Hà Nội bắt đầu triển khai vùng phát thải thấp từ 1/7
Nhĩ Anh
15/06/2026, 23:55
Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 vừa được HĐND TP. Hà Nội thông qua sẽ được triển khai theo lộ trình từng bước, thận trọng, không áp dụng đồng loạt ngay từ đầu nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thích nghi với các quy định mới…
Ngày 15/6, tại kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hà
Nội đã thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.
Theo đó, vùng phát thải thấp được triển khai trong phạm vi
Vành đai 1, gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai
Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ và Văn Miếu- Quốc Tử Giám. Khu vực này có diện tích
hơn 26km2 với khoảng 625.000 dân sinh sống, là trung tâm lịch sử, chính trị,
hành chính, văn hóa và du lịch của Thủ đô.
LỘ TRÌNH 3 GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
Theo đề án, lộ trình thực hiện đề án được chia thành 3 giai
đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 1/7 đến
31/12/2026, Thành phố thí điểm tại khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn
Kiếm thuộc phường Hoàn Kiếm. Phạm vi thí điểm giai đoạn này gồm 119 tuyến phố
và 5 ngõ, chia thành hai khu vực.
Khu vực 1 là phạm vi bên trong tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm,
được bao quanh bởi các tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào,
Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ.
Khu vực 2 là toàn bộ khu phố cổ, được giới hạn bởi các tuyến:
Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải và Trần
Nhật Duật.
Trong thời gian thí điểm, Thành phố tập trung tuyên truyền,
phổ biến chính sách; hướng dẫn người dân đăng ký kế hoạch chuyển đổi phương tiện
cá nhân; đồng thời khuyến khích hạn chế hoạt động của xe mô tô, xe gắn máy chạy
xăng hoạt động trên nền tảng ứng dụng công nghệ trong khu vực.
Đối với xe mô tô, xe gắn máy không hoạt động kinh doanh,
thành phố khuyến khích hạn chế lưu thông xe mô tô sản xuất trước năm 2008 và xe
gắn máy sản xuất trước năm 2016; khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng
phương tiện xanh, xe điện hoặc giao thông công cộng.
Giai đoạn 2, từ
ngày 1/1 đến 31/12/2027, phạm vi thí điểm được mở rộng ra toàn bộ địa bàn phường
Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Thành phố sẽ bắt đầu triển khai đo kiểm khí thải xe mô
tô, xe gắn máy theo lộ trình của Chính phủ; tăng cường kiểm soát các phương tiện
phát thải cao; từng bước hạn chế hoạt động của những phương tiện không đáp ứng
quy chuẩn khí thải trong khu vực phát thải thấp. Song song với đó, thành phố sẽ
hoàn thiện hệ thống camera giám sát, nhận diện phương tiện, chia sẻ dữ liệu và
các chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện.
Giai đoạn 3, từ
ngày 1/1/2028 đến hết năm 2029, vùng phát thải thấp được mở rộng ra toàn bộ
Vành đai 1. Ngoài các biện pháp đã áp dụng ở các giai đoạn trước, Thành phố sẽ
không cho phép xe mô tô, xe gắn máy sử dụng xăng không đạt quy chuẩn khí thải mức
3 trở lên lưu thông trong khu vực.
Từ năm 2030, mô hình vùng phát thải thấp sẽ được duy trì ổn
định, từng bước nâng cao yêu cầu kiểm soát phát thải và mở rộng phạm vi quản lý
phù hợp với điều kiện thực tế của Thủ đô.
TRIỂN KHAI THẬN TRỌNG, TỪNG BƯỚC, KHÔNG ÁP DỤNG ĐỒNG LOẠT
Liên quan đến nội dung này, báo cáo tiếp thu, giải trình các
dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, Phó Chủ tịch
UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định đề án được triển khai thận trọng,
theo lộ trình từng bước, không áp dụng đồng loạt ngay từ đầu nhằm tạo điều kiện
cho người dân và doanh nghiệp thích nghi với các quy định mới. Điều này cũng giúp cơ quan quản lý hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ chế chính sách và công cụ giám
sát.
Trong giai đoạn thí điểm từ ngày 1/7/2026, Thành phố sẽ tập
trung tuyên truyền, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và phương tiện
xanh thân thiện với môi trường.
