VN-Index vẫn cần thêm các tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn để định hình xu hướng kế tiếp

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/6/2026

Kết phiên 15/6, VN-Index tăng 7,66 điểm, tương đương 0,43% lên mốc 1799,31 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 8,42 điểm, tương đương 2,78% lên 310,91 điểm.

Chỉ số có thể hướng tới thử thách lại vùng kháng cự 1835 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm trong các phiên tới nhờ các thông tin hỗ trợ từ diễn biến tại Trung Đông. Tuy nhiên diễn biến tăng điểm của thị trường sẽ đi kèm sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Chỉ số có thể hướng tới thử thách lại vùng kháng cự tương ứng đường MA50 tức ngưỡng 1835 điểm.

Nhà đầu tư có thể tiếp tục ưu tiên nắm giữ tiền mặt trong giai đoạn hiện tại. Tập trung quản trị rủi ro cho các vị thế đang nắm giữ. Các hoạt động trading có thể thực hiện khi thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc về vùng hỗ trợ 1780 điểm”.

Vẫn chưa có dấu hiệu cụ thể cho thấy xu hướng đảo chiều

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm xuống ngưỡng 1775 trước khi lực cầu bắt đáy tại đây giúp chỉ số hồi phục và đóng cửa tại mốc 1799,31 điểm, tăng gần 8 điểm so với hôm qua.

Thông tin liên quan đến thỏa thuận hòa bình giữa Hoa Kỳ - Iran giải phóng tâm lý lo lắng, độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Tài nguyên cơ bản, Dịch vụ tài chính dẫn đầu đà tăng. Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí dẫn đầu đà giảm điểm. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay mua ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM, trong đó mua ròng khoảng 4 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX, riêng VIC được mua thỏa thuận hơn 4.4 nghìn tỷ. Thị trường vẫn đang được hỗ trợ khá tốt, tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cụ thể cho thấy xu hướng đảo chiều, các nhà đầu tư cần thận trọng”.

Động lực cải thiện chất lượng, dòng tiền

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"VN-Index vẫn trong xu hướng suy giảm sau khi tạo đỉnh từ tháng 5/2026 đến nay dưới ảnh hưởng kém tích cực của nhóm Vin Group sau giai đoạn tăng giá mạnh. Xu hướng của VN-Index có thể cải thiện khi đường xu hướng giảm giá từ 5/2026 đến nay với khối lượng tăng tốt và chất lượng thị trường cải thiện. Trong khi chỉ số VN30 đang tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.940 điểm, kháng cự quanh 1.980 điểm.

Mặc dù chỉ số chính VN-Index vẫn trong xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 05/2026 đến nay. Tuy nhiên chất lượng của thị trường đang cải thiện tốt hơn. Nhiều cổ phiếu đang vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn, chuyển sang giai đoạn phục hồi và mở ra triển vọng tăng trưởng mới. Như chúng tôi đã nhận định và kỳ vọng xu hướng, chất lượng thị trường sẽ cải thiện hơn trong nửa cuối năm 2026. Động lực cho kỳ vọng tích cực là nền kinh tế, doanh nghiệp tăng trưởng tốt hơn trong 06 tháng cuối năm so với đầu năm và cùng kỳ. Bên cạnh các áp lực, yếu tố bất định đã hạ nhiệt như thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông; giá dầu giảm mạnh; áp lực lạm phát... Nhà đầu tư cân bằng danh mục, có thể xem xét các cơ hội đầu tư ở các doanh nghiệp đầu ngành tăng trưởng đang ở vùng giá tương đối hợp lý.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Khả năng VN-Index giảm trở lại trong các phiên tới khá cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 7,7 điểm (+0,4%), đóng cửa tại mức 1799,3 điểm. Thông tin tích cực hỗ trợ cho VN-Index cũng như các TTCK Châu Á khác trong phiên hôm nay là thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần vừa qua. Các nhóm ngành hỗ trợ cho phiên tăng điểm của chỉ số là nhóm Chứng khoán, Bán lẻ và Thép. Trong khi đó, VIC và VHM tiếp tục giảm điểm khiến cho chỉ số đã giảm về mốc 1775 điểm trong phiên sáng.

Mặc dù VN-Index tăng điểm cùng hỗ trợ từ nhiều nhóm cổ phiếu, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng trong các phiên tới. Một số nguyên nhân chính củng cố sự thận trọng này bao gồm: chỉ số tiếp tục kiểm định thất bại kháng cự tại MA100 ngày và đóng cửa dưới mốc kháng cự tâm lý 1800 cho thấy áp lực bán mạnh tại vùng kháng cự này và thanh khoản khớp lệnh của VN-Index không tăng quá nhiều (+15,5% so với phiên trước đó) cho thấy dòng tiền vẫn chỉ luân chuyển giữa các nhóm ngành chứ chưa có thêm dòng tiền mới vào hỗ trợ chỉ số. Do đó, chúng tôi đánh giá khả năng VN-Index giảm trở lại trong các phiên tới khá cao. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn và tiếp tục quan sát diễn biến của chỉ số tại vùng hỗ trợ gần quanh 1750”.

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục lên vùng 1830 điểm trong các phiên tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục giằng co giữa 2 đường MA5 và MA10 phiên và 2 đường MA có xu hướng hội tụ. Đồng thời, đồ thị giá đang củng cố vùng hỗ trợ ngắn hạn 1780-1790 điểm trong khi độ rộng thị trường cải thiện và các chỉ báo động lượng đang có tín hiệu hồi phục trở lại. Do đó, chúng tôi vẫn đánh giá cao chỉ số sẽ tiếp tục hồi phục lên vùng 1830 điểm trong các phiên tới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): nhà đầu tư có thể mua nhẹ ở các phiên giảm điểm, rung lắc của thị trường khi tín hiệu cân bằng ngắn hạn đang rõ ràng hơn. Đồng thời, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi”.

Dòng tiền mua đang dần quay lại thị trường

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên với sự phân hoá rõ rệt của dòng tiền.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI tuy dao động trong biên ngang nhưng xuất hiện phân kỳ dương tại đáy. Đồng thời, histogram tăng trở lại cho thấy dòng tiền mua đang dần quay lại thị trường.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung sau khi chạm vào dải dưới của Bollinger Band đã nhanh chóng bật tăng và đóng qua đường MA20. Thêm vào đó, 2 chỉ báo động lượng là MACD và RSI cũng đồng thuận hướng lên củng cố thêm cho xác suất phục hồi ngay trong ngắn hạn của VN-Index.

Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỉ trọng danh mục, cân nhắc giải ngân ở những mã cổ phiếu đã có tín hiệu bật tăng trở lại sau nhịp sideway thuộc các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ.”.

Ở giai đoạn hiện tại, VN-Index vẫn cần thêm các tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn để định hình xu hướng kế tiếp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index quay lại diễn biến tích cực với sự ủng hộ của độ rộng và dòng tiền. Dù áp lực rung lắc hiện hữu, lực cầu hấp thụ tương đối tốt đã giúp chỉ số trụ vững trong vùng dao động hẹp 1780 – 1800.

Ở giai đoạn hiện tại, chỉ số VN-Index vẫn cần thêm các tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn để định hình xu hướng kế tiếp, đặc biệt là khả năng kiểm định vùng cản quan trọng 1800 – 1810”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.