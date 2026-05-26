Thứ Ba, 26/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Điều kiện để doanh nghiệp được hỗ trợ kinh doanh bền vững

Tùng Dương

26/05/2026, 23:40

Trong giai đoạn 2026-2030 sẽ hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững...

Doanh nghiệp đang triển khai dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường- xã hội- quản trị (ESG) theo quy định sẽ được hỗ trợ kinh doanh bền vững. Ảnh minh họa
Doanh nghiệp đang triển khai dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường- xã hội- quản trị (ESG) theo quy định sẽ được hỗ trợ kinh doanh bền vững. Ảnh minh họa

Đây là mục tiêu đặt ra trong Quyết định số 926/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành.

HỖ TRỢ 25.000 DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH, HỢP TÁC XÃ KINH DOANH BỀN VỮNG

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm thúc đẩy doanh nghiệp khu vực tư nhân tăng trưởng chất lượng và hiệu quả theo hướng bền vững, đảm bảo mọi hoạt động cân bằng giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường, nhằm hiện thực hóa đồng bộ 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đến năm 2030 và cam kết NetZero vào năm 2050.

Chương trình cũng hướng tới phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững, đóng góp tích cực trong việc tạo công ăn việc làm, nâng cao mức sống cho người thu nhập thấp, người yếu thế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của kinh doanh bền vững. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý, hỗ trợ, tư vấn về kinh doanh bền vững.

Chương trình đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững. Hỗ trợ xây dựng ít nhất 20 mô hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững thành công điển hình để lan tỏa, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đồng thời, thu hút và huy động các nguồn lực hợp pháp, đặc biệt từ khu vực doanh nghiệp, kinh tế tư nhân để triển khai các sáng kiến hướng tới kinh doanh bền vững.

Chương trình đưa ra 3 mô hình kinh doanh bền vững gồm: mô hình kinh doanh áp dụng kinh tế tuần hoàn; mô hình kinh doanh bao trùm; mô hình kinh doanh áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường- xã hội- quản trị (ESG) và các mô hình kinh doanh bền vững khác.

VnEconomy

Để được nhận hỗ trợ kinh doanh bền vững, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã phải đáp ứng một trong 5 điều kiện.

Thứ nhất, đã có giải thưởng, chứng chỉ, giấy chứng nhận ở cấp quốc tế hoặc cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh hoặc ISO về chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, môi trường, áp dụng khung tiêu chuẩn ESG, kinh doanh bao trùm, kinh doanh bền vững, trách nhiệm xã hội.

Thứ hai, là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, doanh nghiệp đang triển khai dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường- xã hội- quản trị (ESG) theo quy định.

Thứ tư, đáp ứng tiêu chí xác định mô hình kinh doanh bền vững được công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ năm, đáp ứng Khung tiêu chí đánh giá mô hình kinh doanh bền vững.

Cụ thể, Khung tiêu chí đánh giá mô hình kinh doanh bền vững gồm: tiêu chí đánh giá mô hình kinh tế tuần hoàn; tiêu chí đánh giá mô hình kinh doanh bao trùm và tiêu chí đánh giá mô hình kinh doanh áp dụng khung tiêu chuẩn ESG.

KẾT NỐI, THÚC ĐẨY TÀI CHÍNH XANH, ĐẦU TƯ TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Chương trình sẽ có 3 hoạt động chính trong đó có phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững; Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững.

Để phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững, bên cạnh việc phổ biến thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, hỗ trợ tư vấn; chương trình sẽ xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững; xây dựng, phát triển nền tảng số để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững.

Cùng với đó sẽ tổ chức các diễn đàn kinh doanh bền vững thường niên, hội thảo, tọa đàm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn tốt về các mô hình kinh doanh bền vững trong nước và quốc tế; kết nối, thúc đẩy tài chính xanh, đầu tư tạo tác động xã hội, môi trường.

