MB thúc đẩy giao dịch tài chính quốc tế Việt - Lào với các giải pháp tài chính số

Thứ Sáu, 21/11/2025
Thu Hà
21/11/2025, 09:28
MB ghi dấu ấn tại Hội chợ Kết nối giao thương và Quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam – Lào 2025 với loạt giải pháp tài chính số đột phá, kiến tạo nền tảng kết nối giữa hai nước.
Hội chợ là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường hợp tác thương mại giữa Việt Nam – Lào, với sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Ban lãnh đạo MB, Ngân hàng Nhà nước Lào cùng đại diện hàng trăm doanh nghiệp hai nước. Với chủ đề "Kết nối - Hợp tác - Phát triển", chương trình hướng đến thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
MB mang đến không gian trải nghiệm công nghệ hiện đại, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan. Gian hàng vinh dự được Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và đại diện Ngân hàng Nhà nước Lào đánh giá cao chất lượng dịch vụ số, đồng thời mong muốn MB tiếp tục có những sáng kiến giúp đời sống tài chính người dân và doanh nghiệp hai nước thêm thuận tiện.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, cộng đồng người Việt và Lào sinh sống, làm việc tại cả hai quốc gia đang đối mặt với nhiều hạn chế trong việc tiếp cận dịch vụ tài chính quốc tế như chi phí giao dịch cao, thời gian xử lý kéo dài khi chuyển tiền quốc tế.
Anh Phan Quốc Giang - một doanh nhân đang đầu tư tại Lào chia sẻ: “Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư và mở rộng hoạt động tại Lào, số vốn đầu tư đã đạt 322 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ. Nhưng rào cản về cơ chế chính sách, thiếu hụt nguồn nhân lực và hạ tầng kết nối tài chính còn hạn chế đang là thách thức lớn. Rất cần các ngân hàng tiên phong đưa ra các giải pháp tài chính phù hợp”.
Am hiểu những khó khăn này, MB đã triển khai hệ sinh thái giải pháp toàn diện như eKYC mở tài khoản online 100% không cần đến chi nhánh, thanh toán QR xuyên biên giới Việt - Lào bằng nội tệ (VND/LAK) quy đổi trực tiếp giúp tiết kiệm chi phí, chuyển tiền nhanh qua hệ thống Lapnet, tiết kiệm online, đăng ký vay online, thanh toán hóa đơn tiện ích, nạp tiền điện thoại, dịch vụ ví điện tử và hệ sinh thái dịch vụ tài chính - tiện ích cho khách hàng cá nhân 24/7, cùng các dịch vụ tài trợ tài chính cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động tại Lào.
Kế thừa và phát triển từ MB tại Việt Nam, MB tại Lào đã liên tục triển khai giải pháp số hóa toàn diện, phù hợp với nhu cầu địa phương, mang đến trải nghiệm thuận tiện cho mọi khách hàng.
Trong đó nổi bật là App MB Laos với hàng chục tính năng tiên phong, được phát triển trên nền tảng công nghệ thông minh, tương thích với iOS và Android, vận hành tối ưu trên mọi thiết bị có kết nối internet. Với hàm lượng công nghệ cao và thiết kế thân thiện, ứng dụng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất, thu hút đông đảo khách hàng trải nghiệm tại gian hàng.
Những tính năng được khách hàng quan tâm nhất bao gồm: eKYC mở tài khoản trực tuyến được Ngân hàng Nhà nước Lào cấp phép - hoàn tất chỉ trong 3 phút, chuyển nhận tiền nội bộ và liên ngân hàng qua Lapnet nội địa Lào 24/7, thanh toán các loại hóa đơn tiện ích, nạp-rút ví điện tử, thanh toán và chuyển tiền qua Lào QR, thanh toán với hơn 5.000 cửa hàng/hộ kinh doanh/ đối tác MB Laos, thanh toán QR xuyên biên giới Việt - Lào, Lào - Cam, Lào - Thái, Lào - Trung Quốc - kết nối thanh toán không giới hạn…
Đặc biệt, khách hàng quan tâm và hào hứng nhất với dịch vụ tiết kiệm online 24/7 với lãi suất hấp dẫn, linh hoạt kỳ hạn từ 1 ngày đến 36 tháng, cho phép rút vốn trước hạn và vẫn được hưởng lãi theo số ngày gửi thực tế.
Sự đón nhận của cộng đồng doanh nghiệp là minh chứng cho vị trí, vai trò của MB trong hành trình số hóa tài chính tại Lào nói riêng, toàn bộ Đông Nam Á nói chung. Với hệ sinh thái dịch vụ hiện đại và toàn diện, MB giải quyết những khó khăn thiết thực, mang đến trải nghiệm tài chính thuận tiện, an toàn cho cộng đồng người Việt, người Lào sinh sống, làm việc, học tập tại cả hai quốc gia, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương phát triển bền vững, đồng thời khẳng định hiệu quả của chiến lược vươn mình ra quốc tế của ngân hàng Big 5.
* Khách hàng có thể tải App MB Laos trên App Store và Google Play hoặc đến Chi nhánh MB Lào để được tư vấn trực tiếp. Đồng thời, khách hàng có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ MB Lào tại: mbbank.com.la
