên phong, chủ động thích ứng với tương lai giữa bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.
Tiến sĩ Fong Chan Onn, Chủ tịch Enterprise Asia, nhấn mạnh trong bài phát biểu mở đầu: “Những doanh nghiệp thành công trong thời đại mới là những tổ chức dám thách thức chuẩn mực, đề cao sự phát triển bền vững và kiến tạo giá trị doanh nghiệp vượt lên trên lợi nhuận. Các đơn vị được vinh danh tối nay chính là biểu tượng của tầm nhìn và bản lĩnh - những điều sẽ góp phần định hình tương lai nền kinh tế Việt Nam”.
“Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng tầm trải nghiệm khách hàng của MB. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho cam kết bền vững của ngân hàng trong việc tạo ra giá trị thiết thực, lâu dài cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng,” đại diện MB chia sẻ.
MB hiện phục vụ 33 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với tỷ lệ giao dịch trên kênh số đạt 98.6%, sánh ngang với các ngân hàng hàng đầu châu Á. Trong giai đoạn chiến lược 2022-2026, MB xác định chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu, mà là công cụ then chốt để tạo ra những giá trị vượt trội cho khách hàng, thu hút khách hàng bằng trải nghiệm xuất sắc và một hệ sinh thái kết nối sâu rộng.
Tính đến nay, MB Group đạt quy mô tổng tài sản trên 1.3 triệu tỷ đồng, đứng Top 5 toàn ngành. Đây là kết quả của quá trình tăng trưởng quy mô bền vững trong nhiều năm liên tiếp, phản ánh năng lực huy động vốn ổn định, khả năng phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng và tầm nhìn mở rộng thị phần.
Đáng chú ý, đây cũng là năm đầu tiên MB góp mặt trong Big 5 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất, với số tiền đóng góp hơn 8.600 tỷ đồng. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của MB khi trở thành một trong những định chế tài chính có đóng góp nổi bật cho ngân sách Nhà nước.
Với sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức tham gia đồng hành cùng Chiến dịch quốc gia “Không một mình”.
Và một số nhóm khác như doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán...
Trong 9 tháng đầu năm 2025, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn ì ạch, với hơn một nửa số bộ, ngành và địa phương chưa đạt mức trung bình 50%. Tình trạng “vốn chờ dự án” vẫn phổ biến, khi nhiều đơn vị được giao nguồn lực lớn nhưng giải ngân ở mức rất thấp…
Trong phiên sáng 10/10, giá vàng nhẫn “4 số 9” phổ biến giảm phổ biến từ 600 nghìn – 3 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (9/10)…
Tính đến ngày 9/10/2025, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn dưới 1 tháng tăng mạnh từ 0,66 đến 0,88 điểm phần trăm so với ngày 3/10/2025. Áp lực lên mặt bằng lãi suất liên ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng bởi tín dụng tăng tốc và khoảng 180.000 tỷ đồng giao dịch mua bán lại có kỳ hạn (repo) với Ngân hàng Nhà nước dự kiến đáo hạn trong tháng 10/2025…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: