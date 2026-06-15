Khối ngoại mua ròng giá trị "đột biến" hơn 4.200 tỷ, chủ yếu thỏa thuận ở VIC
Thu Minh
15/06/2026, 21:52
Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại cổ phiếu VIC với hơn 24 triệu cổ phiếu, tương đương 4.692,1 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài mua từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước.
Phiên giao dịch đầu tuần ghi nhận sự hồi phục tích cực của VN-Index, dù nhịp phản ứng vẫn có phần chậm hơn so với diễn biến khởi sắc của các thị trường chứng khoán quốc tế. Những tín hiệu tích cực từ khu vực Trung Đông đã góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư, giúp dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ hơn sau giai đoạn thận trọng kéo dài.
Kết thúc phiên, VN-Index tăng 7,66 điểm, tiến sát ngưỡng 1.800 điểm. Điểm đáng chú ý không nằm ở mức tăng của chỉ số mà ở sự cải thiện rõ rệt của độ rộng thị trường khi có tới 209 mã tăng giá, trong khi chỉ còn 95 mã giảm. Điều này cho thấy lực cầu đã lan tỏa trên diện rộng thay vì chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn như những phiên trước.
Đáng chú ý, nhóm Vingroup không còn đóng vai trò dẫn dắt khi đồng loạt điều chỉnh với VIC giảm 1,48%, VHM giảm 1,87% và VRE giảm 0,17%. Chỉ riêng ba cổ phiếu này đã lấy đi gần 8 điểm của VN-Index. Điều đó đồng nghĩa nếu loại bỏ tác động tiêu cực từ nhóm Vingroup, mức tăng của thị trường còn tích cực hơn đáng kể, phản ánh sức mạnh thực sự của phần còn lại trên sàn.
Dòng tiền tập trung mạnh nhất vào nhóm chứng khoán khi SSI, VIX, VCI và VND đồng loạt tăng trên 3%. Đây thường là nhóm cổ phiếu nhạy cảm với kỳ vọng thanh khoản và xu hướng thị trường, cho thấy nhà đầu tư đang dần cải thiện mức độ chấp nhận rủi ro. Bên cạnh đó, nhóm bán lẻ và tiêu dùng như MWG, MSN, VNM, FRT cũng khởi sắc, phản ánh kỳ vọng vào triển vọng tiêu dùng nội địa.
Các nhóm xây dựng, nguyên vật liệu, logistics và hàng không cũng bùng nổ với ACV, HPG, GMD tăng trên 4%. Nhóm ngân hàng và bất động sản tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi nhiều cổ phiếu lớn như BID, CTG, TCB, MBB hay NVL đồng loạt tăng giá, tạo nền tảng vững chắc cho đà phục hồi của chỉ số.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu dầu khí chịu áp lực chốt lời khi những tín hiệu tích cực từ Trung Đông làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung năng lượng, qua đó gây sức ép lên giá dầu thế giới. Điểm sáng lớn nhất của phiên nằm ở thanh khoản.
Giá trị khớp lệnh trên ba sàn tăng vọt lên khoảng 22.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền đã thực sự nhập cuộc trở lại. Đặc biệt, khối ngoại bất ngờ mua ròng 4.223,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 576,6 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Tài nguyên cơ bản và Hàng hóa, Dịch vụ công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: HPG, GMD, MWG, VJC, VCK, VIX, VND, TCX, GEE, MSB.
Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VIC, VHM, VPB, VCB, MBB, ACB, BSR, CTG, FUEVFVND.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 4.576,6 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 557,1 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, VPB, SSI, TCB, HDB, VCB, VIX, FPT, CTG, TCH.
Ở chiều bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 6/18 ngành, chủ yếu là nhóm Tài nguyên cơ bản và Thực phẩm, Đồ uống. Top bán ròng gồm: HPG, SHB, KDC, STB, VCK, GEE, VNM, GAS, VND.
Tự doanh mua ròng 1.263,3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì mua ròng 233,7 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên cơ bản và Thực phẩm, Đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của khối tự doanh trong phiên hôm nay gồm: HPG, FUEVFVND, VHM, MSN, BSR, VNM, VPB, VCB, VJC, PC1.
Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: VIC, MBB, SSI, CII, PNJ, GMD, ACB, TCB, HHV, CTG.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 842,0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì bán ròng 214,2 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, trong đó giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng gồm: MWG, VJC, VIX, GMD, SSI, HPG, VHM, TCB, GEL, FPT.
Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng gồm: VIC, MBB, KDC, STB, SHB, ACB, SIP, TPB, DIG, VSC.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 8.709,4 tỷ đồng, tăng 285,5%, chiếm 31,9% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại cổ phiếu VIC với hơn 24 triệu cổ phiếu, tương đương 4.692,1 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài mua từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước.
Bên cạnh đó, cổ phiếu SSB cũng xuất hiện giao dịch thỏa thuận 33 triệu cổ phiếu, tương đương 1.029,6 tỷ đồng, được khối tự doanh mua từ nhà đầu tư cá nhân trong nước.
Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Chứng khoán, Thép, Bất động sản, Bán lẻ, Hóa chất, Thiết bị điện, Dầu khí, Kho bãi và Vận tải thủy; trong khi giảm ở các nhóm Ngân hàng, Xây dựng, Thực phẩm, Công nghệ thông tin và Khai khoáng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.
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