Sửa đổi Luật chứng khoán, bổ sung quy định về giao dịch điện tử, người hành nghề chứng khoán

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề xuất bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, với tiến độ trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ hai (tháng 10 năm 2026).

Thực hiện Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, trên cơ sở rà soát, đánh giá thực tiễn thi hành Luật Chứng khoán, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề xuất bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, với tiến độ trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ hai (tháng 10 năm 2026).

Trong khuôn khổ quá trình xây dựng dự án Luật, ngày 15/6/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật do Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải chủ trì, cùng sự tham dự của ông Tạ Lê Thanh – Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế, tài chính của Quốc Hội...

Phát biểu tại Hội thảo, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, sau hơn 5 năm triển khai thi hành, Luật Chứng khoán năm 2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn đã tạo lập khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ, đồng bộ và thống nhất cho hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm thị trường hoạt động công bằng, công khai, minh bạch, an toàn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Trong quá trình thực thi, các quy định pháp luật về chứng khoán tiếp tục được rà soát, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý và phù hợp với sự phát triển của thị trường. Quốc hội đã ban hành Luật số 56/2024/QH15 cùng với việc Chính phủ và Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành, qua đó kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ mục tiêu nâng hạng thị trường.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, khi hoàn thiện thể chế được xác định là "đột phá của đột phá" cùng với xu hướng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, phát triển kinh tế tư nhân và xây dựng thị trường vốn hiện đại, minh bạch, hiệu quả, bền vững, nhiều vấn đề mới đã được đặt ra nhưng chưa được quy định hoặc chưa được quy định đầy đủ trong Luật Chứng khoán hiện hành.

"Việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán là cần thiết nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán trong giai đoạn mới, yêu cầu hội nhập quốc tế, sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin cũng như yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán", Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh.

Về nội dung cụ thể, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết dự thảo Luật tập trung vào ba nhóm chính sách lớn, gồm: tiếp tục đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán; bổ sung cơ sở pháp lý đối với một số vấn đề mới phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường tài chính quốc tế như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu…;

Đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định về giao dịch điện tử, người hành nghề chứng khoán, hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán và chính sách đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Chứng khoán.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của thị trường chứng khoán theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả và bền vững; tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời góp phần thực hiện thành công mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.