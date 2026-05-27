Thứ Tư, 27/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Sắp động thổ dự án căn hộ chuẩn Bespoke tại Quốc lộ 13

Tuấn Sơn

27/05/2026, 08:00

Dự án căn hộ hạng sang Khải Hoàn Imperial tại Quốc lộ 13 sắp động thổ, thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường bất động sản Đông Bắc TP.HCM.

Quốc lộ 13 tiếp tục “nóng” với thông tin căn hộ Bespoke sắp động thổ. Ảnh: Khải Hoàn Imperial.
Quốc lộ 13 tiếp tục “nóng” với thông tin căn hộ Bespoke sắp động thổ. Ảnh: Khải Hoàn Imperial.

Trong bối cảnh Quốc lộ 13 mở rộng đang triển khai khẩn trương, hàng loạt hạ tầng giao thông trọng điểm không ngừng tăng tốc, thị trường bất động sản Đông Bắc TP.HCM đang ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền đầu tư.

Đáng chú ý, tâm lý thị trường hiện không còn chạy theo “sóng ngắn” hay kỳ vọng tăng giá đơn thuần theo fomo thiếu thông tin, mà chuyển sang xu hướng chọn lọc những dự án sở hữu pháp lý rõ ràng, tiến độ triển khai thực tế và có khả năng khai thác ở thực lẫn tích sản dài hạn. Điều này đòi hỏi các Chủ đầu tư phải có năng lực tài chính vững mạnh để đảm bảo tiến độ xây dựng, và đặc biệt dự án phải chuẩn chỉnh về pháp lý triển khai.

Đây cũng là lý do thời gian gần đây, thông tin dự án hạng sang chuẩn Bespoke tại mặt tiền Quốc lộ 13 chuẩn bị bước vào giai đoạn động thổ đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và hệ thống kinh doanh trên thị trường.

Theo ghi nhận, sau khi khai trương Sales Gallery quy mô 2.000m² vào giữa tháng 4/2026, khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke Khải Hoàn Imperial đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và chuẩn bị nhận giấy phép xây dựng; đồng thời lễ động thổ dự án cũng dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 này. Được biết, Khải Hoàn Land và Tổng thầu Phước Thành đã lên kế hoạch tổng lực để triển khai xây dựng nhằm đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Giới quan sát cho rằng, trong bối cảnh thị trường vẫn ưu tiên sự an toàn và minh bạch, các dự án hoàn thiện các nghĩa vụ pháp lý, tài chính và được trao giấy phép xây dựng là yếu tố giúp tâm lý khách hàng trở nên tích cực hơn.

Đây cũng là định hướng phát triển xuyên suốt mà Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) kiên định theo đuổi: Lấy pháp lý minh bạch, tiến độ thực tế và giá trị bền vững làm nền tảng, hướng đến bảo vệ quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Trước đó, dự án căn hộ resort ven sông Khải Hoàn Prime do Khải Hoàn Land phát triển cũng được đông đảo khách hàng tin chọn khi đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán, tiến độ xây dựng đúng tiến độ cam kết, dự kiến cất nóc vào tháng 6 tới đây.

Với Khải Hoàn Imperial, việc bước vào giai đoạn động thổ, chuẩn bị có giấy phép xây dựng có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình phát triển dự án, là cơ sở củng cố niềm tin thị trường về năng lực triển khai thực tế và cam kết đồng hành dài hạn của Khải Hoàn Land.

Khải Hoàn Imperial sở hữu vị trí chiến lược ngay mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện AEON Mall Bình Dương Canary và trực diện ga metro Thủ Dầu Một – TP.HCM tương lai. Dự án hưởng lợi trực tiếp từ mô hình phát triển đô thị TOD, không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm TP.HCM và các khu vực lân cận mà còn gia tăng giá trị khai thác thực tế lẫn tiềm năng tích sản dài hạn. Đồng thời, việc nằm giữa hệ sinh thái tiện ích đã phát triển hoàn thiện từ thương mại, giáo dục đến y tế quốc tế cũng góp phần nâng tầm trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân thành đạt.

