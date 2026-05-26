Điều kiện để doanh nghiệp được hỗ trợ kinh doanh bền vững
Tùng Dương
26/05/2026, 23:40
Trong giai đoạn 2026-2030 sẽ hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững...
Đây là mục tiêu đặt ra trong Quyết định số 926/QĐ-TTg phê
duyệt Chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 vừa được Phó
Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành.
HỖ TRỢ 25.000 DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH, HỢP TÁC XÃ KINH
DOANH BỀN VỮNG
Mục tiêu chung của Chương trình nhằm thúc đẩy doanh nghiệp
khu vực tư nhân tăng trưởng chất lượng và hiệu quả theo hướng bền vững, đảm bảo
mọi hoạt động cân bằng giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ
tài nguyên môi trường, nhằm hiện thực hóa đồng bộ 17 Mục tiêu phát triển bền vững
(SDGs) đến năm 2030 và cam kết NetZero vào năm 2050.
Chương trình cũng hướng tới phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh,
hợp tác xã kinh doanh bền vững, đóng góp tích cực trong việc tạo công ăn việc
làm, nâng cao mức sống cho người thu nhập thấp, người yếu thế, bảo vệ môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
Cùng với đó, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác
xã về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của kinh doanh bền vững. Bồi dưỡng,
nâng cao nhận thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác
quản lý, hỗ trợ, tư vấn về kinh doanh bền vững.
Chương trình đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 hỗ trợ
khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững. Hỗ
trợ xây dựng ít nhất 20 mô hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh
doanh bền vững thành công điển hình để lan tỏa, khuyến khích các doanh nghiệp
phát triển bền vững.
Đồng thời, thu hút và huy động các nguồn lực hợp pháp, đặc
biệt từ khu vực doanh nghiệp, kinh tế tư nhân để triển khai các sáng kiến hướng
tới kinh doanh bền vững.
Chương trình đưa ra 3 mô hình kinh doanh bền vững gồm: mô
hình kinh doanh áp dụng kinh tế tuần hoàn; mô hình kinh doanh bao trùm; mô hình
kinh doanh áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường- xã hội- quản trị (ESG) và các
mô hình kinh doanh bền vững khác.
Để được nhận hỗ trợ kinh doanh bền vững, các doanh nghiệp, hộ
kinh doanh, hợp tác xã phải đáp ứng một trong 5 điều kiện.
Thứ nhất, đã có giải thưởng, chứng chỉ, giấy chứng nhận ở cấp
quốc tế hoặc cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh hoặc ISO về chuyển đổi xanh, kinh tế tuần
hoàn, môi trường, áp dụng khung tiêu chuẩn ESG, kinh doanh bao trùm, kinh doanh
bền vững, trách nhiệm xã hội.
Thứ hai, là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật.
Thứ ba, doanh nghiệp đang triển khai dự án xanh, dự án đáp ứng
tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường- xã hội- quản trị
(ESG) theo quy định.
Thứ tư, đáp ứng tiêu chí xác định mô hình kinh doanh bền vững
được công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Thứ năm, đáp ứng Khung tiêu chí đánh giá mô hình kinh doanh
bền vững.
Cụ thể, Khung tiêu chí đánh giá mô hình kinh doanh bền vững gồm:
tiêu chí đánh giá mô hình kinh tế tuần hoàn; tiêu chí đánh giá mô hình kinh doanh
bao trùm và tiêu chí đánh giá mô hình kinh doanh áp dụng khung tiêu chuẩn ESG.
KẾT NỐI, THÚC ĐẨY TÀI CHÍNH XANH, ĐẦU TƯ TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI,
MÔI TRƯỜNG
Chương trình sẽ có 3 hoạt động chính trong đó có phát triển
hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững;
Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững.
Để phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh
doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững, bên cạnh việc phổ biến thông tin tuyên
truyền nâng cao nhận thức, hỗ trợ tư vấn; chương trình sẽ xây dựng mạng lưới
chuyên gia tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền
vững; xây dựng, phát triển nền tảng số để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp
tác xã kinh doanh bền vững.
Cùng với đó sẽ tổ chức các diễn đàn kinh doanh bền vững thường
niên, hội thảo, tọa đàm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn tốt về các
mô hình kinh doanh bền vững trong nước và quốc tế; kết nối, thúc đẩy tài chính
xanh, đầu tư tạo tác động xã hội, môi trường.
Chương trình cũng khuyến khích các bên cung cấp dịch vụ nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp, công cụ nhằm đánh giá và công nhận doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cũng như hợp tác xã kinh doanh bền vững. Khuyến khích các tổ chức tài chính và tín dụng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính, tín dụng nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh bền vững. Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triển các sáng kiến hợp tác công - tư nhằm tăng cường kinh doanh bền vững và đầu tư tạo ra tác động xã hội và môi trường.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh
doanh bền vững, chương trình sẽ hỗ trợ tư vấn xây dựng chiến lược, thiết kế mô
hình, phương án kinh doanh bền vững; quản trị nội bộ; tài chính, sản xuất, bán
hàng, thị trường và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh
doanh; tiếp cận tài chính, gọi vốn đầu tư.
Vấn đề hỗ trợ đào tạo, quản trị doanh nghiệp; xây dựng
chiến lược, thiết kế mô hình, phương án kinh doanh bền vững; hoạt động sản xuất
kinh doanh; huấn luyện chuyên sâu trong nước và nước ngoài về áp dụng và phát
triển mô hình kinh doanh bền vững cùng được quan tâm.
Đáng chú ý, chương trình sẽ hỗ trợ tìm kiếm, lựa chọn, giải
mã và chuyển giao công nghệ; áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thử
nghiệm (sandbox); chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, đo lường chất lượng
sản phẩm, dịch vụ; hoàn thiện sản phẩm, thương mại hóa các giải pháp công nghệ;
tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; tư vấn chuyển đổi
số; chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số.
Các doanh nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các sản
phẩm, dịch vụ kinh doanh bền vững. Cụ thể như hỗ trợ đăng ký thành công tài khoản bán sản
phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế; hỗ trợ duy trì tài khoản
trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế; hỗ trợ tham gia hội chợ
triển lãm, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài...
