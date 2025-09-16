Thứ Ba, 16/09/2025

Trang chủ Bất động sản

Bộ Xây dựng được nhận Bằng khen của Thủ tướng tại Triển lãm thành tựu đất nước

Thanh Xuân

16/09/2025, 19:53

Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (A80) vừa diễn ra vào tối ngày 15/9. Tại đây, Bộ Xây dựng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen và Ban tổ chức tặng Giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu”…

Thay mặt Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng (thứ ba từ phải sang) nhận Bằng khen của Thủ tướng.
Thay mặt Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng (thứ ba từ phải sang) nhận Bằng khen của Thủ tướng.

Triển lãm A80 diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 15/9, với sự tham gia của 28 bộ, ngành Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 tập đoàn, tổng công ty lớn tại hơn 230 gian hàng. Trong đó, Bộ Xây dựng chủ trì giới thiệu, trưng bày thành tựu ngành ở hai phân khu: “Kiến tạo phát triển” và “Khát vọng bầu trời”.

Cụ thể, phân khu “Kiến tạo phát triển” được tổ chức trên mặt bằng có diện tích 480m2, giới thiệu những thành tựu tiêu biểu, nổi bật của ngành gắn với sự nghiệp bảo vệ, kiến tạo, xây dựng và phát triển đất nước trong 80 năm.

Phân khu bố trí thành 6 không gian trưng bày chuyên đề, gồm: hạ tầng giao thông và xây dựng; quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị – nhà ở; thành tựu về quản lý nhà nước - hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số ngành Xây dựng; công nghệ xây dựng; vật liệu xây dựng; và khu trải nghiệm kỹ thuật số. Không gian triển lãm được thiết kế mở, mạch lạc, dẫn dắt, kết hợp giữa mô hình vật lý và công nghệ số, thực tế ảo, mang đến trải nghiệm đa tầng, giúp khách tham quan không chỉ “ngắm nhìn”, mà còn cảm nhận và đồng hành cùng ngành Xây dựng trong chặng đường 80 năm đóng góp cho đất nước.

Còn phân khu “Khát vọng bầu trời” có diện tích trưng bày khoảng 10.000m2. Trong đó, khu nhà giàn rộng 5.000m2 giới thiệu thành tựu ngành Hàng không dân dụng Việt Nam. Không gian triển lãm nhà giàn được thiết kế tổng thể theo hình tượng Chim Lạc, là một hình tượng nghệ thuật mang nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa, thể hiện bản sắc dân tộc Việt Nam. Tư thế giang cánh, bay lên trời là biểu hiện cho ước mơ vươn lên, khát vọng tự do và nối kết Trời – Đất. Khu triển lãm có sự tham gia của 10 doanh nghiệp hàng không, được thể hiện như dây chuyền phục vụ tại một cảng hàng không.

Ngoài ra, không gian ngoài trời sắp đặt các mô hình tàu bay thực tế, đại diện cho từng giai đoạn hình thành phát triển của ngành Hàng không Việt Nam, từ những ngày đầu thành lập nước, cho đến quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ và tiến đến giai đoạn khát vọng hình thành một nền công nghiệp hàng không của Việt Nam.

Triển lãm thành tựu Bộ Xây dựng không chỉ là minh chứng cho tầm vóc, vị thế mà còn là khẳng định sức phát triển mạnh mẽ của ngành Xây dựng, mở ra một hành trình mới không ngừng phấn đấu, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho toàn ngành Xây dựng bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong thời gian Triển lãm A80 mở cửa, phân khu “Kiến tạo phát triển” thu hút hơn 1 triệu khách tham quan; phân khu “Khát vọng bầu trời” thu hút 6 triệu khách; riêng khu vực trải nghiệm máy bay Airbus A320 của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Hàng Không (AESC) thu hút 60 nghìn người tham quan, trải nghiệm.

Anh Trịnh Duy Đông, Giám đốc kỹ thuật AESC cho biết việc tham gia triển lãm là trách nhiệm và niềm vinh dự lớn, vì vậy, đơn vị đặt trọn tâm huyết để thực hiện công việc an toàn, chỉn chu và trang nghiêm nhất. “Hành trình triển lãm là trải nghiệm khó quên, trở thành động lực để AESC tiếp tục kiên trì với sứ mệnh: Phát triển vì cộng đồng, xã hội và một tương lai tốt đẹp hơn”, anh Đông chia sẻ.

Được biết, thống kê sau 19 ngày mở cửa, Triển lãm A80 đón trên 10 triệu lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Riêng ngày 13/9, triển lãm đón gần 1,3 triệu khách, phá kỷ lục của những ngày trước đó.  

