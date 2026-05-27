Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

GAS bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Hà Anh

27/05/2026, 07:39

GAS thông báo miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Triệu Quốc Tuấn do hết nhiệm kỳ; ông Nguyễn Thanh Hào do ông Hào xin từ nhiệm; ông Nguyễn Công Minh - Kiểm soát viên do ông này hết nhiệm kỳ.

Sơ đồ giá cổ phiếu GAS trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu GAS trên TradingView.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã PAS-HOSE) thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, GAS thông báo miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Triệu Quốc Tuấn do hết nhiệm kỳ; ông Nguyễn Thanh Hào do ông Hào xin từ nhiệm; ông Nguyễn Công Minh - Kiểm soát viên do ông này hết nhiệm kỳ.

Đồng thời, GAS bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng - thành viên HĐTV TỔng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP giữ chức vụ thành viên HĐQT PV Gas, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Trưởng ban, Ban chuyển đổi số và Công nghệ thông tin, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP giữ chức vụ thành viên HĐQT PV Gas, thành viên HĐQT PV Gas; ông Đỗ Minh Đương - Kiểm soát viên Tổng Công ty Dầu khí Cà Mau được bổ nhiệm Kiểm soát viên PV Gas; bà Nguyễn Thị Kim Yến được bầu lại giữ chức Kiểm soát viên PV Gas, từ ngày 22/5.

Được biết, PV Gas đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2026 vào ngày 22/5 vừa qua, tại ĐHCĐ năm 2026, ban lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) nhấn mạnh các nỗ lực đang triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu niêm yết; triển vọng tích cực đối với nguồn khí đầu vào mới trong nước; duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng sản lượng khí thương phẩm, và kế hoạch vốn đầu tư XDCB lớn.

Theo VCSC thì nhìn chung, các yếu tố này tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thị trường của GAS tại Việt Nam và hỗ trợ triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty.

VCSC cho rằng KQKD sơ bộ 6 tháng đầu năm 2026 (6 tháng 2026) không làm thay đổi đáng kể dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2026 của VCSC (12,6 nghìn tỷ đồng, +10% so với cùng kỳ năm trước), do kết quả sơ bộ nhìn chung phù hợp kỳ vọng, dù vẫn cần thêm đánh giá chi tiết. VCSC hiện có khuyến nghị "mua" đối với GAS với giá mục tiêu là 93.600 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý là Chủ tịch HĐQT cho biết GAS đang làm việc với các cơ quan liên quan để đáp ứng các yêu cầu niêm yết. Công ty cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ, tuy nhiên chi tiết về kế hoạch tăng vốn này hiện vẫn chưa được công bố.

Về kế hoạch năm 2026: duy trì kế hoạch đã công bố vào tháng 3. Trong đó, tổng sản lượng khí thương phẩm dự kiến đạt 7,1 tỷ m3 (tăng 21% so với kế hoạch năm 2025, tương đương khoảng 100% dự báo năm 2026 của VCSC); sản lượng LNG thương phẩm đạt 900 triệu m3 (tăng 80% so với kế hoạch năm 2025, tương đương khoảng 169% dự báo năm 2026); doanh thu đạt 142 nghìn tỷ đồng (tăng 92% so với kế hoạch năm 2025, tương đương khoảng 128% dự báo năm 2026); lợi nhuận sau thuế đạt 9 nghìn tỷ đồng (tăng 70% so với kế hoạch năm 2025, tương đương khoảng 72% dự báo năm 2026).

Về kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2026: doanh thu đạt 75 nghìn tỷ đồng (tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, tương đương khoảng 68% dự báo năm 2026); lợi nhuận trước thuế đạt 8 nghìn tỷ đồng (-15% so với cùng kỳ năm trước, tương đương khoảng 51% dự báo năm 2026), nhìn chung phù hợp kỳ vọng do số liệu sơ bộ thường mang tính thận trọng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng 2026 giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do trong 6 tháng 2025, công ty đã ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng 1,6 nghìn tỷ đồng.