Khải Hoàn Imperial “may đo” trải nghiệm cho cư dân bằng hệ tiện ích đa tầng. Ảnh: Khải Hoàn Imperial.
Khải Hoàn Imperial “may đo” trải nghiệm cho cư dân bằng hệ tiện ích đa tầng. Ảnh: Khải Hoàn Imperial.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Imperial còn tạo dấu ấn bằng hệ tiện ích đa tầng được “may đo” theo phong cách sống và gu tận hưởng riêng của từng nhóm cư dân. Từ Quảng trường tri thức, công viên Tinh hoa hội tụ, hồ bơi muối khoáng giàu tính kết nối tại tầng trệt đến tổ hợp “urban resort” trên tầng 21 với hồ bơi vô cực onsen khoáng nóng, trung tâm gym - fitness, trung tâm spa – sauna, phòng tập Virtual Golf, thư viện, rạp phim mini hay phòng sáng tạo đa phương tiện…, tất cả góp phần kiến tạo một hệ sinh thái sống chuẩn Bespoke riêng tư và tinh tế, nơi từng trải nghiệm đều được chăm chút tỉ mỉ. Dự án dự kiến được bàn giao vào tháng 7/2028, với tiêu chuẩn hạng sang.

Một góc thư giãn riêng tư giữa “urban resort” tầng 21 của Khải Hoàn Imperial. Ảnh: Khải Hoàn Imperial.
Một góc thư giãn riêng tư giữa “urban resort” tầng 21 của Khải Hoàn Imperial. Ảnh: Khải Hoàn Imperial.

Theo kế hoạch, Tổng thầu xây dựng dự án Khải Hoàn Imperial là Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành – đơn vị 20 năm kinh nghiệm đã đồng hành triển khai hơn 180 dự án quy mô trong và ngoài nước. Đồng thời, dự án còn quy tụ loạt thương hiệu quốc tế như Dewan, Duravit, Grohe, Häfele, Panasonic.

Sự bắt tay với những thương hiệu hàng đầu này không chỉ đảm bảo về tiến độ bàn giao, mà còn cho thấy quyết tâm của Khải Hoàn Land trong việc hiện thực hóa chuẩn sống Bespoke hạng sang một cách bài bản và đồng bộ sang ngay tâm điểm Quốc lộ 13.

Được biết, nhiều đơn vị môi giới hiện cũng đang chờ đón lễ động thổ sắp tới của dự án. Kỳ vọng đây sẽ là bước tiếp nối giúp Khải Hoàn Imperial gia tăng sức bật trên thị trường trong thời gian tới.

Từ khóa:

Khải Hoàn Imperial

Đọc thêm

Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc toàn diện

Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc toàn diện

Hà Nội đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng quy mô lớn chưa từng có nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài của đô thị và từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển theo Quy hoạch Thủ đô. Đây không chỉ là quá trình mở rộng không gian đô thị, mà là một chu kỳ tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị, cấu trúc kinh tế đô thị và thị trường bất động sản...

Công khai thông tin vi phạm đất đai trên Cổng TTĐT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Công khai thông tin vi phạm đất đai trên Cổng TTĐT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Việc đăng tải công khai các thông tin vi phạm và khắc phục vi phạm đất đai nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý đất đai...

TP. Hồ Chí Minh hướng tới đô thị đặc biệt và phát triển bền vững

TP. Hồ Chí Minh hướng tới đô thị đặc biệt và phát triển bền vững

Việc xây dựng Đề án công nhận loại đô thị và đánh giá trình độ phát triển đô thị, TP. Hồ Chí Minh không chỉ hướng tới mục tiêu phát triển bền vững mà còn đặt nền móng cho một tương lai đô thị thông minh và hiện đại…

Merivista mặt tiền đại lộ Vinh - Cửa Lò 72m: Sức hút thương mại và an cư

Merivista mặt tiền đại lộ Vinh - Cửa Lò 72m: Sức hút thương mại và an cư

Sở hữu mặt tiền đại lộ xuyên tâm Vinh - Cửa Lò, ngay VSIP Nghệ An, Merivista đón đầu dòng cư dân, thương mại và tăng trưởng đô thị mới.

Đồng Nai, Điện Biên, Hà Nội chuẩn bị đấu giá hàng loạt khu đất, lô đất

Đồng Nai, Điện Biên, Hà Nội chuẩn bị đấu giá hàng loạt khu đất, lô đất

Nhiều địa phương đang đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đô thị, nhà ở và thương mại - dịch vụ…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

1.500 con tàu đang mắc kẹt, chờ eo biển Hormuz mở cửa trở lại

Thế giới

2

Cổ phiếu DGC sắp bị loại khỏi VanEck Vietnam ETF

Chứng khoán

3

Sắp diễn ra Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Nhà đầu tư

4

Hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng trẻ bằng chiến lược đa kênh

Thị trường

5

Phải xây dựng nền khoa học cơ bản hiện đại, tự chủ và có tầm nhìn dài hạn

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy