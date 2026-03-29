Miền Tây sắp đón nhà máy xi măng “xanh”

Sắp tới, tại xã Kiên Lương (An Giang) sẽ xuất hiện một tổ hợp công nghiệp đặc biệt. Không chỉ đơn thuần là nơi sản xuất xi măng, đây còn là cơ sở có khả năng xử lý rác thải, giảm phát thải carbon. Mô hình nhà máy này đang thay đổi cách nghĩ về ngành vật liệu xây dựng truyền thống, với sự dẫn dắt từ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Tân Á Đại Thành và "ông lớn" toàn cầu Sinoma International Engineering.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ lâu đã đối mặt với thách thức xử lý rác thải. Hàng trăm nghìn tấn rác sinh hoạt mỗi ngày chủ yếu được xử lý bằng chôn lấp, gây ô nhiễm nguồn nước và đất đai. Trong khi đó, ngành xi măng Việt Nam chịu áp lực lớn về phát thải, buộc phải tìm kiếm nhiên liệu thay thế than đá. Sự kết hợp giữa hai vấn đề tưởng như không liên quan đang được hiện thực hóa tại dự án Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, do Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm chủ đầu tư.

CÔNG NGHỆ XANH – HƯỚNG ĐI TỪ KINH TẾ TUẦN HOÀN

Theo định hướng công nghệ, nhà máy sẽ sử dụng hệ thống lò quay tiên tiến theo mô hình preheater – precalciner (sấy liệu bằng khí nóng từ lò, và buồng phân huỷ đá vôi), giúp tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả nung luyện

Đặc biệt, việc tích hợp công nghệ đốt rác thải để cung cấp nhiệt cho quá trình nung clinker là điểm khác biệt cốt lõi so với công nghệ cũ. Thay vì chỉ phụ thuộc vào than đá và nguyên liệu tự nhiên, nhà máy được định hướng vận hành theo mô hình kinh tế tuần hoàn: Tận dụng tro bay, xỉ thép, rác thải công nghiệp và sinh hoạt làm đầu vào. Mục tiêu là giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời giảm đáng kể lượng phát thải CO₂ so với công nghệ truyền thống.

Tại lễ ký kết hợp tác chiến lược, ông Nguyễn Duy Chính – Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành – nhấn mạnh: "Chúng tôi không chỉ xây dựng nhà máy, mà mong muốn kiến tạo chuẩn mực mới cho ngành xi măng Việt Nam theo hướng xanh hơn, hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn với tương lai."

Ông Nguyễn Duy Chính - Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Về phía đối tác, ông Lâm Trung – Chủ tịch Sinoma – khẳng định: "Chúng tôi sẽ bám sát triết lý xây dựng ‘Xanh, Thông minh, Hiệu quả’ và kiến tạo dự án này trở thành công trình tiêu biểu về vật liệu xây dựng xanh tại Đông Nam Á."

Dự án Xi măng Hà Tiên Kiên Giang được Tân Á Đại Thành định hướng như một tổ hợp nhà máy xi măng thế hệ mới, nơi công nghệ không chỉ phục vụ sản xuất mà còn giữ vai trò trung tâm trong việc tạo dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn. Thay vì đi theo mô hình phát triển truyền thống, dự án được đặt mục tiêu trở thành một tổ hợp công nghiệp hiện đại, trong đó mọi yếu tố, từ thiết kế dây chuyền, quản trị vận hành đến kiểm soát phát thải, đều hướng tới các tiêu chuẩn tiên tiến của khu vực và thế giới.

Hình ảnh minh họa mô hình Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang theo định hướng phát triển hiện đại, xanh và thông minh. Ảnh: Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

LỢI ÍCH KÉP CHO ĐỊA PHƯƠNG VÀ NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Với quy mô đầu tư lớn, dự án được kỳ vọng tạo ra những tác động rõ rệt cho An Giang và khu vực miền Tây Nam Bộ thông qua việc đóng góp vào ngân sách, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp trong các lĩnh vực vận tải, dịch vụ, hệ thống cảng và hạ tầng đi kèm, từ đó tạo động lực phát triển logistics cho toàn vùng.

Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2031, việc sớm có nguồn cung xi măng tại chỗ với giá thành cạnh tranh là lợi thế lớn cho các công trình hạ tầng trọng điểm phía Nam.

Những năm qua, ngành xi măng Việt Nam đứng trước áp lực kép: Cạnh tranh gay gắt và các cam kết quốc tế về giảm phát thải. Sự hợp tác giữa Tân Á Đại Thành và Sinoma, với định hướng tích hợp xử lý rác thải, sử dụng nhiên liệu thay thế và áp dụng tự động hóa toàn diện, có thể xem là một trong những “phép thử” quan trọng cho hướng đi mới. Dự án cho thấy một mô hình phát triển công nghiệp có thể song hành cùng bảo vệ môi trường – nơi nhà máy trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi kinh tế tuần hoàn, góp phần xử lý chất thải cho cả khu vực.