Về cổ tức: cổ tức tiền mặt năm 2025 là 2.500 đồng/cổ phiếu (lợi suất 2,9%); cổ tức tiền mặt năm 2026 là 2.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn so với mức dự báo 3.000 đồng/cổ phiếu của VCSC), nhìn chung phù hợp kỳ vọng.

GAS đặt mục tiêu sản lượng khí thương phẩm năm 2030 đạt 11 tỷ m3 (tăng 77% so với năm 2025, tương đương khoảng 67% dự báo năm 2030 của VCSC). Trong đó bao gồm 3 tỷ m3 LNG. Mục tiêu này nhìn chung phù hợp với dự báo của VCSC do nguồn cung khí trong nước cao hơn kỳ vọng (nhờ việc mở rộng Hải Thạch – Mộc Tinh và Sư Tử Trắng 2B) có thể bù đắp cho sản lượng LNG thấp hơn kỳ vọng (do tiến độ vận hành các nhà máy điện chậm hơn dự kiến), và kế hoạch của công ty thường mang tính thận trọng. Cụ thể, GAS dự kiến sẽ phê duyệt:

+ Hợp đồng mua bán khí (GSA) dự án Sư Tử Trắng 2B: tổng sản lượng khí đạt 10,7 tỷ m3 (tương đương khoảng 118% dự báo giai đoạn 2026-30 của VCSC), với sản lượng 540 triệu m3/năm trong giai đoạn từ quý 3/2026 – quý 3/2028, và sau đó tăng lên mức 1,4 tỷ m3/năm.

+ Hợp đồng mở rộng Hải Thạch – Mộc Tinh: tổng sản lượng đạt 11 tỷ m3 (hiện VCSC chưa đưa phần sản lượng này vào mô hình dự báo của VCSC).

GAS tự tin có thể đảm bảo nguồn cung LNG/LPG trong nửa cuối năm 2026, sau khi đã đảm bảo đầy đủ nguồn cung trong giai đoạn nửa đầu năm. Trong 5 tháng năm 2026, GAS duy trì nguồn cung LNG/LPG ổn định và thậm chí nâng thị phần LPG lên mức 80% (từ mức thông thường khoảng 70%), do một số đối thủ cạnh tranh rút lui khỏi thị trường.

Kế hoạch vốn đầu tư XDCB 2026-30 rất lớn, dao động từ 60 nghìn tỷ đồng đến 120 nghìn tỷ đồng, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của VCSC, bao gồm: dự án Lô B (vốn đầu tư XDCB 15 nghìn tỷ đồng, dự kiến vận hành trong kế hoạch 2027); Kho cảng LNG Thị Vải giai đoạn 2 (nâng công suất gấp 3 lần, dự kiến vận hành trong quý 1/2029); Sư Tử Trắng 2B (dự kiến vận hành trong quý 4/2027 – quý 1/2028), kho LNG Vũng Áng (GAS sở hữu 100%, vốn đầu tư XDCB 27 nghìn tỷ đồng, dự kiến hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 7/2026), và (5) LPG Hải Phòng (vốn đầu tư XDCB 7,5 nghìn tỷ đồng).

GAS kỳ vọng sẽ có quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh lành mạnh với kho cảng LNG Hải Linh, hiện thuộc sở hữu 100% của AG&P LNG/Nebula Energy (Mỹ). ĐỒng thời, GAS cũng để ngỏ khả năng đầu tư chéo trong toàn chuỗi giá trị, bao gồm kho LNG Vũng Áng, nhà máy điện Vũng Áng và các dự án trung tâm dữ liệu cùng Nebula, nhằm tận dụng thế mạnh chuyên môn của các đối tác.

Các khoản trích lập dự phòng chủ yếu liên quan đến các khoản phải thu lành mạnh. GAS cho biết các khoản dự phòng trong năm 2025 chủ yếu liên quan đến các khoản phải thu quá hạn từ các nhà máy điện như POW và PGV, nhưng nhìn chung không có rủi ro mất vốn. GAS có thể sẽ tiếp tục trích lập thêm dự phòng trong giai đoạn 2026-27 và hoàn nhập sau khi thu hồi được công nợ. VCSC đánh giá chính sách trích lập này nhìn chung có tác động trung lập.

Cổ phiếu dầu khí phục hồi mạnh, GAS kịch trần

