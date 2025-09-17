Thủy Nguyên - Trung tâm mới của Hải Phòng nhìn từ quỹ đạo phát triển của phía Tây Hà Nội và khu vực Thủ Đức

Sự bứt phá của phía Tây Hà Nội và khu vực Thủ Đức cho thấy hạ tầng đồng bộ và quy hoạch chiến lược là đòn bẩy mạnh mẽ cho bất động sản. Thủy Nguyên hôm nay đang ở quỹ đạo tương tự, mở ra cơ hội sinh lời lớn cho nhà đầu tư.

NHÌN LẠI SỰ BỨT PHÁ CỦA PHÍA TÂY HÀ NỘI VÀ KHU VỰC THỦ ĐỨC

Từng bị xem là “vùng ven”, tuy nhiên, đồ án Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 đã định hình lại giá trị cho toàn bộ phía Tây. Nơi đây không chỉ là trung tâm khoa học - công nghệ, mà còn là trung tâm hành chính mới, tập trung trụ sở làm việc của nhiều cơ quan trung ương. Song song đó, hàng loạt các công trình hạ tầng giao thông được triển khai và hoàn thiện đồng bộ, gia tăng kết nối vùng, thay đổi bộ mặt khu vực.

Quy hoạch và hạ tầng đột phá tạo ra làn sóng dịch chuyển dân cư. Theo ghi nhận của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), từ 2021 đến nay, tốc độ tăng giá của bất động sản phía Tây Hà Nội cao hơn các khu vực khác trung bình từ 7-15%.

Cuộc dịch chuyển của các trụ sở hành chính về phía Tây Hà Nội đã khiến nơi đây bứt phá trên bản đồ đầu tư bất động sản.

Ở phía Nam, thành phố Thủ Đức (cũ) được thành lập vào cuối năm 2020 cũng là một ví dụ điển hình về việc sử dụng quyết sách hành chính để tạo ra một cú hích phát triển kinh tế và thị trường bất động sản.

Thành phố Thủ Đức (cũ) đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế và hạ tầng ấn tượng sau làn sóng quy hoạch.

Cùng với việc tái cấu trúc, hơn 70% tổng vốn đầu tư hạ tầng giao thông của TP.HCM đã được đầu tư mạnh mẽ vào khu vực Thủ Đức và lân cận. Điều này góp phần kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, đặc biệt là từ nhóm chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao.

Câu chuyện vươn mình thành trung tâm hành chính, kinh tế của khu vực phía Tây Hà Nội hay Thủ Đức đều là kết quả của một công thức phát triển nhất quán: định hướng quy hoạch bài bản, đầu tư hạ tầng đồng bộ, tạo động lực cho sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng dân cư.

THỦY NGUYÊN - CỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CỦA THÀNH PHỐ CẢNG

Nằm ở phía Bắc Hải Phòng, Thủy Nguyên đang hội tụ đầy đủ những yếu tố mà phía Tây Hà Nội và khu vực Thủ Đức từng có trong giai đoạn bứt phá.

Thủy Nguyên là tâm điểm của cuộc chuyển dịch địa giới hành chính lịch sử, khi trở thành trung tâm mới của Hải Phòng sau sáp nhập. UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan đầu não đang di dời về Trung tâm Hành chính - Chính trị mới, đặt tại Khu đô thị Bắc sông Cấm.

Cùng với đó, các công trình giao thông chiến lược có quy mô hàng nghìn tỷ đồng đã và đang được đầu tư đồng bộ. Tiêu biểu là cầu Nguyễn Trãi với mức đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng, cầu Lại Xuân với tổng mức đầu tư gần 1.335 tỷ đồng, đại lộ 359C hay đường ven sông... Những tuyến giao thông này không chỉ rút ngắn thời gian kết nối từ Thủy Nguyên về lõi đô thị cũ xuống còn 10-15 phút, mà còn mở rộng mạng lưới liên kết giữa Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Làn sóng chuyển dịch trung tâm hành chính, hạ tầng giao thông và lực đẩy FDI từ các khu công nghiệp dẫn đến sự hình thành cộng đồng dân cư mới tại Thủy Nguyên. Đó là cộng đồng các chuyên gia, kỹ sư, lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ hành chính, tạo nên nhu cầu thực về nhà ở, dịch vụ, thương mại và hạ tầng xã hội.

CƠ HỘI CHO NHÀ ĐẦU TƯ: BẤT ĐỘNG SẢN ĐÓN ĐẦU CỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Nằm ngay trung tâm quy hoạch mới, Vlasta - Thủy Nguyên được định vị là khu đô thị hiện đại, đồng bộ, tích hợp đầy đủ tiện ích sống – thương mại – giải trí. Dự án chỉ cách UBND thành phố Thủy Nguyên và sân vận động khoảng 1,5km, cách khu công nghiệp VSIP và bệnh viện đa khoa chưa đầy 2,5km, đồng thời chỉ mất khoảng 10 - 15 phút để di chuyển tới trung tâm cũ thành phố Hải Phòng qua cầu Hoàng Văn Thụ. Hạ tầng liên kết đa hướng giữa hành chính - công nghiệp - giao thông - y tế giúp nâng cao giá trị khai thác và củng cố tiềm năng tăng giá dài hạn cho nhà đầu tư sở hữu sớm.

Vlasta - Thủy Nguyên hứa hẹn đón đầu cực tăng trưởng mới với vị trí trung tâm và quy hoạch bài bản.

Không chỉ có lợi thế về vị trí, Vlasta - Thủy Nguyên còn ghi điểm với pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ, 45+ tiện ích đa dạng và mô hình sản phẩm nhà ở đa năng Hybrid Home đáp ứng đa mục đích sử dụng. Đây là lựa chọn phù hợp cho cả nhà đầu tư mới, muốn bắt đầu danh mục tích sản, lẫn các gia đình có tài chính vừa phải, đang tìm kiếm một không gian sống kết hợp khai thác thương mại.

Tương tự như câu chuyện bất động sản phía Tây Hà Nội và khu vực Thủ Đức từ khoảng 2018 - 2021, Thủy Nguyên hiện tại là “bệ phóng mới” cho dòng vốn dịch chuyển sang thành phố mới Bắc sông Cấm – nơi hội tụ công nghiệp, đô thị và hạ tầng chiến lược. Vì vậy, Vlasta - Thuỷ Nguyên không chỉ là nơi đón đầu chu kỳ tăng trưởng của một thành phố mới, mà còn là tài sản "vàng" giữa tâm điểm phát triển của Hải Phòng.

