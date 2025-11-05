Thứ Tư, 05/11/2025

Trang chủ Dân sinh

Miền Trung tất bật vệ sinh môi trường sau bão lũ

Nguyễn Thuấn

05/11/2025, 16:11

Sau khi lũ rút, người dân và chính quyền nhiều tỉnh miền Trung đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống...

Sau lũ rút, người dân miền Trung khẩn trương thu dọn bùn đất, rác thải
Sau lũ rút, người dân miền Trung khẩn trương thu dọn bùn đất, rác thải
Khi nước lũ rút để lại lượng lớn rác thải tại các tuyến đường trung tâm thành phố Huế. 
Khi nước lũ rút để lại lượng lớn rác thải tại các tuyến đường trung tâm thành phố Huế. 
Ngày 5/11, trên tuyến đường Đặng Thái Thân, thành phố Huế lực lượng kiểm lâm Huế cùng lực lượng chức năng địa phương và người dân thu gom rác thải tuyến đường, góp phần mang lại diện mạo sạch đẹp cho thành phố sau mưa lũ.
Ngày 5/11, trên tuyến đường Đặng Thái Thân, thành phố Huế lực lượng kiểm lâm Huế cùng lực lượng chức năng địa phương và người dân thu gom rác thải tuyến đường, góp phần mang lại diện mạo sạch đẹp cho thành phố sau mưa lũ.
Khẩn trương thu dọn rác thải dưới lòng đường, vỉa hè
Khẩn trương thu dọn rác thải dưới lòng đường, vỉa hè
<br>

Lực lượng kiểm lâm Huế hỗ trợ Trường THCS Trần Cao Vân dọn dẹp vệ sinh trường
Lực lượng kiểm lâm Huế hỗ trợ Trường THCS Trần Cao Vân dọn dẹp vệ sinh trường
Khi nước lũ vừa rút, bà con nhân dân khắp các tổ dân phố trên địa bàn phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã lại cùng nhau ra đường dọn dẹp vệ sinh môi trường
Khi nước lũ vừa rút, bà con nhân dân khắp các tổ dân phố trên địa bàn phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã lại cùng nhau ra đường dọn dẹp vệ sinh môi trường
Người cầm chổi, người xúc bùn, người thu gom rác...chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, làm sạch đường phố, ngõ kiệt.
Người cầm chổi, người xúc bùn, người thu gom rác...chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, làm sạch đường phố, ngõ kiệt.
Trong khuôn viên các công sở, trường học các cán bộ, người lao động tích cực dọn dẹp vệ sinhđể sớm trở lại làm việc
Trong khuôn viên các công sở, trường học các cán bộ, người lao động tích cực dọn dẹp vệ sinhđể sớm trở lại làm việc
VnEconomy

Sáng 5/11, tại Quảng Trị các khu vực nước rút, lực lượng chức năng cùng người dân tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường. 

Tại xã Lệ Thủy (Quảng Trị) nước rút, Công an xã Lệ Thủy nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ các trường học dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ. Lực lượng Công an xã Lệ Thủy và các thầy cô giáo quét dọn, làm sạch bùn đất để kịp thời đưa các trường vào hoạt động bình thường
Tại xã Lệ Thủy (Quảng Trị) nước rút, Công an xã Lệ Thủy nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ các trường học dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ. Lực lượng Công an xã Lệ Thủy và các thầy cô giáo quét dọn, làm sạch bùn đất để kịp thời đưa các trường vào hoạt động bình thường
Đoàn Thanh niên Công an xã Trường Ninh (Quảng Trị) đã phối hợp cùng trường THCS An Ninh tổ chức hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống sau lũ lụt.
Đoàn Thanh niên Công an xã Trường Ninh (Quảng Trị) đã phối hợp cùng trường THCS An Ninh tổ chức hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống sau lũ lụt.
Các chiến sĩ công an dọn bùn đất tại các lớp học
Các chiến sĩ công an dọn bùn đất tại các lớp học
Lau chùi, sắp xếp lại bàn ghế tại trường học
Lau chùi, sắp xếp lại bàn ghế tại trường học
Tại tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn Thanh niên phường Hà Huy Tập hỗ trợ Trường Mầm non 1 khắc phục hậu quả sau mưa lũ
Tại tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn Thanh niên phường Hà Huy Tập hỗ trợ Trường Mầm non 1 khắc phục hậu quả sau mưa lũ
Tích cực doạn dẹp khuôn viên sân trường để đón học sinh trở lại học tập
Tích cực doạn dẹp khuôn viên sân trường để đón học sinh trở lại học tập
Công an Hà Tĩnh dùng xe bồn chở nước giúp Trường THCS Mỹ Duệ dọn bùn đất sau mưa lũ. 
Công an Hà Tĩnh dùng xe bồn chở nước giúp Trường THCS Mỹ Duệ dọn bùn đất sau mưa lũ. 
Công an giúp dọn bùn ở Trường THCS Mỹ Duệ
Công an giúp dọn bùn ở Trường THCS Mỹ Duệ

Từ khóa:

công tác khắc phục sau lũ dọn dẹp vệ sinh môi trường lũ lụt tại Huế người dân tham gia dọn dẹp quảng trị

