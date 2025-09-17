Mia Center Point cất nóc sớm hơn kế hoạch, khẳng định uy tín và chất lượng công trình
Tuấn Sơn
17/09/2025, 09:01
Sáng ngày 16/9, dự án căn hộ cao cấp Mia Center Point tại phường Liên Chiểu, Đà Nẵng đã chính thức cất nóc, sớm hơn so với mốc 30/9/2025 đã cam kết.
Đây không chỉ là một dấu mốc xây dựng quan trọng, mà còn khẳng định uy tín của chủ đầu tư trong việc hiện thực hóa những cam kết với khách hàng.
Khởi công từ tháng 7/2024, Mia Center Point bước vào giai đoạn xây dựng trong bối cảnh thị trường đầy thử thách: Nguồn nhân lực khan hiếm khi Đà Nẵng bùng nổ hàng loạt dự án, thời tiết khắc nghiệt, cùng biến động giá và nguồn cung vật tư. Dù vậy, công trường vẫn luôn sáng đèn xuyên đêm, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ để duy trì nhịp độ thi công đều đặn, liên tục.
CHẤT LƯỢNG SONG HÀNH CÙNG TỐC ĐỘ
Không chỉ chú trọng nhịp triển khai, dự án còn đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu. Tất cả các hạng mục đều được giám sát nghiêm ngặt, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn khắt khe. Việc hoàn thành cột mốc cất nóc sớm mà vẫn đảm bảo chất lượng cao nhất đã tạo thêm niềm tin cho khách hàng, đồng thời khẳng định năng lực quản lý và thi công của chủ đầu tư.
Ông Trần Ngọc Trình – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tín An, đơn vị thiết kế kết cấu – cơ điện và giám sát dự án, chia sẻ: “Việc cất nóc vượt kế hoạch là minh chứng cho nỗ lực của toàn bộ đội ngũ. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục duy trì nhịp triển khai ổn định để đảm bảo mục tiêu bàn giao dự án vào quý 2/2026, đúng như kỳ vọng của khách hàng. Quan trọng hơn, dù đẩy nhanh tốc độ thi công, chúng tôi luôn kiểm soát chặt chẽ để công trình đạt chất lượng cao nhất, an toàn và bền vững cho cư dân tương lai.”
HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU BÀN GIAO 30/4/2026
Với thành quả vừa đạt được, Mia Center Point đang tiến gần hơn tới mục tiêu bàn giao vào ngày 30/4/2026. Đây được xem là minh chứng rõ ràng cho cam kết “dự án thật - giá trị thật” mà chủ đầu tư theo đuổi, đặc biệt trong bối cảnh niềm tin vào thị trường bất động sản phụ thuộc rất lớn vào uy tín và khả năng thực thi của dự án.
Sở hữu vị trí ngay trung tâm Khu Thương mại Tự do vừa được phê duyệt, Mia Center Point không chỉ nổi bật nhờ vị trí chiến lược mà còn bởi sự đa dạng sản phẩm: Từ căn hộ 2 phòng ngủ cho đến dual-key, duplex và penthouse. Việc công trình được triển khai đúng nhịp, vượt kế hoạch càng củng cố hình ảnh Mia Center Point như một dự án mang đến sự an tâm cho người mua để ở và cơ hội vững chắc cho nhà đầu tư.
