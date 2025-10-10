MB nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 với bộ giải pháp công nghệ tiên phong

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Thu Hà
10/10/2025, 09:28
Nối tiếp những năm trước, năm nay, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục nhận giải thưởng “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards 2025 nhờ bộ giải pháp công nghệ toàn diện ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong phục vụ khách hàng.
Ngày 8/10, tại Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội (Hà Nội), Hội Truyền thông số Việt Nam cùng Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards (VDA) 2025. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo các bộ ngành, đại diện cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ.
Tại sự kiện, MB được vinh danh với bộ ba giải pháp công nghệ đột phá, gồm ứng dụng AI bảo vệ giao dịch khách hàng trên ứng dụng MB (App Protection), giải pháp tự động hóa toàn trình sản phẩm tín chấp dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ (SME) và ứng dụng công nghệ cùng dữ liệu để tự động hóa hoàn toàn luồng tái cấp hạn mức tín dụng cho phân khúc SME siêu nhỏ.
Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo bảo vệ giao dịch trên ứng dụng MB thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hơn 35 triệu khách hàng. Hệ thống AI được tích hợp sâu vào ứng dụng, có khả năng phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận, tấn công mạng và các mối đe dọa bảo mật theo thời gian thực, góp phần nâng cao trải nghiệm và niềm tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số.
Hai giải pháp tự động hóa dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc số hóa toàn diện quy trình tín dụng. Việc tự động hóa từ khâu đăng ký, thẩm định đến phê duyệt và giải ngân giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý, giảm thiểu thủ tục giấy tờ và nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp nhỏ.
Đặc biệt, giải pháp tái cấp hạn mức tín dụng tự động dựa trên phân tích dữ liệu và hành vi giao dịch, cho phép khách hàng được gia hạn hạn mức nhanh chóng mà không cần thủ tục phức tạp.
Được tổ chức thường niên từ năm 2018, do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ. Vietnam Digital Awards đã trở thành một trong những chương trình uy tín hàng đầu, ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực tiên phong trong chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.
Vietnam Digital Awards 2025 - mùa giải thứ tám diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia – đã mang một dấu ấn đặc biệt.
“Giải thưởng lần này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của MB trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp số và tập đoàn tài chính dẫn đầu, MB tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong cuộc cách mạng chuyển đổi số của ngành ngân hàng Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Việt Nam số vững mạnh và thịnh vượng,” đại diện MB cho hay.
Sau sáu tháng phát động, Vietnam Digital Awards 2025 đã tiếp cận hơn 15.000 cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, tiếp nhận hơn 400 hồ sơ đề cử, con số cao nhất từ trước tới nay. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc và khách quan, 52 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cá nhân tiêu biểu trong hành trình chuyển đổi số quốc gia đã được vinh danh.
Ngày 3/10/2025, VIS Rating (Công ty cổ phần xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam được thành lập bởi Moody’s) công bố kết quả đánh giá tín nhiệm lần đầu đối với Bảo hiểm VietinBank (VBI) ở mức A+ với triển vọng “ổn định”.
Chỉ sau hơn bốn năm hoạt động, Shinhan Life đã nhanh chóng khẳng định vị thế vững vàng trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.
Một nhà giao dịch nói “giá vàng đã tăng quá nhanh đến mức không có mốc hỗ trợ thực sự nào trên 3.850 USD/oz”...
Giá vàng thế giới đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 4.000 USD/oz trong tuần này, đánh dấu một cột mốc nữa trong thời kỳ thị trường giá lên kéo dài 3 năm qua...
Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), từ đầu năm đến 30/9, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp là 349.603 tỷ đồng. Trong đó, 73% giá trị thuộc về nhóm ngân hàng, bất động sản chiếm 18%. Ba tháng còn lại của năm, sẽ có khoảng 48.080 tỷ đáo hạn, bất động sản chiếm tỷ trọng 38%...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: