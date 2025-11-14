Metrolink An Phú - Tòa nhà cho thuê văn phòng và thương mại: Kết nối đa tiện ích cho dân công sở

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Khánh Huyền
14/11/2025, 10:00
Metrolink An Phú (Cantavil Quận 2) – tổ hợp văn phòng và thương mại nằm tại trung tâm sầm uất khu Đông TP.HCM – đang trở thành tâm điểm chú ý của giới doanh nghiệp và lực lượng lao động hiện đại.
Không chỉ là một tòa nhà văn phòng thông thường, Metrolink An Phú được định vị như một hệ sinh thái kết nối đa tiện ích, nơi hội tụ nhịp sống năng động, không gian làm việc linh hoạt và hệ thống thương mại đa dạng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của thế hệ doanh nghiệp 4.0.
Tọa lạc tại số 1 Song Hành, Xa lộ Hà Nội – ngay trái tim khu Thảo Điền - An Phú, Metrolink An Phú được ví như “điểm chạm vàng” của mạng lưới giao thông và thương mại.
Từ đây, doanh nghiệp dễ dàng kết nối với các trung tâm kinh tế trọng điểm như thành phố Thủ Đức, Bình Thạnh, quận 1, quận 7 (cũ) và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương. Đặc biệt, vị trí liền kề tuyến Metro Số 1 giúp doanh nghiệp đón đầu xu hướng di chuyển xanh và giao thông thông minh của tương lai.
Điểm nhấn của Metrolink An Phú nằm ở sự hòa quyện giữa không gian làm việc và tiện ích sống. Khối văn phòng được thiết kế hiện đại, tối ưu diện tích, phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp. Mỗi khu vực đều toát lên tinh thần linh hoạt, khuyến khích sáng tạo và tương tác, với các không gian chung được bố trí thông minh, thoáng đãng và đạt chuẩn quốc tế.
Hệ sinh thái thương mại trong tòa nhà quy tụ loạt thương hiệu uy tín: siêu thị Tops Market, nhà hàng D’Maris Buffet, rạp chiếu phim Lotte Cinema, trung tâm tiêm chủng VNVC, Highlands Coffee cùng hệ thống cửa hàng tiện lợi… đáp ứng đầy đủ nhu cầu ăn uống, giải trí và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và khách hàng.
Metrolink An Phú không chỉ thu hút nhờ hạ tầng mà còn bởi cộng đồng doanh nghiệp năng động. Các tập đoàn dầu khí, doanh nghiệp logistics và hàng loạt startup đã chọn nơi đây làm trụ sở. Môi trường đa ngành tạo cơ hội hợp tác tự nhiên, hình thành hệ sinh thái kinh doanh bền vững.
Trong bối cảnh mô hình co-working lên ngôi, Metrolink An Phú trở thành lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp muốn tối ưu chi phí, mở rộng mạng lưới và khẳng định vị thế chuyên nghiệp.
Nằm tại lõi trung tâm Thảo Điền – An Phú – khu vực tập trung đông đảo cộng đồng người nước ngoài, Metrolink An Phú mang đến môi trường đa văn hóa, dịch vụ cao cấp, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng và phát triển bền vững.
Metrolink An Phú – Tòa nhà văn phòng và thương mại
Vị trí: Metrolink An Phú – Số 01 Song Hành, Xa Lộ Hà Nội, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ cho thuê: 079 8888 769
Mail: leasing@phunghung.com.vn
Giữa bãi biển Hồ Tràm đẹp tự nhiên, nơi sóng biển hòa cùng rừng nguyên sinh, Maia Resort Ho Tram nổi bật như một biểu tượng chuẩn nghỉ dưỡng toàn cầu.
Báo cáo mới đây nhất của Bộ Xây dựng gửi Chính phủ cho biết thị trường bất động sản cơ bản ổn định, nguồn cung được cải thiện, niềm tin của nhà đầu tư trở lại, tính thanh khoản tăng, nhiều dự án nhà ở xã hội đã được cấp phép, khởi công và hoàn thành góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người dân. Tuy nhiên, tồn kho chung cư, nhà ở riêng lẻ lại có xu hướng tăng mạnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành các Quyết định số 5398, 5399 và 5400/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, C, D với tỷ lệ 1/2000…
Dự án nghiên cứu khoa học về Bộ Tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam (VREB) vừa được khởi động. Đây là bước đi đầu tiên nhằm xây dựng khung năng lực hành nghề chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch cho thị trường môi giới bất động sản trong nước...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: