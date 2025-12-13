Lăn kim tại nhà có thực sự hiệu quả?

Ngày càng có nhiều thiết bị làm đẹp mới ra mắt để phụ vụ nhu cầu lăn kim tại nhà của các tín đồ làm đẹp. Nhưng độ hiệu quả và an toàn của nó ra sao...

Các liệu trình vi kim kết hợp sóng RF đang được nhiều tín đồ làm đẹp ưa chuộng nhờ khả năng cải thiện rõ rệt kết cấu và sắc độ da. Vì vậy, việc nhiều người tìm cách mô phỏng phương pháp này tại nhà cũng không quá bất ngờ.

Dù các thiết bị vi kim tại nhà chỉ mang lại một phần nhỏ hiệu quả so với thiết bị chuyên nghiệp, chúng vẫn có những lợi ích nhất định — miễn là người dùng hiểu rõ và sử dụng đúng cách. An toàn luôn phải được đặt lên hàng đầu.

LỢI ÍCH CỦA VI KIM LÀ GÌ?

Vi kim hoạt động bằng cách tạo ra những tổn thương siêu nhỏ trên da thông qua các mũi kim cực nhỏ, từ đó kích thích quá trình sản sinh collagen và elastin mới cho da, theo chia sẻ của chuyên gia da liễu PA-C Lisa Chevalier.

Nhiều người tìm cách mô phỏng phương pháp vi kim này tại nhà.

“Nhìn chung, vi kim là một phương pháp rất hiệu quả để tái tạo và củng cố làn da mà không cần thời gian hồi phục dài như các liệu trình xâm lấn hơn, phù hợp với những người muốn cải thiện nếp nhăn nhỏ, sẹo, kết cấu da, lỗ chân lông, sắc độ và chất lượng da tổng thể,” bà cho biết. Khi kết hợp với các sản phẩm bôi thoa ngoài da, phương pháp này còn tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất nhờ tạo ra các vi kênh giúp hoạt chất thẩm thấu sâu hơn trong da.

VI KIM TẠI NHÀ SO VỚI VI KIM TẠI PHÒNG KHÁM

Sự khác biệt giữa liệu trình vi kim tại nhà và tại cơ sở chuyên nghiệp là rất lớn. “Nếu bạn chỉ muốn duy trì da và cải thiện nhẹ về mặt thẩm mỹ, thiết bị vi kim tại nhà có thể là một lựa chọn phù hợp,” bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Babak Azizzadeh cho biết. Tuy nhiên, những ai mong muốn cải thiện rõ rệt các vấn đề như sẹo mụn, nếp nhăn sâu hay da chảy xệ thì cần phải đến gặp chuyên gia.

“Tại phòng khám, chúng tôi sử dụng thiết bị chuẩn y khoa, được FDA phê duyệt, với đầu kim vô trùng dùng một lần và hệ thống vi kim tự động giúp kim đi vào và rút ra khỏi da một cách sạch sẽ,” bác sĩ Lisa Chevalier giải thích. “Chúng tôi có thể tác động ở độ sâu khoảng 2,5 mm tùy khu vực da, cho phép xử lý các vấn đề nằm sâu dưới bề mặt da”.

Các phòng khám sử dụng thiết bị chuẩn y khoa.

Đối với các thiết bị vi kim tại nhà, độ sâu vi kim an toàn chỉ khoảng 0,3 mm — vừa đủ để hỗ trợ hấp thụ sản phẩm và cải thiện bề mặt da, theo bác sĩ Azizzadeh. Bất kỳ mức độ sâu nào lớn hơn đều có thể xuyên vào lớp biểu bì da.

Theo chuyên gia Chevalier, những thiết bị vi kim có độ sâu hơn 0,3 mm được xếp vào nhóm thiết bị y tế loại II và phải được sử dụng bởi các chuyên viên được cấp phép. Một kỹ thuật viên lành nghề có thể xử lý an toàn nhiều loại da và tông da khác nhau, lựa chọn độ sâu kim phù hợp, cũng như kết hợp thêm các công nghệ khác như sóng tần số vô tuyến (RF).

TÁC DỤNG PHỤ CỦA VI KIM LÀ GÌ?

Vi kim nhìn chung an toàn khi được thực hiện bởi chuyên viên có tay nghề, nhưng nếu tự làm tại nhà, rủi ro sẽ tăng cao. Các nguy cơ bao gồm nhiễm trùng do vệ sinh không đúng cách, kích ứng vì hoạt chất thấm quá sâu, sẹo và tăng sắc tố sau viêm (PIH). Bác sĩ Azizzadeh cho biết những vấn đề này - bao gồm sẹo lồi hoặc các vết sẹo dạng “đường ray” - thường xuất phát từ việc sử dụng kim quá sâu hoặc thao tác quá mạnh, đặc biệt là ở những người có tông da sẫm màu hơn.

Vi kim nhìn chung an toàn khi được thực hiện bởi chuyên viên có tay nghề.

Cũng cần lưu ý rằng một thiết bị vi kim không đồng nghĩa an toàn chỉ vì nó được mua dễ dàng tại các nhà bán lẻ lớn. Hầu hết những thiết bị vi kim có độ xuyên sâu hơn 0,3 mm đều được sản xuất với quy trình tiệt trùng và chất lượng chế tạo đáng ngờ, làm gia tăng rủi ro. Và do khả năng xuyên sâu vào da, các thiết bị này trên thực tế được xếp vào nhóm thiết bị y tế, chỉ nên được sử dụng bởi những chuyên viên đã qua đào tạo.

Để giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng và các tác dụng phụ khác từ vi kim, tốt nhất là bạn nên hạn chế tự làm tại nhà và ưu tiên các liệu trình được thực hiện bởi chuyên gia. Nếu vẫn muốn vi kim tại nhà, hãy chọn thiết bị nhẹ nhàng, chất lượng cao nhất có thể và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vệ sinh và kỹ thuật thực hiện.

QUÁ TRÌNH HỒI PHỤC SAU VI KIM

Việc hồi phục sau vi kim, đặc biệt là khi thực hiện tại nhà, thường khá nhẹ nhàng. “Phần lớn mọi người sẽ thấy da hơi đỏ và có cảm giác nóng rát hoặc căng tức trong vài giờ đầu, tương tự như bị cháy nắng,” chuyên gia Lisa Chevalier cho biết. Trong hai ngày tiếp theo, da có thể trở nên khô, căng hoặc hơi nhạy cảm, kèm theo tình trạng bong da nhẹ do tốc độ tái tạo tế bào tăng lên.

Khi da còn cảm giác căng, rát hoặc nhạy cảm, bạn chỉ nên sử dụng các sản phẩm chăm sóc da dịu nhẹ.

“Tôi khuyên nên tránh nắng, tránh trang điểm và không dùng các sản phẩm chăm sóc da ngoài chỉ định trong hai ngày đầu để hạn chế kích ứng và tránh làm chậm quá trình lành da,” bác sĩ Azizzadeh lưu ý.

Kem chống nắng vật lý có thể sử dụng khi tình trạng đỏ da giảm, thường sau 24 giờ. Ông cũng khuyên nên tạm ngừng tập luyện thể thao trong thời gian da hồi phục, “vì mồ hôi có thể bít tắc lỗ chân lông và gây nhiễm trùng”. Thông thường đến cuối tuần, làn da sẽ trông mịn màng và sáng khỏe hơn.

Nếu thực hiện vi kim tại phòng khám, đặc biệt là kết hợp sóng vô tuyến (RF), quá trình hồi phục cũng sẽ “nặng” hơn nhiều. Bên cạnh năng lượng nhiệt tác động lên da, kim của các thiết bị chuyên nghiệp cũng đi sâu hơn đáng kể so với các dụng cụ lăn kim tại nhà, khiến phương pháp này trở nên mạnh và can thiệp sâu vào da hơn.

Dụng cụ lăn kim tại nhà.

Cảm giác da bỏng rát như cháy nắng có thể kéo dài vài ngày và trông rõ rệt hơn. Bạn cũng có thể gặp tình trạng viêm, đau tức hoặc bầm nhẹ. Tuy vậy, sau khoảng hai ngày, bạn hoàn toàn có thể dùng mỹ phẩm trang điểm - tốt nhất là các sản phẩm dạng khoáng, lành tính - để che đi những vùng da đổi màu tạm thời.

Dù bạn chọn vi kim tại nhà hay tại phòng khám, hãy để làn da “lên tiếng”. Khi da còn cảm giác căng, rát hoặc nhạy cảm, bạn chỉ nên sử dụng các sản phẩm chăm sóc da dịu nhẹ. Bên cạnh việc tránh tập thể dục, bạn cũng nên nói không với xông hơi, phòng sauna, phòng steam và tắm nước nóng. Nhiệt độ cao sẽ khiến da đỏ hơn và có thể làm chậm quá trình hồi phục.