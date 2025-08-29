MB tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước A80 - Khẳng định mục tiêu đồng hành phát triển cùng quốc gia

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, từ ngày 28/8 - 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc”.

Sự kiện quy tụ khoảng 6.000 đại biểu trong nước và quốc tế cùng hàng trăm nghìn lượt khách tham quan. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) góp mặt tại khu vực triển lãm ngành Ngân hàng với gian hàng mang đậm dấu ấn công nghệ và sáng tạo, thể hiện vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng dẫn đầu Việt Nam.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ MB tại Triển lãm thành tự đất nước A80.

BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ THÀNH TỰU ĐẤT NƯỚC

Triển lãm A80 "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" không chỉ tái hiện chặng đường lịch sử 80 năm mà còn lan tỏa khát vọng đổi mới, hội nhập quốc tế. Trong đó, ngành ngân hàng được ví như “huyết mạch” của nền kinh tế, với nỗ lực hiện đại hóa, số hóa dịch vụ để đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân.

Trong bức tranh chung ấy, ngành ngân hàng được ví như “huyết mạch” của nền kinh tế, tiên phong trong hiện đại hóa, số hóa dịch vụ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Sự hiện diện nổi bật của MB tại triển lãm không chỉ mang ý nghĩa trưng bày sản phẩm - dịch vụ, mà còn là lời khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, đồng thời củng cố vị thế Top 5 ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

MB – DẤU ẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI HÀNH TRÌNH 80 NĂM PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM

Tại triển lãm, MB mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm trực tiếp các giải pháp tài chính số toàn diện ra mắt trong năm 2025, được thiết kế riêng cho từng nhóm đối tượng. Nổi bật là MSeller cùng loa thanh toán MB tích hợp hóa đơn – công cụ bán hàng hiện đại, biến chiếc loa nhỏ gọn thành giải pháp thu – chi tiện lợi cho hộ kinh doanh, tiểu thương, giúp quản lý doanh thu minh bạch và nhanh chóng.

Đồng thời, với vai trò tiên phong trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng Nghị định 70, MB giới thiệu gói giải pháp “combo lên doanh nghiệp” – đồng hành trọn gói cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi thành doanh nghiệp, từ thủ tục pháp lý đến hỗ trợ tài chính, khẳng định cam kết của MB trong việc thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Với hơn 32 triệu người dùng App MBBank, cùng đội ngũ 2.000 kỹ sư công nghệ và hạ tầng hiện đại, MB tiếp tục khẳng định năng lực công nghệ hàng đầu. Trong năm 2025, chuyển đổi số là động lực then chốt, với các nền tảng chủ lực như App MBBank, Biz MBBank và Banking-as-a-Service (BAAS), đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng khách hàng, CASA và doanh thu.

Đặc biệt, Biz MBBank giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tối ưu dòng tiền, nâng cao hiệu quả vận hành. Nhân sự kiện này, câu chuyện chuyển đổi số của ngành ngân hàng được thể hiện rõ nét qua việc các chính sách an sinh xã hội đã có thể đến tay người dân thông qua hạ tầng thanh toán số. Với sự tích hợp dữ liệu định danh điện tử (VNID) và hệ sinh thái số của MB, khách hàng dễ dàng nhận các khoản hỗ trợ một cách nhanh chóng, an toàn và tiện lợi – chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại.

Đây là minh chứng sống động cho vai trò của ngân hàng số trong việc đưa chính sách đến gần hơn với từng người dân, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của đổi mới sáng tạo.

MB giới thiệu các giải pháp tài chính số trong khuôn khổ Triển lãm.

Là ngân hàng được đánh giá dẫn đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo, MB liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm thẻ gắn liền với nhu cầu của từng phân khúc Thẻ Doanh nghiệp MB Hhi BIZ & Thẻ MB Mastercard Platinum.

Nếu như thẻ doanh nghiệp đa năng MB Hi BIZ là bạn đồng hành đắc lực của doanh nghiệp 4.0 nhờ khả năng linh hoạt nguồn tiền. ưu đãi đa dạng, “đo ni đóng giày”, cùng phí chuyển đổi ngoại tệ hấp dẫn tối đa 1,2%, thì thẻ tín dụng MB Mastercard Platinum lại gây bão ở phân khúc khách hàng cá nhân với tính năng tùy chọn lĩnh vực hoàn tiền từ mua sắm thường nhật, ẩm thực, du lịch đến phong cách sống, với mức hoàn hấp dẫn 5%.

Những sản phẩm này không chỉ phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân, mà còn hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhỏ lẻ – vốn là lực lượng quan trọng trong nền kinh tế.

Hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước đã chứng kiến những bước ngoặt quan trọng trong hiện đại hóa nền kinh tế. Với MB, triển lãm lần này mang đến cơ hội thể hiện rõ khát vọng: không chỉ là ngân hàng thương mại, mà là tập đoàn tài chính số dẫn đầu, tiên phong kiến tạo hệ sinh thái số toàn diện cho khách hàng.

TỪ NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC ĐẾN KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN QUỐC GIA

Với định hướng trở thành “Doanh nghiệp số – Tập đoàn tài chính dẫn đầu”, MB đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, đổi mới sản phẩm và dịch vụ. Việc nằm trong nhóm Top 5 dẫn đầu ngành ngân hàng không chỉ phản ánh quy mô, mà còn cho thấy năng lực cạnh tranh của MB trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đại diện MB chia sẻ: “Tham gia Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, MB không chỉ mang đến những sản phẩm ngân hàng, mà còn muốn kể một câu chuyện: câu chuyện về sự đồng hành cùng đất nước, từ hộ kinh doanh nhỏ lẻ đến doanh nghiệp lớn, từ những giải pháp tài chính đơn giản đến hệ sinh thái số toàn diện. Đó là cách MB gắn sự phát triển của mình với thành tựu chung của dân tộc.”

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng các lãnh đạo ngành Ngân hàng đồng hành tại Triển lãm “Thành tựu đất nước A80”

Sự hiện diện của MB cùng các ngân hàng trong khối ngành Ngân hàng tại triển lãm cũng cho thấy quyết tâm chung trong việc đưa đổi mới sáng tạo vào thực tiễn, tạo những “cầu nối” giúp kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với chuẩn mực toàn cầu.