Áp lực tại vùng đỉnh vẫn lớn, thị trường cần thời gian tích lũy

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/9/2025

Kết phiên VN-Index giảm 4 điểm, tương đương 0,24% xuống mốc 1.680,9 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 1,71 điểm, tương đương 0,61% xuống 278,98 điểm.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể bước vào nhịp tích lũy để củng cố xung lực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Trong trung hạn, triển vọng thị trường vẫn đang tích cực khi chưa xuất hiện các rủi ro hệ thống. Trong ngắn hạn, thị trường có thể bước vào nhịp tích lũy để củng cố xung lực trước khi bước vào nhịp tăng trưởng mới. Về mặt điểm số, VN-Index có thể vẫn neo cao nhờ sự hỗ trợ luân phiên giữa các nhóm vốn hóa lớn.

Đối với hoạt động mua trading, có thể xem xét thực hiện trong các nhịp rung lắc, mua đón đầu tại các nhóm có câu chuyện. Bên cạnh đó, quản trị vị thế đang có bằng việc thiết lập các ngưỡng trailing stop cho từng cổ phiếu trong danh mục”.

VN-Index vẫn chưa thể vượt qua đỉnh cũ 1.696

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index vẫn chưa thể vượt qua đỉnh cũ 1.696 trong ngày hôm nay. Sau khi bật tăng trong phiên sáng, áp lực chốt lời tại đây đã đẩy chỉ số xuống ngưỡng 1.685. Lực mua xuất hiện giúp chỉ số hồi phục một chút rồi giảm xuống đóng cửa tại mốc 1.680,90 điểm, giảm hơn 4 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 12/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bất động sản và Vật liệu xây dựng dẫn đầu đà giảm.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX và bán ròng trên sàn HNX, UPCOM. Xu hướng giằng co tại vùng đỉnh cũ cùng biên độ dao động lớn vẫn chưa kết thúc, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ quanh 1.650 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ quanh 1.650 điểm. Vùng kháng cự 1.695 điểm -1.710 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 8 và đầu tháng 9/2025. VN30 tương tự, duy trì xu hướng tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.830 điểm và sẽ kiểm tra lại vùng kháng cự 1.880 điểm - 1.900 điểm, tương ứng vùng đỉnh giá tháng 8 và đầu tháng 9/2025. Thị trường đang biến động trong biên độ hẹp với các vị thế giao dịch ngắn hạn đang chịu áp lực bán ở vùng đỉnh cũ.

Ngắn hạn thị trường, VN-Index phục hồi khá tốt ở vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Tuy nhiên, chúng tôi đã khuyến nghị không gia tăng thêm khi VN-Index quay trở lại vùng giá quanh 1.700 điểm, là vùng giá đã chịu áp lực bán khá mạnh ở các thời điểm trước. Các vị thế ngắn hạn nên xem xét cơ cấu danh mục nếu áp lực cung giá có thể gia tăng trở lại khi VN-Index, VN30 hướng đến vùng kháng cự trong những phiên đến. Ngắn hạn thị trường đang có tính chất xoay vòng, nhất là dịch chuyển sang các mã vốn hóa lớn, có thời gian tích lũy kéo dài, chưa có mức tăng trưởng tích cực như VN-Index trong thời gian quan.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index sẽ cần tích lũy với biên độ hẹp quanh mức 1.690 trong tuần này

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 4 điểm về mức 1.681. Trong phiên sáng, thị trường tăng mạnh lên quanh đỉnh cũ 1.696 nhờ lực kéo từ các cổ phiếu thuộc nhóm Tài chính. Tuy nhiên, lực bán chốt lời xuất hiện vào cuối phiên và trong phiên ATC khiến cho chỉ số VN-Index giảm 4 điểm khi đóng cửa phiên hôm nay.

Thanh khoản thị trường hôm nay tiếp tục được cải thiện so với các phiên gần đây. Tuy nhiên, lực cầu mua vào chưa đủ để chỉ số vượt qua vùng đỉnh lịch sử khi các nhóm ngành chính giảm điểm trong phiên (như Bất động sản, Chứng khoán, ...).

Trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index sẽ cần tích lũy với biên độ hẹp quanh mức 1.690 +/- trong tuần này để hấp thụ lực bán, đồng thời chờ đợi thêm các thông tin tích cực về nâng hạng thị trường và quyết định điều hành lãi suất từ FED. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại và quan sát diễn biến thị trường trong các phiên tới.”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại. Đồng thời, trạng thái tích lũy có thể sẽ còn diễn ra trước thời điểm công bố lãi suất của Fed và phiên cơ cấu của hai quỹ ETF, đặc biệt sự phân hóa có thể sẽ còn tiếp diễn trong những phiên giao dịch tới cho nên các nhà đầu tư chưa nên tăng tỷ trọng cao trong giai đoạn này. Nhìn chung, kịch bản sideways có thể sẽ còn diễn ra nếu chỉ số VN-Index chưa thể vượt được mức kháng cự 1,686 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và vẫn có thể mua mới để thăm dò xu hướng ngắn hạn”.

Diễn biến giằng co, điều chỉnh còn tiếp diễn trong ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm điểm nhẹ tuy nhiên vẫn giữ được mốc 1.680 nhờ diễn biến phân hóa ở nhóm blue-chips.

Ở khung đồ thị ngày, đường +DI và ADX ở trên mốc 25 trong khi đường -DI hướng xuống cho thấy VN-Index vẫn đang trong

xu hướng đi lên. Tuy nhiên, chỉ báo RSI bẻ ngang và MACD đi ngang ở vùng thấp nên đà tăng điểm có phần chững lại do áp lực bán gia tăng khi chỉ số tiến về vùng đỉnh cũ 1.700, do đó cần chú ý diễn biến giằng co, điều chỉnh còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, đường Histogram của chỉ báo MACD hình thành phân kỳ âm, tuy nhiên không có sự đồng thuận với chỉ

báo MACD cũng như chỉ báo RSI nên vận động giằng co biên độ 20-30 điểm là điều khó tránh khi các chỉ báo RSI hướng xuống từ vùng cao và đường -DI đang dâng cao trở lại.

VN-Index ghi nhận diễn biến rung lắc trong quá trình chinh phục lại đỉnh cũ 1700 do sự gia tăng của áp lực bán. Dòng tiền có xu hướng phân hóa khi tập trung chính ở những cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng, theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu xác nhận bước vào nhịp tăng với thanh khoản mua chủ động gia tăng thuyết phục, còn dư địa tăng đáng kể so với ngưỡng kháng cự gần nhất. Nhà đầu tư tận dụng nhịp điều chỉnh của chỉ số trong các phiên tiếp theo để giải ngân với mục tiêu đầu tư ngắn hạn, đồng thời do chỉ số đang có tín hiệu rung lắc quanh vùng đỉnh cũ nên nhà đầu tư hạn chế mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao và đang xuất hiện áp lực bán để tránh rủi ro điều chỉnh ở những cổ phiếu này”.

Khả năng chỉ số VN-Index sẽ lùi về vùng hỗ trợ 1.216 - 1.217 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.680,9 điểm, giảm 4 điểm (-0,24%). KLGD khớp lệnh 1,2 tỷ đơn vị.

VN-Index đối diện thử thách khi tiệm cận vùng đỉnh cũ và đảo chiều giảm điểm. Áp lực cung có sự gia tăng tuy nhiên mặt bằng thanh khoản duy trì dưới ngưỡng bình quân 20 phiên vẫn đang nghiêng về kịch bản tích lũy tiếp diễn của chỉ số.

Dự kiến chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục vận động trong phạm vi 1.650 – 1.710, chờ đợi tín hiệu xác nhận rõ nét hơn về xu hướng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.