Chương trình sẽ phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững; Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững. Ảnh minh họa
Chương trình sẽ phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững; Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững. Ảnh minh họa

Chương trình cũng khuyến khích các bên cung cấp dịch vụ nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp, công cụ nhằm đánh giá và công nhận doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cũng như hợp tác xã kinh doanh bền vững. Khuyến khích các tổ chức tài chính và tín dụng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính, tín dụng nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh bền vững. Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triển các sáng kiến hợp tác công - tư nhằm tăng cường kinh doanh bền vững và đầu tư tạo ra tác động xã hội và môi trường.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững, chương trình sẽ hỗ trợ tư vấn xây dựng chiến lược, thiết kế mô hình, phương án kinh doanh bền vững; quản trị nội bộ; tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp cận tài chính, gọi vốn đầu tư.

Vấn đề hỗ trợ đào tạo, quản trị doanh nghiệp; xây dựng chiến lược, thiết kế mô hình, phương án kinh doanh bền vững; hoạt động sản xuất kinh doanh; huấn luyện chuyên sâu trong nước và nước ngoài về áp dụng và phát triển mô hình kinh doanh bền vững cùng được quan tâm.

Đáng chú ý, chương trình sẽ hỗ trợ tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ; áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thử nghiệm (sandbox); chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, đo lường chất lượng sản phẩm, dịch vụ; hoàn thiện sản phẩm, thương mại hóa các giải pháp công nghệ; tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; tư vấn chuyển đổi số; chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số.

Các doanh nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh bền vững. Cụ thể như hỗ trợ đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế; hỗ trợ duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế; hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài...

“Kinh doanh xanh” là chiến lược sống còn

10:03, 10/12/2013

“Kinh doanh xanh” là chiến lược sống còn

Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững

12:06, 17/03/2025

Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững

Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh bền vững

14:02, 14/12/2023

Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh bền vững

Từ khóa:

Chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững điều kiện để được hỗ trợ kinh doanh xanh doanh nghiệp doanh nghiệp xã hội ESG hợp tác xã kinh doanh Khung tiêu chí kinh doanh xanh Kinh doanh bền vững Kinh tế tuần hoàn mô hình kinh doanh xanh Mục tiêu phát triển bền vững Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng Quyết định số 926/QĐ-TTg tài chính xanh

Đọc thêm

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu, khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại, phù hợp với đường lối đổi mới của Việt Nam.

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Mô hình phát triển hiện nay được cho là đang bộc lộ nhiều hạn chế, trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực thì thể chế là “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn”. Tăng trưởng dựa nhiều vào vốn đầu tư và lao động giá rẻ, năng suất lao động và năng lực đổi mới sáng tạo còn thấp, mức độ tự chủ công nghệ còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển quốc gia đang trở thành yêu cầu chiến lược.

Đổi mới mô hình phát triển phải bắt đầu từ tái cấu trúc quản trị quốc gia

Đổi mới mô hình phát triển phải bắt đầu từ tái cấu trúc quản trị quốc gia

Chuyển đổi số, AI và cạnh tranh địa chính trị đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc phát triển toàn cầu, yêu cầu đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam không còn dừng ở tăng trưởng kinh tế, mà mở rộng sang tái cấu trúc quản trị quốc gia, thể chế, xã hội và năng lực tự chủ chiến lược, với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vai trò trung tâm…

Đề xuất tăng số cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính trong danh mục cập nhật năm 2026

Đề xuất tăng số cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính trong danh mục cập nhật năm 2026

Dự thảo tờ trình Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2026 đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, lấy ý kiến, đã đề xuất bổ sung tăng thêm 1.237 cơ sở so với danh mục cập nhật tại Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg (2.166 cơ sở)...

[Trực tiếp]: Hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới mô hình phát triển đất nước

[Trực tiếp]: Hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới mô hình phát triển đất nước

8h ngày 26/5/2026 tại Hải Phòng, Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” tập trung thảo luận các định hướng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng quốc gia trên nền tảng công nghệ hiện đại, sáng tạo và quá trình chuyển đổi số toàn diện...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường vẫn chưa rõ xu hướng, nhà đầu tư tiếp tục cẩn trọng

Chứng khoán

2

Ba lãnh đạo cao cấp của EIB đồng loạt xin từ nhiệm

Doanh nghiệp niêm yết

3

Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

Chứng khoán

4

Báo Công an nhân dân ra mắt Hệ thống quản trị toà soạn điện tử và giao diện mới

Kinh tế số

5

Top 5 ngân hàng có chất lượng tăng trưởng tốt nhất quý I/2026

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy