TP. Hồ Chí Minh triển khai thanh toán không tiếp xúc trên xe buýt

Từ 16/9, 30 tuyến xe buýt với hơn 600 phương tiện tại TP.Hồ Chí Minh bắt đầu áp dụng thanh toán không tiếp xúc. Hình thức này giúp hành khách rút ngắn thời gian lên xuống xe, giảm ùn ứ và quá tải khung giờ cao điểm…

Ngày 16/9/2025, TP. Hồ Chí Minh chính thức triển khai phương thức thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ NAPAS trên hệ thống xe buýt. Giai đoạn đầu, hình thức thanh toán hiện đại này được áp dụng trên 30 tuyến với hơn 600 phương tiện đang khai thác, thuộc các doanh nghiệp vận tải như Việt Thắng, Bảo Yến, Citranco, Saigonbus và Vận tải 26.

Hành khách có thể sử dụng thẻ NAPAS không tiếp xúc (thẻ ATM nội địa) do 28 ngân hàng phát hành để chạm thanh toán trực tiếp trên thiết bị chấp nhận thẻ được lắp đặt trên xe buýt.

Ngoài ra, hình thức thanh toán khác được áp dụng là chạm thanh toán với điện thoại thông minh hoặc đồng hồ thông minh được tích hợp thẻ số hóa của NAPAS đang được một số ngân hàng triển khai.

Phương thức thanh toán mới này được kỳ vọng sẽ giúp giảm thời gian lên xuống xe, hạn chế tình trạng ùn ứ ở cửa xe, đồng thời giảm phụ thuộc vào tiền mặt – một bước đi phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại và định hướng phát triển đô thị thông minh.

“Với hơn 80 triệu thẻ NAPAS không tiếp xúc đang lưu hành, việc triển khai thanh toán này trên xe buýt TP. Hồ Chí Minh giúp hành khách chỉ cần chạm thẻ là đi, không phải xếp hàng mua vé hay dùng tiền mặt, từ đó di chuyển nhanh hơn, an toàn và thuận tiện hơn”, ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS, nói.

Còn theo ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh, hệ thống thanh toán không tiền mặt hiện đã có mặt trên 96 tuyến xe buýt với 1.456 phương tiện, cho thấy nỗ lực phối hợp giữa các đơn vị trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để nâng cao chất lượng dịch vụ công cộng.

“Việc thanh toán không tiếp xúc sẽ nâng cao trải nghiệm hành khách, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, từ đó giảm tải giao thông cá nhân và hướng tới hệ thống giao thông bền vững”, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh, đánh giá.

Dự kiến trong thời gian tới, hệ thống thanh toán vé tự động sẽ được triển khai đồng bộ trên toàn bộ 138 tuyến với hơn 2.200 xe buýt, góp phần hoàn thiện lộ trình số hóa giao thông công cộng của TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng được xem là bước tiếp nối thiết thực từ mô hình vé tự động trên tuyến Metro số 1, hướng đến một hệ sinh thái giao thông thông minh và bền vững cho đô thị hơn 10 triệu dân này.