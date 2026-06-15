Có nên sử dụng Exosome để kích thích mọc tóc?

Từ phòng khám da liễu đến các spa cao cấp, liệu pháp tiêm exosome đang nổi lên như một trong những xu hướng chăm sóc tóc được bàn tán nhiều nhất hiện nay. Nhưng đằng sau sức hút đó là gì - và liệu nó có thực sự xứng đáng với mức chi phí không nhỏ?...

Exosome là một trong những thành phần tái tạo da được nhắc đến nhiều nhất trong giới làm đẹp gần đây. Theo bác sĩ Ronda Farah, Phó Giáo sư tại Khoa Da liễu, Đại học Minnesota, exosome hoạt động như những "phương tiện truyền tin" trong cơ thể. "Chúng giống như những chiếc xe nhỏ chuyển tải thông điệp giữa các tế bào. Exosome có thể chứa protein, DNA, RNA và các phân tử tín hiệu khác có khả năng tác động đến cách tế bào hoạt động," bà giải thích.

Và nếu exosome có thể hỗ trợ sức khỏe làn da, thì logic tự nhiên là nó cũng có ích cho tóc - bởi chăm sóc tóc, xét đến cùng, cũng là chăm sóc da đầu. Đây chính là tiền đề của liệu pháp exosome cho tóc.

Và nếu exosome có thể hỗ trợ sức khỏe làn da, thì logic tự nhiên là nó cũng có ích cho tóc.

"Điểm nổi bật của exosome là khả năng mang theo một lượng hoạt chất lớn hơn và mạnh hơn," tiến sĩ Raphael Gonzalez, cố vấn khoa học tại Exora, cho biết. "Điều đó có nghĩa là exosome có thể cung cấp đồng thời nhiều yếu tố hỗ trợ cho tóc".

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA EXOSOME

Về mặt khoa học, exosome là những cấu trúc nhỏ đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp giữa các tế bào và hỗ trợ quá trình tự phục hồi tự nhiên của cơ thể. Các túi nhỏ này có đường kính từ 30 đến 150 nanomet, được tạo ra bên trong tế bào rồi tiết ra ngoài để mang thông tin đến các tế bào khác.

Nhờ chứa protein, lipid, DNA và RNA, exosome hỗ trợ quá trình sửa chữa và tái tạo tế bào. Vì tế bào gốc là nguồn tái tạo chính trong cơ thể, exosome thường được chiết xuất từ chính loại tế bào này - qua đó giúp phục hồi các mô bị tổn thương.

Khi ứng dụng vào chăm sóc tóc, cơ chế hoạt động của exosome được mô tả khá trực quan bởi tiến sĩ Gonzalez: "Hãy hình dung như khi bạn bị đau bụng, bạn cần một loại thuốc tác động lên nhiều triệu chứng cùng lúc - co thắt, đầy hơi... Exosome hoạt động tương tự: nó vừa cung cấp hỗ trợ cấu trúc, vừa tăng lưu thông máu, giảm viêm và thúc đẩy môi trường lành mạnh cho tóc phát triển".

LIỆU PHÁP EXOSOME ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Quy trình điều trị bắt đầu bằng một buổi thăm khám da liễu toàn diện, trong đó bác sĩ đánh giá loại rụng tóc, chất lượng và mật độ tóc, các yếu tố nội tiết và di truyền - đôi khi kết hợp xét nghiệm máu nếu cần thiết. Dựa trên kết quả đó, phác đồ điều trị cá nhân hóa sẽ được xây dựng.

Nhờ chứa protein, lipid, DNA và RNA, exosome hỗ trợ quá trình sửa chữa và tái tạo tế bào.

Dung dịch exosome được chuẩn bị trong môi trường phòng thí nghiệm và có thể đưa vào da đầu theo hai phương pháp: vi tiêm (mesotherapy) - tiêm trực tiếp dung dịch dưới da đầu bằng kim rất mảnh; hoặc vi kim (micro-needling) - tạo các kênh nhỏ trên bề mặt da đầu để đưa hoạt chất thấm sâu hơn vào mô. Cả hai phương pháp đều không cần gây tê tại chỗ.

BẰNG CHỨNG KHOA HỌC VẪN CÒN HẠN CHẾ

Dù tiềm năng là có thật, các chuyên gia vẫn khuyến cáo thận trọng. Hiện đã có một số nghiên cứu quy mô nhỏ cho thấy exosome có thể cải thiện mật độ và độ dày của tóc thông qua việc cung cấp các yếu tố tăng trưởng và tín hiệu kháng viêm. Tuy nhiên, đây vẫn là một liệu pháp còn tương đối mới.

"Chúng ta chưa có bằng chứng dài hạn hay các phác đồ chuẩn hóa như đã có với minoxidil hay finasteride," bác sĩ da liễu Marisa Garshick tại MDCS Dermatology nhấn mạnh. Bà cũng lưu ý thêm rằng do chưa được chuẩn hóa, chất lượng, nguồn gốc và quy trình điều trị exosome hiện nay có thể khác nhau đáng kể giữa các cơ sở.

Quan trọng hơn, đến nay vẫn chưa có sản phẩm exosome nào được FDA - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ - phê duyệt cho mục đích điều trị rụng tóc.

Đến nay vẫn chưa có sản phẩm exosome nào được FDA - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ - phê duyệt cho mục đích điều trị rụng tóc.

Nhìn từ góc độ thị trường, exosome đang đi theo đúng quỹ đạo mà nhiều liệu pháp làm đẹp công nghệ cao đã từng trải qua: được giới chuyên môn chú ý trước, rồi nhanh chóng lan ra thị trường tiêu dùng đại chúng trước khi có đủ nghiên cứu dài hạn.

Điều đó không có nghĩa là liệu pháp này vô hiệu. Nhưng với mức chi phí không nhỏ - chi phí điều trị mọc tóc bằng exosome có thể dao động từ 3.000 đến 10.000 USD tùy thuộc vào phòng khám, số lần điều trị cần thiết và vùng được điều trị, người tiêu dùng nên tiếp cận bằng thái độ tỉnh táo: tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu có chuyên môn, tìm hiểu kỹ nguồn gốc sản phẩm và đặt kỳ vọng thực tế.

Trong lĩnh vực chăm sóc tóc cũng như sức khỏe nói chung, không có giải pháp nào là "một mũi tên trúng mọi đích" - và exosome cũng không ngoại lệ.