Theo Phó Chủ tịch UBND Trương Việt Dũng, trong ngắn hạn, việc
hạn chế phương tiện tại vùng lõi có thể tạo áp lực nhất định đối với hoạt động
thương mại. Tuy nhiên về trung và dài hạn, khu vực trung tâm sẽ được hưởng lợi
từ giảm ùn tắc, giảm tiếng ồn, cải thiện không gian đi bộ...
Để hỗ trợ người dân trong giai đoạn chuyển tiếp, Thành phố dự
kiến áp dụng chính sách ưu tiên đi xe buýt đối với hành khách di chuyển trong
khu vực Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2028, không bao gồm xe
buýt phục vụ kinh doanh du lịch.
Thành phố cũng sẽ lồng ghép các chương trình dự án liên quan
về giao thông, môi trường, chuyển đổi xanh, giao thông công cộng, hạ tầng kỹ
thuật; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác đầu tư, tài trợ, viện trợ, hợp
tác quốc tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Thống kê, trong Vành đai 1 hiện có 511.418 xe máy, trong đó 491.534 xe sử dụng xăng và 19.884 xe điện; nhóm xe máy xăng chiếm khoảng 96,1% tổng số xe máy. Cũng trong vành đai 1 hiện có 58.272 ô tô con, gồm 44.387 xe chạy xăng (76,17%), 11.894 xe chạy dầu diesel (20,41%) và 1.991 xe điện/hybrid (khoảng 3,42%).
Hà Nội: Đề xuất cấm xe công nghệ chạy xăng trong khu vực thí điểm vùng phát thải thấp từ 2027
08:44, 01/06/2026
Thí điểm vùng phát thải thấp tại Hà Nội sẽ được triển khai thận trọng
09:31, 07/12/2025
Chưa cấm ngay xe xăng tại Vành đai 1, Hà Nội chọn lộ trình thận trọng
El Niño trở lại: Thế giới đối mặt nguy cơ thời tiết cực đoan và thiên tai gây thiệt hại kinh tế
Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của El Niño. Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng khí hậu này có thể phát triển thành một trong những đợt El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận, làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu, kích hoạt hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan và gây thiệt hại kinh tế lớn trên phạm vi toàn thế giới…
Dự báo El Niño rất mạnh năm 2026: Tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước ở Việt Nam
Dự báo hiện tượng El Niño rất mạnh sẽ hình thành và duy trì từ tháng 6/2026, tiếp tục mạnh thêm từ nay đến cuối năm 2026, có thể kéo dài sang đầu năm 2027, thậm chí cường độ có thể nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950...
Cháy rừng đang xóa nhòa thành quả chống ô nhiễm ozone của Mỹ
Các vụ cháy rừng ngày càng nghiêm trọng tại Mỹ và Canada không chỉ gây thiệt hại trực tiếp về người và tài sản mà còn đang làm đảo ngược nhiều thập kỷ tiến bộ trong cuộc chiến chống ô nhiễm không khí. Theo một nghiên cứu mới, khói từ cháy rừng đã khiến xu hướng giảm nồng độ ozone tầng mặt đất tại Mỹ chấm dứt từ khoảng năm 2015, đồng thời làm gia tăng số ca tử vong sớm liên quan đến ô nhiễm ozone...
Nhu cầu trao đổi tín chỉ carbon quốc tế đang tăng mạnh
Các cơ chế quốc tế như cơ chế toàn cầu về bù đắp và giảm thiểu carbon trong lĩnh vực hàng không quốc tế (CORSIA) của ICAO, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh Châu Âu cùng các yêu cầu về phát thải trong chuỗi cung ứng đang tạo ra áp lực ngày càng lớn đối với các quốc gia xuất khẩu, trong đó có Việt Nam...
EU mạnh tay với biến tần Trung Quốc: Lưới điện an toàn hơn, hóa đơn điện cao hơn?
Brussels đang tiến hành cấm sử dụng nguồn tài trợ của Liên minh châu Âu (EU) cho các dự án năng lượng sạch có sử dụng biến tần (inverter) cho điện mặt trời và hệ thống lưu trữ pin đến từ các “quốc gia có rủi ro cao”, mà chủ yếu là Trung Quốc. Theo đó, các nhà phát triển dự án sẽ phải chuyển sang sử dụng các giải pháp thay thế từ châu Âu, nhưng điều này có thể khiến hóa đơn năng lượng và chi phí sản xuất tại châu Âu tăng lên.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: