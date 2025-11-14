Thứ Sáu, 14/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Metrolink An Phú - Tòa nhà cho thuê văn phòng và thương mại: Kết nối đa tiện ích cho dân công sở

Khánh Huyền

14/11/2025, 10:00

Metrolink An Phú (Cantavil Quận 2) – tổ hợp văn phòng và thương mại nằm tại trung tâm sầm uất khu Đông TP.HCM – đang trở thành tâm điểm chú ý của giới doanh nghiệp và lực lượng lao động hiện đại.

Không chỉ là một tòa nhà văn phòng thông thường, Metrolink An Phú được định vị như một hệ sinh thái kết nối đa tiện ích, nơi hội tụ nhịp sống năng động, không gian làm việc linh hoạt và hệ thống thương mại đa dạng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của thế hệ doanh nghiệp 4.0.

VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA, TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Tọa lạc tại số 1 Song Hành, Xa lộ Hà Nội – ngay trái tim khu Thảo Điền - An Phú, Metrolink An Phú được ví như “điểm chạm vàng” của mạng lưới giao thông và thương mại.

Từ đây, doanh nghiệp dễ dàng kết nối với các trung tâm kinh tế trọng điểm như thành phố Thủ Đức, Bình Thạnh, quận 1, quận 7 (cũ) và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương. Đặc biệt, vị trí liền kề tuyến Metro Số 1 giúp doanh nghiệp đón đầu xu hướng di chuyển xanh và giao thông thông minh của tương lai.

Toàn cảnh tòa nhà Metrolink An Phú – Góc nhìn từ Cầu Sài Gòn - Xa lộ Hà Nội.
Toàn cảnh tòa nhà Metrolink An Phú – Góc nhìn từ Cầu Sài Gòn - Xa lộ Hà Nội.

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI, HỆ SINH THÁI TIỆN ÍCH TOÀN DIỆN

Điểm nhấn của Metrolink An Phú nằm ở sự hòa quyện giữa không gian làm việc và tiện ích sống. Khối văn phòng được thiết kế hiện đại, tối ưu diện tích, phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp. Mỗi khu vực đều toát lên tinh thần linh hoạt, khuyến khích sáng tạo và tương tác, với các không gian chung được bố trí thông minh, thoáng đãng và đạt chuẩn quốc tế.

Sảnh chờ thang máy – tầng trệt.
Sảnh chờ thang máy – tầng trệt.

Hệ sinh thái thương mại trong tòa nhà quy tụ loạt thương hiệu uy tín: siêu thị Tops Market, nhà hàng D’Maris Buffet, rạp chiếu phim Lotte Cinema, trung tâm tiêm chủng VNVC, Highlands Coffee cùng hệ thống cửa hàng tiện lợi… đáp ứng đầy đủ nhu cầu ăn uống, giải trí và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và khách hàng.

Rạp chiếu phim Lotte Cinema – Tầng 7.
Rạp chiếu phim Lotte Cinema – Tầng 7.

CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP ĐA NGÀNH, NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Metrolink An Phú không chỉ thu hút nhờ hạ tầng mà còn bởi cộng đồng doanh nghiệp năng động. Các tập đoàn dầu khí, doanh nghiệp logistics và hàng loạt startup đã chọn nơi đây làm trụ sở. Môi trường đa ngành tạo cơ hội hợp tác tự nhiên, hình thành hệ sinh thái kinh doanh bền vững.

Trong bối cảnh mô hình co-working lên ngôi, Metrolink An Phú trở thành lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp muốn tối ưu chi phí, mở rộng mạng lưới và khẳng định vị thế chuyên nghiệp.

Nằm tại lõi trung tâm Thảo Điền – An Phú – khu vực tập trung đông đảo cộng đồng người nước ngoài, Metrolink An Phú mang đến môi trường đa văn hóa, dịch vụ cao cấp, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng và phát triển bền vững.

Metrolink An Phú – Tòa nhà văn phòng và thương mại

Vị trí: Metrolink An Phú – Số 01 Song Hành, Xa Lộ Hà Nội, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ cho thuê: 079 8888 769

Mail: leasing@phunghung.com.vn

Từ khóa:

Metrolink An Phú

Đọc thêm

Maia Resort Ho Tram: Khi tầm nhìn quốc tế gặp gỡ thiên nhiên Việt Nam

Maia Resort Ho Tram: Khi tầm nhìn quốc tế gặp gỡ thiên nhiên Việt Nam

Giữa bãi biển Hồ Tràm đẹp tự nhiên, nơi sóng biển hòa cùng rừng nguyên sinh, Maia Resort Ho Tram nổi bật như một biểu tượng chuẩn nghỉ dưỡng toàn cầu.

Tồn kho chung cư, nhà ở riêng lẻ có xu hướng tăng

Tồn kho chung cư, nhà ở riêng lẻ có xu hướng tăng

Báo cáo mới đây nhất của Bộ Xây dựng gửi Chính phủ cho biết thị trường bất động sản cơ bản ổn định, nguồn cung được cải thiện, niềm tin của nhà đầu tư trở lại, tính thanh khoản tăng, nhiều dự án nhà ở xã hội đã được cấp phép, khởi công và hoàn thành góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người dân. Tuy nhiên, tồn kho chung cư, nhà ở riêng lẻ lại có xu hướng tăng mạnh.

Hà Nội quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, C, D

Hà Nội quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, C, D

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành các Quyết định số 5398, 5399 và 5400/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, C, D với tỷ lệ 1/2000…

Triển khai xây dựng Bộ Tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam

Triển khai xây dựng Bộ Tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam

Dự án nghiên cứu khoa học về Bộ Tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam (VREB) vừa được khởi động. Đây là bước đi đầu tiên nhằm xây dựng khung năng lực hành nghề chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch cho thị trường môi giới bất động sản trong nước...

Ngành xây dựng có tiềm năng tăng trưởng lớn

Ngành xây dựng có tiềm năng tăng trưởng lớn

Với nhiều yếu tố tác động tích cực, cũng như những tín hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản, ngành xây dựng được đánh giá là một trong những ngành tăng trưởng mạnh trong năm 2025 và cả trong năm tới.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

AI thay đổi cách chúng ta chăm sóc người cao tuổi

Sức khỏe

2

Việt Nam: Bệ phóng mới của ngành công nghiệp thời trang chức năng toàn cầu

Thị trường

3

Vinachem quyết tâm đẩy nhanh tiến độ Dự án muối mỏ Kali tại Lào

Thị trường

4

Cà Mau tạo đột phá hai mũi nhọn kinh tế: Phát triển năng lượng tái tạo và nông nghiệp sạch

Kinh tế xanh

5

Khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân tại miền Trung

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy