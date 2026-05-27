Sắp động thổ dự án căn hộ chuẩn Bespoke tại Quốc lộ 13

Trong bối cảnh Quốc lộ 13 mở rộng đang triển khai khẩn trương, hàng loạt hạ tầng giao thông trọng điểm không ngừng tăng tốc, thị trường bất động sản Đông Bắc TP.HCM đang ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền đầu tư.

Đáng chú ý, tâm lý thị trường hiện không còn chạy theo “sóng ngắn” hay kỳ vọng tăng giá đơn thuần theo fomo thiếu thông tin, mà chuyển sang xu hướng chọn lọc những dự án sở hữu pháp lý rõ ràng, tiến độ triển khai thực tế và có khả năng khai thác ở thực lẫn tích sản dài hạn. Điều này đòi hỏi các Chủ đầu tư phải có năng lực tài chính vững mạnh để đảm bảo tiến độ xây dựng, và đặc biệt dự án phải chuẩn chỉnh về pháp lý triển khai.

Đây cũng là lý do thời gian gần đây, thông tin dự án hạng sang chuẩn Bespoke tại mặt tiền Quốc lộ 13 chuẩn bị bước vào giai đoạn động thổ đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và hệ thống kinh doanh trên thị trường.

Theo ghi nhận, sau khi khai trương Sales Gallery quy mô 2.000m² vào giữa tháng 4/2026, khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke Khải Hoàn Imperial đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và chuẩn bị nhận giấy phép xây dựng; đồng thời lễ động thổ dự án cũng dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 này. Được biết, Khải Hoàn Land và Tổng thầu Phước Thành đã lên kế hoạch tổng lực để triển khai xây dựng nhằm đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Giới quan sát cho rằng, trong bối cảnh thị trường vẫn ưu tiên sự an toàn và minh bạch, các dự án hoàn thiện các nghĩa vụ pháp lý, tài chính và được trao giấy phép xây dựng là yếu tố giúp tâm lý khách hàng trở nên tích cực hơn.

Đây cũng là định hướng phát triển xuyên suốt mà Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) kiên định theo đuổi: Lấy pháp lý minh bạch, tiến độ thực tế và giá trị bền vững làm nền tảng, hướng đến bảo vệ quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Trước đó, dự án căn hộ resort ven sông Khải Hoàn Prime do Khải Hoàn Land phát triển cũng được đông đảo khách hàng tin chọn khi đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán, tiến độ xây dựng đúng tiến độ cam kết, dự kiến cất nóc vào tháng 6 tới đây.

Với Khải Hoàn Imperial, việc bước vào giai đoạn động thổ, chuẩn bị có giấy phép xây dựng có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình phát triển dự án, là cơ sở củng cố niềm tin thị trường về năng lực triển khai thực tế và cam kết đồng hành dài hạn của Khải Hoàn Land.

Khải Hoàn Imperial sở hữu vị trí chiến lược ngay mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện AEON Mall Bình Dương Canary và trực diện ga metro Thủ Dầu Một – TP.HCM tương lai. Dự án hưởng lợi trực tiếp từ mô hình phát triển đô thị TOD, không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm TP.HCM và các khu vực lân cận mà còn gia tăng giá trị khai thác thực tế lẫn tiềm năng tích sản dài hạn. Đồng thời, việc nằm giữa hệ sinh thái tiện ích đã phát triển hoàn thiện từ thương mại, giáo dục đến y tế quốc tế cũng góp phần nâng tầm trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân thành đạt.

Khải Hoàn Imperial “may đo” trải nghiệm cho cư dân bằng hệ tiện ích đa tầng. Ảnh: Khải Hoàn Imperial.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Imperial còn tạo dấu ấn bằng hệ tiện ích đa tầng được “may đo” theo phong cách sống và gu tận hưởng riêng của từng nhóm cư dân. Từ Quảng trường tri thức, công viên Tinh hoa hội tụ, hồ bơi muối khoáng giàu tính kết nối tại tầng trệt đến tổ hợp “urban resort” trên tầng 21 với hồ bơi vô cực onsen khoáng nóng, trung tâm gym - fitness, trung tâm spa – sauna, phòng tập Virtual Golf, thư viện, rạp phim mini hay phòng sáng tạo đa phương tiện…, tất cả góp phần kiến tạo một hệ sinh thái sống chuẩn Bespoke riêng tư và tinh tế, nơi từng trải nghiệm đều được chăm chút tỉ mỉ. Dự án dự kiến được bàn giao vào tháng 7/2028, với tiêu chuẩn hạng sang.

Một góc thư giãn riêng tư giữa “urban resort” tầng 21 của Khải Hoàn Imperial. Ảnh: Khải Hoàn Imperial.

Theo kế hoạch, Tổng thầu xây dựng dự án Khải Hoàn Imperial là Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành – đơn vị 20 năm kinh nghiệm đã đồng hành triển khai hơn 180 dự án quy mô trong và ngoài nước. Đồng thời, dự án còn quy tụ loạt thương hiệu quốc tế như Dewan, Duravit, Grohe, Häfele, Panasonic.

Sự bắt tay với những thương hiệu hàng đầu này không chỉ đảm bảo về tiến độ bàn giao, mà còn cho thấy quyết tâm của Khải Hoàn Land trong việc hiện thực hóa chuẩn sống Bespoke hạng sang một cách bài bản và đồng bộ sang ngay tâm điểm Quốc lộ 13.

Được biết, nhiều đơn vị môi giới hiện cũng đang chờ đón lễ động thổ sắp tới của dự án. Kỳ vọng đây sẽ là bước tiếp nối giúp Khải Hoàn Imperial gia tăng sức bật trên thị trường trong thời gian tới.