Ứng phó với mưa lũ tại Miền Trung: Hỗ trợ khẩn 350 tỷ đồng, huy động tối đa lực lượng cứu hộ

Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ những ngày qua tại Bắc Trung Bộ gây thiệt hại nghiêm trọng: 16 người chết và mất tích; hơn 127.000 nhà dân bị ngập; 81 xã, phường bị ngập, nhiều nơi cô lập. Nông nghiệp thiệt hại nặng với hàng nghìn ha hoa màu và vật nuôi bị cuốn trôi…

Trong những ngày cuối tháng 10/2025, mưa lớn kéo dài trên diện rộng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã gây ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, khiến nhiều khu vực bị chia cắt và thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, lãnh đạo Đảng và Chính phủ đã liên tiếp chỉ đạo, triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ tính mạng và ổn định đời sống của nhân dân.

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO SÁT SAO

Ngày 29/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ và lực lượng vũ trang tại các địa phương đang nỗ lực ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng Bí thư bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trong vùng lũ.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành và lãnh đạo các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi để chỉ đạo công tác ứng phó khẩn cấp. Tại đầu cầu thành phố Huế, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp tham dự, nắm bắt tình hình và triển khai phương án điều hành.

Ngay trong ngày 29/10, Thủ tướng ký Quyết định số 2400/QĐ-TTg, hỗ trợ 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho các địa phương chịu thiệt hại nặng nề. Trong đó, Thành phố Huế 150 tỷ đồng; Quảng Trị 100 tỷ đồng; Quàng Ngãi 100 tỷ đồng. Khoản hỗ trợ nhằm phục vụ khẩn cấp công tác khắc phục hậu quả và đảm bảo đời sống người dân sau mưa lũ.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, trong vòng 22 giờ (từ 19 giờ ngày 28/10 đến 17 giờ ngày 29/10): Huế – Đà Nẵng – Quảng Ngãi mưa 200–400mm. Nhiều trạm ghi nhận lượng mưa kỷ lục: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 696mm; Câu Lâu (Đà Nẵng) 532mm; Trà Nham (Quảng Ngãi) 492mm.

Dự báo từ chiều tối 29/10 đến sáng 30/10, Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng từ 100-250mm, cục bộ trên 500mm (từ đêm 30/10 mưa lớn có khả năng giảm dần); Quảng Ngãi mưa từ 30-60mm, cục bộ trên 100mm (từ ngày 30/10 mưa giảm). Từ chiều tối 29 - 31/10, Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị từ 70-150mm, cục bộ trên 300mm.

Hiện lũ trên các sông chính như sông Bồ, Hương, Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc đều đang ở mức trên báo động 3 và tiếp tục lên. Tính đến thời điểm 17h ngày 29/10: Sông Bồ (Huế): 5,19m (trên báo động 3 là 0,69m); Sông Hương (Huế): 4,85m (trên báo động 3 là 1,35m); Sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại Câu Lâu 5,27m – có khả năng tiệm cận đỉnh lũ lịch sử 1964.

THIỆT HẠI NẶNG NỀ VỀ NGƯỜI VÀ TÀI SẢN

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, cập nhật đến 18h00 ngày 29/10, khu vực Bắc Trung Bộ trong đợt mưa lũ đã ghi nhận: 16 người chết và mất tích, gồm: 9 người chết (Huế 1, Đà Nẵng 7, Lâm Đồng 1); 7 người mất tích (Quảng Trị 2, Huế 1, Đà Nẵng 4). Ngoài ra có 15 người bị thương (tại Đà Nẵng).

Về tài sản, mức thiệt hại rất lớn: 50 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng); 110 nhà bị hư hỏng; 127.594 nhà bị ngập sâu tại nhiều địa phương (riêng Huế hơn 44.500 nhà, Đà Nẵng hơn 76.400 nhà).

Khoảng 81 xã, phường đang bị ngập, trong đó nhiều nơi ngập sâu từ 0,5–2m, có điểm bị cô lập hoàn toàn.

Các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán để đảm bảo an toàn 7.253 hộ/22.080 người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Trong đó, Quảng Trị 137 hộ dân/385 người; Huế 1.759 hộ dân/4.557 người; Đà Nẵng: 4.835 hộ dân/15.886 người; Quảng Ngãi: 368 hộ dân/645 người; Lâm Đồng 154 hộ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp: 2.535 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 549 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng tại Lâm Đồng; 9.450 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.

Mưa lớn gây hư hỏng và ách tắc nhiều tuyến đường trọng yếu: 11 tuyến quốc lộ bị ngập hoặc sạt lở (trong đó có Quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh, Trường Sơn Đông…). Đà Nẵng: 1.880m đường hư hỏng, đất đá sạt tràn xuống các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ 62.845 m3. Quảng Ngãi: hơn 150 vị trí sạt lở, 42 tuyến đường xã hư hỏng, đất đá tràn mặt đường khoảng 22.500 m3. Huế: ghi nhận 38 điểm sạt lở, nhiều khu vực trên Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng. Đường sắt Bắc – Nam phải tạm dừng nhiều đoàn tàu, phong tỏa đoạn Văn Xá – Huế để đảm bảo an toàn.

Trước diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu phải huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân hỗ trợ sơ tán dân; bảo đảm lương thực, nước sạch cho người dân vùng ngập. Cùng với đó, khẩn trương thông tuyến giao thông trọng yếu, ưu tiên tiếp cận các khu vực bị cô lập.

Tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở tiếp tục tăng. Các địa phương được yêu cầu trực 24/24, không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở sau sơ tán.