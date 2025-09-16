Bộ Xây dựng được nhận Bằng khen của Thủ tướng tại Triển lãm thành tựu đất nước

Triển lãm A80 diễn ra từ ngày
28/8 đến ngày 15/9, với sự tham gia của 28 bộ, ngành Trung ương, 34 địa phương
và hơn 110 tập đoàn, tổng công ty lớn tại hơn 230 gian hàng. Trong đó, Bộ Xây dựng
chủ trì giới thiệu, trưng bày thành tựu ngành ở hai phân khu: “Kiến tạo phát
triển” và “Khát vọng bầu trời”.
Cụ thể, phân khu “Kiến tạo phát triển”
được tổ chức trên mặt bằng có diện tích 480m2, giới thiệu những thành tựu tiêu
biểu, nổi bật của ngành gắn với sự nghiệp bảo vệ, kiến tạo, xây dựng và phát
triển đất nước trong 80 năm.
Phân khu bố trí thành 6 không
gian trưng bày chuyên đề, gồm: hạ tầng giao thông và xây dựng; quy hoạch, kiến
trúc, phát triển đô thị – nhà ở; thành tựu về quản lý nhà nước - hoàn thiện thể
chế, chuyển đổi số ngành Xây dựng; công nghệ xây dựng; vật liệu xây dựng; và
khu trải nghiệm kỹ thuật số. Không gian triển lãm được thiết kế mở, mạch lạc, dẫn
dắt, kết hợp giữa mô hình vật lý và công nghệ số, thực tế ảo, mang đến trải
nghiệm đa tầng, giúp khách tham quan không chỉ “ngắm nhìn”, mà còn cảm nhận và
đồng hành cùng ngành Xây dựng trong chặng đường 80 năm đóng góp cho đất nước.
Còn phân khu “Khát vọng bầu trời”
có diện tích trưng bày khoảng 10.000m2. Trong đó, khu nhà giàn rộng 5.000m2
giới thiệu thành tựu ngành Hàng không dân dụng Việt Nam. Không gian triển lãm
nhà giàn được thiết kế tổng thể theo hình tượng Chim Lạc, là một hình tượng nghệ
thuật mang nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa, thể hiện bản sắc dân tộc Việt Nam.
Tư thế giang cánh, bay lên trời là biểu hiện cho ước mơ vươn lên, khát vọng tự
do và nối kết Trời – Đất. Khu triển lãm có sự tham gia của 10 doanh nghiệp hàng
không, được thể hiện như dây chuyền phục vụ tại một cảng hàng không.
Ngoài ra, không gian ngoài trời sắp
đặt các mô hình tàu bay thực tế, đại diện cho từng giai đoạn hình thành phát
triển của ngành Hàng không Việt Nam, từ những ngày đầu thành lập nước, cho đến
quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ và tiến đến giai đoạn khát vọng hình thành một
nền công nghiệp hàng không của Việt Nam.
Triển lãm thành tựu Bộ Xây dựng
không chỉ là minh chứng cho tầm vóc, vị thế mà còn là khẳng định sức phát triển
mạnh mẽ của ngành Xây dựng, mở ra một hành trình mới không ngừng phấn đấu, tạo
đà, tạo thế, tạo lực cho toàn ngành Xây dựng bước vào kỷ nguyên phát triển mới
của đất nước.
Theo thống kê của Bộ Xây dựng,
trong thời gian Triển lãm A80 mở cửa, phân khu “Kiến tạo phát triển” thu hút
hơn 1 triệu khách tham quan; phân khu “Khát vọng bầu trời” thu hút 6 triệu
khách; riêng khu vực trải nghiệm máy bay Airbus A320 của Công ty cổ phần Dịch vụ
kỹ thuật Hàng Không (AESC) thu hút 60 nghìn người tham quan, trải nghiệm.
Anh Trịnh Duy Đông, Giám đốc kỹ
thuật AESC cho biết việc tham gia triển lãm là trách nhiệm và niềm vinh dự lớn,
vì vậy, đơn vị đặt trọn tâm huyết để thực hiện công việc an toàn, chỉn chu và
trang nghiêm nhất. “Hành trình triển lãm là trải nghiệm khó quên, trở thành động
lực để AESC tiếp tục kiên trì với sứ mệnh: Phát triển vì cộng đồng, xã hội và một
tương lai tốt đẹp hơn”, anh Đông chia sẻ.
Được biết, thống kê sau 19 ngày mở cửa, Triển lãm A80 đón trên 10 triệu lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Riêng ngày 13/9, triển lãm đón gần 1,3 triệu khách, phá kỷ lục của những ngày trước đó.