Thứ Tư, 17/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Vì sao giá nhà tại Trung Quốc không ngừng giảm?

Ngọc Trang

17/09/2025, 06:00

Xu hướng giảm giá nhà vẫn tiếp diễn trong bối cảnh các biện pháp hỗ trợ của chính phủ vào mùa thu năm ngoái không mang lại hiệu quả lâu dài...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Theo số liệu chính thức mới công bố của Trung Quốc, giá nhà mới tại 70 thành phố lớn của nước này trong tháng 8 vừa qua đã giảm bình quân 11% so với 4 năm trước.

Tại các thành phố nhỏ hơn, mức giảm giá nhà thậm chí còn mạnh hơn. Giá nhà bình quân tại các thành phố cấp 3 trong tháng 8 giảm 14% so với 4 năm trước. Mức giảm là 8% ở các thành phố cấp 2 như thành phố cấp tỉnh và khoảng 2% ở thành phố cấp 1 như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu và Thẩm Quyến.

Nếu so với tháng trước và cùng kỳ năm 2024, giá nhà mới ở Trung Quốc trong tháng 8 ghi nhận mức giảm tương ứng 0,3% và 2,5%.

Xu hướng giảm giá nhà vẫn tiếp diễn trong bối cảnh các biện pháp hỗ trợ của chính phủ vào mùa thu năm ngoái không mang lại hiệu quả lâu dài.

Giá nhà bình quân tại các thành phố trên đạt đỉnh vào tháng 8/2021, trước thời điểm Bắc Kinh siết chặt chính sách tín dụng nhằm ngăn chặn bong bóng bất động sản. Động thái của chính phủ khiến hàng loạt công ty phát triển bất động sản hàng đầu như tập đoàn China Evergrande rơi vào rơi vào khủng hoảng.

Thị trường bắt đầu phục hồi vào tháng 2/2023 khi hoạt động kinh tế tại Trung Quốc trở lại bình thường sau khi chính sách zero-Covid chấm dứt. Tuy nhiên, tới tháng 6 năm đó, thị trường lại lao dốc do triển vọng tương lai bấp bênh và người tiêu dùng kỳ vọng giá sẽ giảm thêm.

Vào mùa thu năm 2024, Bắc Kinh mở rộng chương trình hỗ trợ tín dụng cho các dự án bất động sản chất lượng cao cùng một loạt biện pháp khác như bỏ sàn lãi suất cho vay thế chấp mua nhà và giảm lãi suất với các khoản vay thế chấp mua nhà hiện tại.

Những động thái này đã tác động tích cực đến các thành phố cấp 1 khi giá nhà tại đây bắt đầu tăng trở lại vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm nay, khi tác động từ các biện pháp hỗ trợ bắt đầu lắng xuống, xu hướng giảm giá nhà lại diễn ra.

Người mua nhà Trung Quốc thường mua chung cư và bắt đầu trả góp trong quá trình căn hộ được xây dựng. Các chủ đầu tư, vốn thiếu tiền mặt do khủng hoảng bất động sản, đã phải dừng xây dựng và khiến nhiều người mua nhà không thể nhận nhà. Những năm gần đây, người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng những bất động sản đã hoàn thiện để tránh rủi ro như vậy.

Không chỉ giá cả, lượng giao dịch và đầu tư bất động sản tại Trung Quốc cũng ảm đạm. Trong 8 tháng đầu năm nay, doanh số nhà mới theo diện tích sàn giảm 4,1%, còn đầu tư bất động sản giảm 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo dự báo của công ty Fitch, con số này sẽ giảm khoảng 5% cả năm nay.

Mặc dù việc mua bất động sản đã hoàn thiện giúp người mua nhà tránh được rủi ro, nhưng lại khiến các chủ đầu tư phải chờ đợi lâu mới thu hồi được vốn. Các căn hộ còn lại sau khi dự án hoàn thành trở thành hàng tồn kho mới và gây áp lực lên giá bán. 

Khi so sánh giá bình quân tại 70 thành phố tại Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm so với mức đỉnh điểm 8 tháng đầu năm 2021, giá chỉ giảm nhẹ đối với những căn hộ chưa hoàn thiện nhưng giảm hơn 10% với căn hộ đã hoàn thiện.

Thị trường bất động sản đi xuống gây áp lực tài chính với các chính quyền địa phương - nơi nguồn thu ngân sách chủ yếu đến từ bán quyền sử dụng đất công cho doanh nghiệp. Thu ngân sách từ hoạt động này của các chính quyền địa phương trong 7 tháng đầu năm nay đã giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo các nhà phân tích, dù Bắc Kinh đang tìm mọi cách để thúc đẩy nhu cầu thông qua các sáng kiến như tái phát triển các thành phố cũ, nhưng vẫn chưa có chính sách mới nào nhằm giảm lượng tồn kho bất động sản hiện có hoặc thúc đẩy bán hàng.

