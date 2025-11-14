Metrolink An Phú - Tòa nhà cho thuê văn phòng và thương mại: Kết nối đa tiện ích cho dân công sở

Metrolink An Phú (Cantavil Quận 2) – tổ hợp văn phòng và thương mại nằm tại trung tâm sầm uất khu Đông TP.HCM – đang trở thành tâm điểm chú ý của giới doanh nghiệp và lực lượng lao động hiện đại.

Không chỉ là một tòa nhà văn phòng thông thường, Metrolink An Phú được định vị như một hệ sinh thái kết nối đa tiện ích, nơi hội tụ nhịp sống năng động, không gian làm việc linh hoạt và hệ thống thương mại đa dạng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của thế hệ doanh nghiệp 4.0.

VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA, TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Tọa lạc tại số 1 Song Hành, Xa lộ Hà Nội – ngay trái tim khu Thảo Điền - An Phú, Metrolink An Phú được ví như “điểm chạm vàng” của mạng lưới giao thông và thương mại.

Từ đây, doanh nghiệp dễ dàng kết nối với các trung tâm kinh tế trọng điểm như thành phố Thủ Đức, Bình Thạnh, quận 1, quận 7 (cũ) và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương. Đặc biệt, vị trí liền kề tuyến Metro Số 1 giúp doanh nghiệp đón đầu xu hướng di chuyển xanh và giao thông thông minh của tương lai.

Toàn cảnh tòa nhà Metrolink An Phú – Góc nhìn từ Cầu Sài Gòn - Xa lộ Hà Nội.

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI, HỆ SINH THÁI TIỆN ÍCH TOÀN DIỆN

Điểm nhấn của Metrolink An Phú nằm ở sự hòa quyện giữa không gian làm việc và tiện ích sống. Khối văn phòng được thiết kế hiện đại, tối ưu diện tích, phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp. Mỗi khu vực đều toát lên tinh thần linh hoạt, khuyến khích sáng tạo và tương tác, với các không gian chung được bố trí thông minh, thoáng đãng và đạt chuẩn quốc tế.

Sảnh chờ thang máy – tầng trệt.

Hệ sinh thái thương mại trong tòa nhà quy tụ loạt thương hiệu uy tín: siêu thị Tops Market, nhà hàng D’Maris Buffet, rạp chiếu phim Lotte Cinema, trung tâm tiêm chủng VNVC, Highlands Coffee cùng hệ thống cửa hàng tiện lợi… đáp ứng đầy đủ nhu cầu ăn uống, giải trí và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và khách hàng.

Rạp chiếu phim Lotte Cinema – Tầng 7.

CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP ĐA NGÀNH, NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Metrolink An Phú không chỉ thu hút nhờ hạ tầng mà còn bởi cộng đồng doanh nghiệp năng động. Các tập đoàn dầu khí, doanh nghiệp logistics và hàng loạt startup đã chọn nơi đây làm trụ sở. Môi trường đa ngành tạo cơ hội hợp tác tự nhiên, hình thành hệ sinh thái kinh doanh bền vững.

Trong bối cảnh mô hình co-working lên ngôi, Metrolink An Phú trở thành lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp muốn tối ưu chi phí, mở rộng mạng lưới và khẳng định vị thế chuyên nghiệp.

Nằm tại lõi trung tâm Thảo Điền – An Phú – khu vực tập trung đông đảo cộng đồng người nước ngoài, Metrolink An Phú mang đến môi trường đa văn hóa, dịch vụ cao cấp, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng và phát triển bền vững.

Metrolink An Phú – Tòa nhà văn phòng và thương mại

Vị trí: Metrolink An Phú – Số 01 Song Hành, Xa Lộ Hà Nội, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ cho thuê: 079 8888 769

Mail: leasing@phunghung.com.vn