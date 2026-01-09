Eurozone đạt mục tiêu lạm phát 2%

Tốc độ lạm phát hàng năm ở eurozone giảm còn 2% trong tháng 12 vừa qua, bằng mục tiêu lạm phát mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đề ra...

Dữ liệu này khép lại một năm bình yên đến bất ngờ của giá cả tại khu vực đồng tiền chung, bất chấp cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng vẫn có những rủi ro tiềm ẩn có thể khiến lạm phát ở eurozone tăng tốc và tăng trưởng kinh tế suy yếu, bao gồm ảnh hưởng đến chậm của thuế quan, chương trình kích thích kinh tế của Đức triển khai chậm, và căng thẳng địa chính trị.

Trong năm 2025, eurozone đã thể hiện được sức chống chịu tốt giữa căng thẳng thương mại, khó khăn tại các thị trường xuất khẩu chính và làn sóng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc. Động lực hỗ trợ cho nền kinh tế khu vực trong năm qua bao gồm tiêu dùng trong nước cuối cùng đã có dấu hiệu khởi sắc và việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Sự vững vàng này của nền kinh tế không được cho là sẽ mở đường cho một thời kỳ tăng trưởng bùng nổ, bởi châu Âu vẫn có những vấn đề cấu trúc ăn sâu trong nền kinh tế, đặt ra trở ngại cho tăng trưởng. Cùng với đó, các chính phủ trong khu vực không muốn có những thỏa hiệp chính trị cần thiết cho sự hội nhập khu vực sâu sắc hơn - theo hãng tin Reuters.

Dù vậy, việc đưa được lạm phát về mục tiêu là một chiến thắng rõ ràng cho khối đồng tiền chung có 350 triệu dân. Việc lạm phát tháng 12 giảm về 2% - theo dữ liệu được cơ quan thống kê Eurostat công bố ngày 7/1 -hoàn toàn nằm trong dự báo trước đó của giới phân tích. Các nhà dự báo cũng cho rằng lạm phát ở eurozone sẽ ổn định ở ngưỡng này trong những năm tới.

Không chỉ lạm phát toàn phần giảm, lạm phát lõi - thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - cũng hạ về 2,3% từ 2,4% của tháng trước, nhờ giá dịch vụ và hàng hóa công nghiệp giảm tốc nhẹ.

Kết quả này là một sự xác nhận đối với kịch bản chủ đạo mà các nhà kinh tế đưa ra là nền kinh tế eurozone bước vào năm 2026 với một tư thế vững vàng, dù mức độ bất định còn lớn. Tác động của thuế quan của Mỹ đối với giá cả ở eurozone có thể chưa được phản ánh hết, và các doanh nghiệp còn đang điều chỉnh chuỗi cung ứng, đồng nghĩa rằng cần có thêm thời gian để bức tranh kinh tế của eurozone trở nên sáng tỏ hơn.

“Chúng tôi cho rằng ảnh hưởng của các mức thuế quan hiện tại vẫn còn đang được truyền dẫn tới các số liệu kinh tế, và chính sách thương mại của Mỹ còn có thể thay đổi, chẳng hạn Tòa án Tối cao bác bỏ thuế quan của ông Trump, hay do Mỹ không hài lòng với thỏa thuận hiện có”, một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase nhận định.

Một vấn đề khác là chính sách kích cầu của Đức. Berlin đang tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư hạ tầng, một kế hoạch được dự báo sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, kế hoạch chi tiêu này được khởi động khá chậm chạp và có thể cần nhiều thời gian để kết quả được phản ánh vào các số liệu thống kê kinh tế.

Ở thời điểm hiện tại, kinh tế eurozone vẫn tránh được suy thoái, dù thị trường việc làm của nước này đang ở trong tình trạng yếu nhất trong suốt nhiều năm.

Ngân hàng Deutsche Bank dự báo riêng chính sách kích thích kinh tế bằng tài khóa sẽ giúp tổng sản phẩm trong nước (GDP) của eurozone tăng 1,4% trong năm nay. “Hiệu ứng lan tỏa ra khu vực eurozone sẽ đến từ gói chi tiêu tài khóa của Đức, mức độ dự trữ công suất của Đức, và niềm tin kinh tế ngoài Đức”, báo cáo viết.

Giá năng lượng rẻ hơn cũng là một cú huých nữa cho kinh tế eurozone - khu vực có mức độ phụ thuộc lớn vào năng lượng hóa thạch nhập khẩu.

Nhưng nói chung, tăng trưởng kinh tế eurozone vẫn được dự báo chỉ đạt khoảng 1,2% trong năm nay, giảm tốc từ mức tăng 1,4% ước tính đạt được trong năm 2025, do nền kinh tế khu vực phải đối mặt với khó khăn từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Những thách thức đó bao gồm thuế quan, sự cạnh tranh của hàng hóa Trung Quốc, chi phí sản xuất công nghiệp còn cao, và nền sản xuất của eurozone còn phân tán để có thể đạt được một quy mô sản xuất có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Ngoài ra, sau khi liên tục hạ lãi suất trong 2 năm qua để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ECB có thể sẽ dừng chu kỳ nới lỏng tại đây. Thị trường đang dự báo ECB sẽ giữ nguyên lãi suất trong cả 8 cuộc họp của năm nay, và thậm chí sẽ bắt đầu tăng lãi suất từ năm 2027.