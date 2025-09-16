Thứ Ba, 16/09/2025

Thế giới

Tổng thống Trump kiện báo New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD

Bình Minh

16/09/2025, 23:07

Số tiền bồi thường mà ông Trump yêu cầu đối với New York Times vượt quá giá trị vốn hóa thị trường của công ty mẹ của tờ báo...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 tuyên bố khởi kiện tờ báo New York Times với cáo buộc phỉ báng và đòi bồi thường số tiền 15 tỷ USD.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã chỉ trích tờ báo này là “tiếng nói” của Đảng Dân chủ, đồng thời cáo buộc tờ báo đã phát tán những thông tin sai lệch về ông, gia đình và doanh nghiệp của ông, nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể về cáo buộc này.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang phải đối mặt với một số vấn đề pháp lý, bao gồm vụ kiện liên quan tới các kế hoạch thuế quan của ông.

Đơn kiện của vị Tổng thống nhằm vào tờ báo hàng đầu Mỹ được nộp tại một tòa án ở bang Florida, nơi ông Trump đã chọn làm địa điểm cho nhiều hoạt động pháp lý của mình. Đáng chú ý, số tiền bồi thường mà ông Trump yêu cầu đối với New York Times vượt quá giá trị vốn hóa thị trường của công ty mẹ của tờ báo.

Vụ kiện này không phải là lần đầu tiên Trump nhắm đến các phương tiện truyền thông. Trước đây, các luật sư của ông đã từng kiện một số tổ chức báo chí khác, bao gồm ABC News và CBS News.

Trong đơn kiện dài 85 trang, ông Trump không chỉ nhắm đến New York Times mà còn nhắm đến nhà xuất bản Penguin Random House và 4 nhà báo của New York Times, trong đó có hai người đã viết một cuốn sách về ông do Penguin xuất bản.

Sau khi ông Trump tuyên bố khởi kiện, New York Times nói rằng vụ kiện thiếu cơ sở pháp lý. Giới quan sát cho rằng phía trước có thể sẽ là một cuộc chiến pháp lý kéo dài và tốn kém giữa ông chủ Nhà Trắng và tờ báo.

Ông Trump nhấn mạnh rằng ông đang dẫn đầu một nỗ lực nhằm “khôi phục sự trung thực trong báo chí”. Còn theo các chuyên gia pháp lý, để thắng kiện trong một vụ phỉ báng, ông Trump sẽ phải chứng minh rằng New York Times đã phát tán thông tin sai lệch với “ác ý thực sự”, tức là tờ báo biết rằng thông tin đó sai hoặc đã bỏ qua sự thật một cách liều lĩnh.

