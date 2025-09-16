Hà Nội thí điểm hỗ trợ lưu động thủ tục mua nhà ở xã hội tại xã Đông Anh

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội vừa hành Kế hoạch số 61/KH-TTPVHCC về việc triển khai Hỗ trợ lưu động trong công tác tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính mua nhà ở xã hội đối với cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã Đông Anh…

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về mua nhà ở xã hội, từ nay đến 30/9/2025, Trung tâm sẽ triển khai mô hình hỗ trợ lưu động trong công tác tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn chuyển đổi số đối với cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã Đông Anh.

Mục tiêu là hỗ trợ người dân hiểu quy trình chuẩn bị hồ sơ, kê khai, hoàn thiện các loại mẫu biểu theo quy định, thực hiện thủ tục hành chính về mua nhà ở xã hội đối với những hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện. Qua đó, giảm thiểu sai sót trong quá trình lập hồ sơ, đồng thời xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí.

Cụ thể, các quầy tư vấn, hỗ trợ sẽ được bố trí tại Chi nhánh số 08 – UBND xã Đông Anh (số 66-68 Cao Lỗ). Tại đây, người dân được cán bộ chuyên môn trực tiếp tư vấn pháp lý, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, kê khai mẫu biểu, hoàn thiện các tờ khai, giấy tờ liên quan đến thủ tục đăng ký, xét duyệt mua nhà ở xã hội đối với trường hợp đủ điều kiện mua. Còn với hồ sơ chưa đầy đủ, công dân sẽ được giải đáp, hướng dẫn bổ sung (thành phần, số lượng) theo quy định. Ngoài ra, người dân cũng được hỗ trợ những kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số như: lấy số thứ tự trên iHanoi, sử dụng chữ ký số, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đối tượng ưu tiên hỗ trợ là cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đăng ký, xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội, hỗ trợ chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính về mua nhà ở xã hội; đối với người có công, đối tượng yếu thế, người ít tiếp cận công nghệ thông tin, giúp họ được tư vấn và hướng dẫn kê khai hồ sơ đúng quy định mà không gặp rào cản kỹ thuật.

Hoạt động hỗ trợ lưu động được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng, Chi nhánh số 08 thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, UBND xã Đông Anh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Bên cạnh công tác tư vấn, Trung tâm còn bố trí cơ sở vật chất, tài liệu hướng dẫn, tờ rơi, clip truyền thông để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội cho biết sau giai đoạn thí điểm, các hoạt động sẽ được sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục nhân rộng mô hình, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.