Sắp động thổ dự án căn hộ chuẩn Bespoke tại Quốc lộ 13
Tuấn Sơn
27/05/2026, 08:00
Dự án căn hộ hạng sang Khải Hoàn Imperial tại Quốc lộ 13 sắp động thổ, thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường bất động sản Đông Bắc TP.HCM.
Trong bối cảnh Quốc lộ 13 mở rộng đang triển khai khẩn trương, hàng loạt hạ tầng giao thông trọng điểm không ngừng tăng tốc, thị trường bất động sản Đông Bắc TP.HCM đang ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền đầu tư.
Đáng chú ý, tâm lý thị trường hiện không còn chạy theo “sóng ngắn” hay kỳ vọng tăng giá đơn thuần theo fomo thiếu thông tin, mà chuyển sang xu hướng chọn lọc những dự án sở hữu pháp lý rõ ràng, tiến độ triển khai thực tế và có khả năng khai thác ở thực lẫn tích sản dài hạn. Điều này đòi hỏi các Chủ đầu tư phải có năng lực tài chính vững mạnh để đảm bảo tiến độ xây dựng, và đặc biệt dự án phải chuẩn chỉnh về pháp lý triển khai.
Đây cũng là lý do thời gian gần đây, thông tin dự án hạng sang chuẩn Bespoke tại mặt tiền Quốc lộ 13 chuẩn bị bước vào giai đoạn động thổ đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và hệ thống kinh doanh trên thị trường.
Theo ghi nhận, sau khi khai trương Sales Gallery quy mô 2.000m² vào giữa tháng 4/2026, khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke Khải Hoàn Imperial đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và chuẩn bị nhận giấy phép xây dựng; đồng thời lễ động thổ dự án cũng dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 này. Được biết, Khải Hoàn Land và Tổng thầu Phước Thành đã lên kế hoạch tổng lực để triển khai xây dựng nhằm đưa dự án về đích đúng tiến độ.
Giới quan sát cho rằng, trong bối cảnh thị trường vẫn ưu tiên sự an toàn và minh bạch, các dự án hoàn thiện các nghĩa vụ pháp lý, tài chính và được trao giấy phép xây dựng là yếu tố giúp tâm lý khách hàng trở nên tích cực hơn.
Đây cũng là định hướng phát triển xuyên suốt mà Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) kiên định theo đuổi: Lấy pháp lý minh bạch, tiến độ thực tế và giá trị bền vững làm nền tảng, hướng đến bảo vệ quyền lợi tối đa cho khách hàng.
Trước đó, dự án căn hộ resort ven sông Khải Hoàn Prime do Khải Hoàn Land phát triển cũng được đông đảo khách hàng tin chọn khi đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán, tiến độ xây dựng đúng tiến độ cam kết, dự kiến cất nóc vào tháng 6 tới đây.
Với Khải Hoàn Imperial, việc bước vào giai đoạn động thổ, chuẩn bị có giấy phép xây dựng có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình phát triển dự án, là cơ sở củng cố niềm tin thị trường về năng lực triển khai thực tế và cam kết đồng hành dài hạn của Khải Hoàn Land.
Khải Hoàn Imperial sở hữu vị trí chiến lược ngay mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện AEON Mall Bình Dương Canary và trực diện ga metro Thủ Dầu Một – TP.HCM tương lai. Dự án hưởng lợi trực tiếp từ mô hình phát triển đô thị TOD, không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm TP.HCM và các khu vực lân cận mà còn gia tăng giá trị khai thác thực tế lẫn tiềm năng tích sản dài hạn. Đồng thời, việc nằm giữa hệ sinh thái tiện ích đã phát triển hoàn thiện từ thương mại, giáo dục đến y tế quốc tế cũng góp phần nâng tầm trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân thành đạt.
Bên cạnh đó, Khải Hoàn Imperial còn tạo dấu ấn bằng hệ tiện ích đa tầng được “may đo” theo phong cách sống và gu tận hưởng riêng của từng nhóm cư dân. Từ Quảng trường tri thức, công viên Tinh hoa hội tụ, hồ bơi muối khoáng giàu tính kết nối tại tầng trệt đến tổ hợp “urban resort” trên tầng 21 với hồ bơi vô cực onsen khoáng nóng, trung tâm gym - fitness, trung tâm spa – sauna, phòng tập Virtual Golf, thư viện, rạp phim mini hay phòng sáng tạo đa phương tiện…, tất cả góp phần kiến tạo một hệ sinh thái sống chuẩn Bespoke riêng tư và tinh tế, nơi từng trải nghiệm đều được chăm chút tỉ mỉ. Dự án dự kiến được bàn giao vào tháng 7/2028, với tiêu chuẩn hạng sang.
Theo kế hoạch, Tổng thầu xây dựng dự án Khải Hoàn Imperial là Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành – đơn vị 20 năm kinh nghiệm đã đồng hành triển khai hơn 180 dự án quy mô trong và ngoài nước. Đồng thời, dự án còn quy tụ loạt thương hiệu quốc tế như Dewan, Duravit, Grohe, Häfele, Panasonic.
Sự bắt tay với những thương hiệu hàng đầu này không chỉ đảm bảo về tiến độ bàn giao, mà còn cho thấy quyết tâm của Khải Hoàn Land trong việc hiện thực hóa chuẩn sống Bespoke hạng sang một cách bài bản và đồng bộ sang ngay tâm điểm Quốc lộ 13.
Được biết, nhiều đơn vị môi giới hiện cũng đang chờ đón lễ động thổ sắp tới của dự án. Kỳ vọng đây sẽ là bước tiếp nối giúp Khải Hoàn Imperial gia tăng sức bật trên thị trường trong thời gian tới.
Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc toàn diện
Hà Nội đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng quy mô lớn chưa từng có nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài của đô thị và từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển theo Quy hoạch Thủ đô. Đây không chỉ là quá trình mở rộng không gian đô thị, mà là một chu kỳ tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị, cấu trúc kinh tế đô thị và thị trường bất động sản...
Công khai thông tin vi phạm đất đai trên Cổng TTĐT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Việc đăng tải công khai các thông tin vi phạm và khắc phục vi phạm đất đai nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý đất đai...
TP. Hồ Chí Minh hướng tới đô thị đặc biệt và phát triển bền vững
Việc xây dựng Đề án công nhận loại đô thị và đánh giá trình độ phát triển đô thị, TP. Hồ Chí Minh không chỉ hướng tới mục tiêu phát triển bền vững mà còn đặt nền móng cho một tương lai đô thị thông minh và hiện đại…
Merivista mặt tiền đại lộ Vinh - Cửa Lò 72m: Sức hút thương mại và an cư
Sở hữu mặt tiền đại lộ xuyên tâm Vinh - Cửa Lò, ngay VSIP Nghệ An, Merivista đón đầu dòng cư dân, thương mại và tăng trưởng đô thị mới.
Đồng Nai, Điện Biên, Hà Nội chuẩn bị đấu giá hàng loạt khu đất, lô đất
Nhiều địa phương đang đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đô thị, nhà ở và thương mại - dịch vụ…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: