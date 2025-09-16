Thứ Ba, 16/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Nội thí điểm hỗ trợ lưu động thủ tục mua nhà ở xã hội tại xã Đông Anh

Hoàng Bách

16/09/2025, 22:42

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội vừa hành Kế hoạch số 61/KH-TTPVHCC về việc triển khai Hỗ trợ lưu động trong công tác tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính mua nhà ở xã hội đối với cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã Đông Anh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về mua nhà ở xã hội, từ nay đến 30/9/2025, Trung tâm sẽ triển khai mô hình hỗ trợ lưu động trong công tác tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn chuyển đổi số đối với cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã Đông Anh.

Mục tiêu là hỗ trợ người dân hiểu quy trình chuẩn bị hồ sơ, kê khai, hoàn thiện các loại mẫu biểu theo quy định, thực hiện thủ tục hành chính về mua nhà ở xã hội đối với những hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện. Qua đó, giảm thiểu sai sót trong quá trình lập hồ sơ, đồng thời xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí.

Cụ thể, các quầy tư vấn, hỗ trợ sẽ được bố trí tại Chi nhánh số 08 – UBND xã Đông Anh (số 66-68 Cao Lỗ). Tại đây, người dân được cán bộ chuyên môn trực tiếp tư vấn pháp lý, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, kê khai mẫu biểu, hoàn thiện các tờ khai, giấy tờ liên quan đến thủ tục đăng ký, xét duyệt mua nhà ở xã hội đối với trường hợp đủ điều kiện mua. Còn với hồ sơ chưa đầy đủ, công dân sẽ được giải đáp, hướng dẫn bổ sung (thành phần, số lượng) theo quy định. Ngoài ra, người dân cũng được hỗ trợ những kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số như: lấy số thứ tự trên iHanoi, sử dụng chữ ký số, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đối tượng ưu tiên hỗ trợ là cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đăng ký, xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội, hỗ trợ chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính về mua nhà ở xã hội; đối với người có công, đối tượng yếu thế, người ít tiếp cận công nghệ thông tin, giúp họ được tư vấn và hướng dẫn kê khai hồ sơ đúng quy định mà không gặp rào cản kỹ thuật.

Hoạt động hỗ trợ lưu động được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng, Chi nhánh số 08 thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, UBND xã Đông Anh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Bên cạnh công tác tư vấn, Trung tâm còn bố trí cơ sở vật chất, tài liệu hướng dẫn, tờ rơi, clip truyền thông để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội cho biết sau giai đoạn thí điểm, các hoạt động sẽ được sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục nhân rộng mô hình, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Hà Nội đề xuất mức lãi cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

13:59, 15/09/2025

Hà Nội đề xuất mức lãi cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Người có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

15:00, 15/09/2025

Người có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

Từ khóa:

bất động sản Hà Nội thí điểm hỗ trợ lưu động thủ tục mua nhà ở xã hội Vneconomy

Đọc thêm

Hưng Yên tăng cường phòng ngừa rủi ro trong giao dịch bất động sản

Hưng Yên tăng cường phòng ngừa rủi ro trong giao dịch bất động sản

Trước thực trạng phát sinh nhiều tranh chấp và thủ đoạn lừa đảo trong giao dịch đất đai, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa rủi ro để bảo vệ quyền lợi hợp pháp…

Trong 2025, TP. Hồ Chí Minh triển khai ít nhất 8000 căn nhà ở cho lực lượng công an

Trong 2025, TP. Hồ Chí Minh triển khai ít nhất 8000 căn nhà ở cho lực lượng công an

TP. Hồ Chí Minh quyết liệt hoàn thành chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an: khởi công ít nhất 8.000 căn nhà ở cho lực lượng vũ trang công an trong năm 2025…

Phân khu Flora Avenue: Viết tiếp câu chuyện

Phân khu Flora Avenue: Viết tiếp câu chuyện "sống cuộc đời rực rỡ" tại Sun Group Nam Hà Nội

Mang sắc thái hoàn toàn mới, phân khu Flora Avenue giao thoa giữa nhịp sống sôi động và sự an yên hiếm có trong bức tranh đô thị hiện đại. Với vị trí “trung tâm của trung tâm”, phân khu sở hữu trọn vẹn những lợi thế đắt giá, khẳng định giá trị khác biệt giữa lòng đại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City.

Quy định mới về tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai dự án

Quy định mới về tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai dự án

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP về tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai các dự án trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt điều chỉnh…

Mô hình đô thị tích hợp là tất yếu trước quy hoạch giãn dân

Mô hình đô thị tích hợp là tất yếu trước quy hoạch giãn dân

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản dịch chuyển mạnh về các đô thị vệ tinh, mô hình khu đô thị tích hợp ngày càng được chú ý. Với việc đáp ứng đồng thời nhu cầu ở, học tập, làm việc và giải trí trong cùng một không gian, loại hình này đang dần trở thành chuẩn mực sống mới cho cư dân…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tổ chức bắt đầu thoát hàng, xả ròng 1.700 tỷ phiên nay

Chứng khoán

2

Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua

Chứng khoán

3

Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn ngoại qua thị trường chứng khoán

Chứng khoán

4

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC thu hẹp

Tài chính

5

Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng

Khung pháp lý

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: