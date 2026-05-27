Merivista mặt tiền đại lộ Vinh - Cửa Lò 72m: Sức hút thương mại và an cư
Thu Hà
27/05/2026, 08:00
Sở hữu mặt tiền đại lộ xuyên tâm Vinh - Cửa Lò, ngay VSIP Nghệ An, Merivista đón đầu dòng cư dân, thương mại và tăng trưởng đô thị mới.
Với mặt cắt 72m, đại lộ Vinh - Cửa Lò không chỉ là tuyến kết nối thành phố Vinh (cũ) với đô thị biển Cửa Lò mà còn được xem là trục động lực quan trọng trong định hướng mở rộng không gian đô thị Nghệ An.
ĐẠI LỘ VINH - CỬA LÒ DẦN HÌNH THÀNH TRỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ MỚI
Thực tế tại các đô thị lớn, những đại lộ quy mô lớn thường không chỉ đóng vai trò giao thông mà còn trở thành “trục dẫn” cho phát triển kinh tế, thương mại và hình thành các đô thị sầm uất dọc tuyến. Để dễ hình dung Đại lộ Đông Tây, Xa lộ Hà Nội tại TP.HCM là minh chứng rõ nét nhất. Hạ tầng mở rộng kéo theo sự phát triển nhanh của các khu đô thị, thương mại và giá trị bất động sản dọc tuyến. Hay đại lộ Thăng Long tại Hà Nội sau vài năm phát triển đã hình thành chuỗi khu đô thị lớn, trung tâm thương mại, văn phòng và cộng đồng cư dân mới phía Tây Hà Nội.
Tại Nghệ An, cùng với việc điều chỉnh quy hoạch dọc đại lộ Vinh - Cửa Lò, khu vực này đang dần xuất hiện thêm các dự án quy mô lớn về đầu tư công, đô thị, dịch vụ và công nghiệp. Đáng chú ý, VSIP Nghệ An hiện diện ngay đầu trục đại lộ với quy mô hàng trăm ha, thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước.
Sự phát triển của khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tích hợp này đang tạo ra nhu cầu ngày càng lớn về nơi ở, dịch vụ lưu trú, thương mại và tiện ích dành cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, người lao động chất lượng cao. Đây cũng là cơ sở để nhiều nhà đầu tư đánh giá khu vực này đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới nhờ sự cộng hưởng giữa tăng trưởng hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị.
MERIVISTA SỞ HỮU LỢI THẾ HIẾM CÓ TRÊN MẶT TIỀN ĐẠI LỘ 72M
Khi quỹ đất đẹp dọc các tuyến đại lộ lớn ngày càng hạn chế, những dự án sở hữu vị trí mặt tiền trực diện thường được đánh giá cao nhờ tính khan hiếm, khả năng khai thác thương mại và giá trị gia tăng dài hạn.
Merivista là một trong số ít khu đô thị xuất hiện sớm trên trục đại lộ Vinh - Cửa Lò trong giai đoạn đầu hình thành không gian phát triển mới. Theo giới quan sát thị trường, các dự án tiên phong tại những đại lộ chiến lược thường sở hữu lợi thế lớn khi đón đầu dòng cư dân, hoạt động thương mại và dòng vốn đầu tư ngay từ giai đoạn đầu phát triển hạ tầng.
Không chỉ hưởng lợi từ vị trí mặt tiền đại lộ 72m, Merivista còn nằm ngay cửa ngõ đại đô thị VSIP Nghệ An, nơi đang dần hình thành cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, lao động chất lượng cao cùng hệ sinh thái công nghệ cao và thương mại dịch vụ quy mô lớn. Đây được xem là yếu tố quan trọng tạo nên nhu cầu ở thực và nhu cầu khai thác thương mại bền vững cho các sản phẩm nhà phố, shophouse tại dự án.
Giá trị của các dự án nằm trên các đại lộ chiến lược không chỉ đến từ hạ tầng hiện hữu mà còn đến từ dư địa phát triển tương lai. Khi đô thị mở rộng, các đại lộ lớn thường trở thành “trục xương sống” tập trung thương mại, dịch vụ, tài chính và các khu đô thị mới. Việc xuất hiện sớm trên trục đại lộ Vinh - Cửa Lò giúp Merivista sở hữu lợi thế đón đầu chu kỳ tăng trưởng dài hạn khi dọc tuyến được kỳ vọng tiếp tục hình thành thêm nhiều công trình đô thị, trung tâm thương mại và khu dân cư mới trong tương lai.
Merivista được quy hoạch theo định hướng khu đô thị hiện đại với các dòng sản phẩm nhà phố và shophouse, vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa có thể khai thác kinh doanh. Lợi thế mặt tiền đại lộ được kỳ vọng sẽ mở ra tiềm năng phát triển cho nhiều loại hình dịch vụ phục vụ cộng đồng cư dân và chuyên gia đang gia tăng quanh VSIP, khu vực phường Thành Vinh, Nghệ An.
Trong bối cảnh đại lộ Vinh - Cửa Lò đang từng bước trở thành trục phát triển mới của Nghệ An, các dự án sở hữu vị trí mặt tiền đại lộ ngay từ giai đoạn đầu được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ quá trình dịch chuyển dân cư, mở rộng đô thị và gia tăng hoạt động thương mại trong tương lai.