Đây là một trong những lý do chính khiến giá nhà tại Trung Quốc không ngừng giảm và được dự báo sẽ chưa khởi sắc trong tương lai gần nếu không có chính sách hỗ trợ thực sự hiệu quả.

Cũng theo số liệu chính thức mới công bố, trong tháng 8, các công ty phát triển bất động sản lớn của Trung Quốc ghi nhận giá trị hợp đồng bán nhà giảm 17,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, diện tích khởi công mới theo diện tích sàn 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sự dè dặt của các công ty địa ốc trong bối cảnh triển vọng ngành tiếp tục u ám.

Theo giới phân tích, ngoài các vấn đề cốt lõi như thiếu thanh khoản, một điểm yếu quan trọng của thị trường bất động sản Trung Quốc là niềm tin của người tiêu dùng bị xói mòn. Dù Bắc Kinh đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ lãi suất cho vay thế chấp, nới hạn mức cho vay hay giải cứu các dự án dở dang, niềm tin của người tiêu dùng vẫn chưa được phục hồi, khiến thị trường chưa thoát khỏi vòng xoáy suy giảm.

"Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về mặt cơ cấu trong trung hạn, bao gồm thay đổi nhân khẩu học, khả năng chi trả nhà ở thấp, lượng hàng tồn kho lớn ở nhiều khu vực trên cả nước và niềm tin của người mua nhà yếu", bà Lulu Shi, giám đốc xếp hạng doanh nghiệp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Fitch Ratings, nhận xét với tờ báo Nikkei Asia.


Mỹ ra điều kiện để đánh thuế trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu Nga

10:44, 16/09/2025

Mỹ ra điều kiện để đánh thuế trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu Nga

Kinh tế Trung Quốc xuất hiện nhiều dấu hiệu giảm tốc

08:52, 16/09/2025

Kinh tế Trung Quốc xuất hiện nhiều dấu hiệu giảm tốc

Trước thềm đàm phán thương mại, Trung Quốc điều tra chip Mỹ

09:47, 15/09/2025

Trước thềm đàm phán thương mại, Trung Quốc điều tra chip Mỹ

Từ khóa:

bất động sản trung quốc giá nhà tại Trung Quốc Trung Quốc

Đọc thêm

Điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ: Căng thẳng dịu bớt

Điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ: Căng thẳng dịu bớt

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 cho biết ông vừa điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - một động thái được đánh giá là nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai nền kinh tế về thuế quan và việc New Delhi mua dầu Nga...

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khỏi ngưỡng kỷ lục, giá dầu tăng do rủi ro nguồn cung từ Nga

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khỏi ngưỡng kỷ lục, giá dầu tăng do rủi ro nguồn cung từ Nga

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/9), do một số nhà đầu tư hiện thực hóa một phần lợi nhuận sau khi kỷ lục mới được thiết lập và trước thềm quyết định lãi suất quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...

Giá vàng bùng nổ qua mốc 3.700 USD/oz trong lúc chờ tin Fed

Giá vàng bùng nổ qua mốc 3.700 USD/oz trong lúc chờ tin Fed

Điều mà nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn về kết quả họp lần này của Fed là các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ cập nhật dự báo lãi suất “biểu đồ dấu chấm” (dot plot) như thế nào...

Tòa phúc thẩm không cho Tổng thống Trump sa thải thống đốc Fed

Tòa phúc thẩm không cho Tổng thống Trump sa thải thống đốc Fed

Tòa bác bỏ nỗ lực của ông Trump nhằm loại bỏ thống đốc Lisa Cook khỏi vị trí của bà tại Fed ngay trước thềm cuộc họp quan trọng của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) về lãi suất.

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất

Đồ họa thông tin dưới đây gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2024, được sắp xếp theo khu vực và dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA)...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Áp lực tại vùng đỉnh vẫn lớn, thị trường cần thời gian tích lũy

Chứng khoán

2

Tổng thống Trump kiện báo New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD

Thế giới

3

Việt Nam lần đầu tiên dẫn đầu thế giới về chỉ số xuất khẩu hàng hóa sáng tạo

Kinh tế số

4

Lấp "khoảng trống" nhân lực kỹ năng phát triển xanh, năng lượng tái tạo

Kinh tế xanh

5

TP. Hồ Chí Minh triển khai thanh toán không tiếp xúc trên xe buýt

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy