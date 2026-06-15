Hà Nội bắt đầu triển khai vùng phát thải thấp từ 1/7

Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 vừa được HĐND TP. Hà Nội thông qua sẽ được triển khai theo lộ trình từng bước, thận trọng, không áp dụng đồng loạt ngay từ đầu nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thích nghi với các quy định mới…

Ngày 15/6, tại kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Theo đó, vùng phát thải thấp được triển khai trong phạm vi Vành đai 1, gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ và Văn Miếu- Quốc Tử Giám. Khu vực này có diện tích hơn 26km2 với khoảng 625.000 dân sinh sống, là trung tâm lịch sử, chính trị, hành chính, văn hóa và du lịch của Thủ đô.

LỘ TRÌNH 3 GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Theo đề án, lộ trình thực hiện đề án được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 1/7 đến 31/12/2026, Thành phố thí điểm tại khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm thuộc phường Hoàn Kiếm. Phạm vi thí điểm giai đoạn này gồm 119 tuyến phố và 5 ngõ, chia thành hai khu vực.

Khu vực 1 là phạm vi bên trong tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, được bao quanh bởi các tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ.

Khu vực 2 là toàn bộ khu phố cổ, được giới hạn bởi các tuyến: Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật.

HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Trong thời gian thí điểm, Thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách; hướng dẫn người dân đăng ký kế hoạch chuyển đổi phương tiện cá nhân; đồng thời khuyến khích hạn chế hoạt động của xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng hoạt động trên nền tảng ứng dụng công nghệ trong khu vực.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy không hoạt động kinh doanh, thành phố khuyến khích hạn chế lưu thông xe mô tô sản xuất trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất trước năm 2016; khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện xanh, xe điện hoặc giao thông công cộng.

Giai đoạn 2, từ ngày 1/1 đến 31/12/2027, phạm vi thí điểm được mở rộng ra toàn bộ địa bàn phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Thành phố sẽ bắt đầu triển khai đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy theo lộ trình của Chính phủ; tăng cường kiểm soát các phương tiện phát thải cao; từng bước hạn chế hoạt động của những phương tiện không đáp ứng quy chuẩn khí thải trong khu vực phát thải thấp. Song song với đó, thành phố sẽ hoàn thiện hệ thống camera giám sát, nhận diện phương tiện, chia sẻ dữ liệu và các chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện.

Giai đoạn 3, từ ngày 1/1/2028 đến hết năm 2029, vùng phát thải thấp được mở rộng ra toàn bộ Vành đai 1. Ngoài các biện pháp đã áp dụng ở các giai đoạn trước, Thành phố sẽ không cho phép xe mô tô, xe gắn máy sử dụng xăng không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên lưu thông trong khu vực.

Từ năm 2030, mô hình vùng phát thải thấp sẽ được duy trì ổn định, từng bước nâng cao yêu cầu kiểm soát phát thải và mở rộng phạm vi quản lý phù hợp với điều kiện thực tế của Thủ đô.

TRIỂN KHAI THẬN TRỌNG, TỪNG BƯỚC, KHÔNG ÁP DỤNG ĐỒNG LOẠT

Liên quan đến nội dung này, báo cáo tiếp thu, giải trình các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định đề án được triển khai thận trọng, theo lộ trình từng bước, không áp dụng đồng loạt ngay từ đầu nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thích nghi với các quy định mới. Điều này cũng giúp cơ quan quản lý hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ chế chính sách và công cụ giám sát.

Trong giai đoạn thí điểm từ ngày 1/7/2026, Thành phố sẽ tập trung tuyên truyền, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và phương tiện xanh thân thiện với môi trường.

Khi triển khai đề án, khu vực trung tâm sẽ được hưởng lợi từ giảm ùn tắc, giảm tiếng ồn, cải thiện không gian đi bộ

Theo Phó Chủ tịch UBND Trương Việt Dũng, trong ngắn hạn, việc hạn chế phương tiện tại vùng lõi có thể tạo áp lực nhất định đối với hoạt động thương mại. Tuy nhiên về trung và dài hạn, khu vực trung tâm sẽ được hưởng lợi từ giảm ùn tắc, giảm tiếng ồn, cải thiện không gian đi bộ...

Để hỗ trợ người dân trong giai đoạn chuyển tiếp, Thành phố dự kiến áp dụng chính sách ưu tiên đi xe buýt đối với hành khách di chuyển trong khu vực Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2028, không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch.

Thành phố cũng sẽ lồng ghép các chương trình dự án liên quan về giao thông, môi trường, chuyển đổi xanh, giao thông công cộng, hạ tầng kỹ thuật; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác đầu tư, tài trợ, viện trợ, hợp tác quốc tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.