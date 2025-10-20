MBS dự báo tăng trưởng GDP quý 4 có thể đạt tới 8,8%

MBS dự báo tăng trưởng GDP quý 4 ở mức 8,4% - 8,8% với động lực chính đến từ tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và tiêu dùng nội địa phục hồi, qua đó giúp GDP cả năm 2025 đạt mức 8% - 8,1%.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy tăng trưởng GDP quý 3 của Việt Nam ước đạt 8,23% - chỉ thấp hơn mức tăng 14,38% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,7% so với cùng kỳ đóng góp 5,04% vào mức tăng trưởng của GDP; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,5% so với cùng kỳ đóng góp 46,4%; khu vực dịch vụ tăng 8,6% đóng góp 48,6%.

Kết quả ấn tượng trong quý 3 cùng với GDP quý 2 được điều chỉnh tăng lên mức 8,19% đã giúp tăng trưởng GDP trong chín tháng đầu năm đạt mức 7,85%.

Lạm phát tăng trong tháng 9 và được dự báo sẽ tiếp tục nhích tăng trong tháng tới do ảnh hưởng từ các cơn bão gần đây. Chỉ số CPI tháng 9 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,38% so với cùng kỳ – mức cao nhất trong 3 tháng trở lại đây, với áp lực chủ yếu đến từ: Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 9,3% trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung, giá điện tăng 10,8% do đợt điều chỉnh giá của EVN vào tháng 5, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 12,6% do giá dịch vụ y tế được điều chỉnh.

CPI bình quân 9 tháng năm 25 tăng 3,27%, lạm phát cơ bản tăng 3,2%. Nhìn chung, lạm phát vẫn đang trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, trong tháng 10, áp lực lên nhóm thực phẩm có khả năng sẽ gia tăng do ảnh hưởng từ các cơn bão gần đây khiến giá các mặt hàng như rau xanh, thủy sản và thực phẩm chế biến có thể tăng so với tháng 9, qua đó tác động tới lạm phát chung.

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) dự báo tăng trưởng GDP 2025 ở mức 8% - 8,1%. Bất chấp các rủi ro về thuế quan và ảnh hưởng từ thiên tai, Việt Nam vẫn duy trì kết quả kinh tế rất tích cực với GDP quý sau cao hơn quý trước nhờ: tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ 16%, dòng vốn FDI tăng 8,5%, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công 27,9%, và lượng khách du lịch phục hồi tăng 21,5%.

Trong khi đó, lạm phát vẫn được kiểm soát tốt dù tăng trưởng tín dụng bật tăng mạnh. Tính đến ngày 29/9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng 13,37% so với cuối năm 2024 và tăng 19,6% so với cùng kỳ.

Theo đó, MBS dự báo tăng trưởng GDP quý 4 ở mức 8,4% - 8,8% với động lực chính đến từ tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và tiêu dùng nội địa phục hồi, qua đó giúp GDP cả năm 2025 đạt mức 8% - 8,1%.

Bất chấp rủi ro thuế quan và tình hình thương mại toàn cầu có nhiều biến động, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm vẫn rất tích cực, qua đó tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 12% mà Chính phủ đề ra.

Theo đó, MBS ước tăng trưởng xuất khẩu trong năm nay sẽ ở mức 13% - 14%.

Tuy nhiên, vẫn còn những rủi ro hiện hữu đối với hoạt động xuất khẩu, bao gồm: Nhu cầu sẽ giảm sau khi các nhà nhập khẩu đẩy mạnh tích trữ hàng hóa trước hạn thuế quan vào đầu tháng 8; Các nhà nhập khẩu cũng sẽ cần thêm thời gian để chờ thêm thông tin về định nghĩa cụ thể của các loại hàng hóa, đặc biệt là quy định về nguồn gốc xuất xứ cho “hàng hóa trung chuyển”.

Về phía nhập khẩu, hàng hóa từ Trung Quốc, chiếm 40.4% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam sẽ chậm lại, do thắt chặt về xuất xứ nguồn gốc cũng như khả năng sẽ chịu mức thuế cao hơn. Tuy nhiên, điều này có thể được bù đắp bởi việc gia tăng nhập khẩu từ Mỹ tăng 23,6% so với cùng kỳ trong 9 tháng 2025 khi Việt Nam sẽ có xu hướng tăng nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ với thuế suất gần ~0% để thể hiện thiện chí trong việc thu hẹp thặng dư thương mại với quốc gia này.

Dựa vào các yếu tố trên, MBS ước tính tăng trưởng nhập khẩu trong năm nay sẽ ở mức 15%. Do đó, thặng dư thương mại trong năm nay sẽ dao động trong khoảng 20,4 – 24,4 tỷ USD.

Việc Fed giảm lãi suất trong tháng 9 và dự kiến sẽ tiếp tục giảm thêm 50 điểm cơ bản trong quý 4 để nâng tổng mức giảm năm nay lên 75 điểm cơ bản, sẽ là yếu tố giúp hạ nhiệt áp lực tỷ giá USD/VND đến cuối năm.

Đồng thời cũng sẽ tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách nới lỏng và giữ môi trường lãi suất thấp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro đối với tỷ giá, bao gồm: Thặng dư thương mại hàng hóa dự kiến sẽ thu hẹp trong năm nay do hoạt động xuất khẩu dự kiến sẽ chậm lại trong quý 4 khi các doanh nghiệp đã đẩy mạnh tích trữ hàng hóa trước khi mức thuế đối ứng có hiệu lực kể từ ngày 7/8. Trong khi đó, Việt Nam vẫn cần duy trì hoạt động nhập khẩu từ Mỹ để giảm thiểu rủi ro bị áp thuế cao.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong bối cảnh giá vàng tăng. Fed có thể áp dụng lập trường ít ôn hòa hơn để kiềm chế lạm phát nếu không có tín hiệu rõ ràng nào cho thấy thị trường lao động hoặc nền kinh tế suy yếu.