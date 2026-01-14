MIK Group được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản có tốc độ bán hàng tốt nhất năm”

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 14/01/2026
Thu Liên
14/01/2026, 08:00
Ngày 13/1/2026, MIK Group vinh dự được xướng tên trong hạng mục “Nhà phát triển bất động sản có tốc độ bán bán hàng tốt nhất năm” tại Lễ trao giải FChoice 2025.
Giải thưởng là sự ghi nhận cho chiến lược phát triển bền bỉ, năng lực triển khai dự án hiệu quả cùng những đóng góp nổi bật của MIK Group trong việc kiến tạo cộng đồng sống chất lượng, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng.
FChoice là bảng vinh danh do CafeF khởi xướng và tổ chức thường niên trong nhiều năm qua, nhằm ghi nhận các nhân vật, tổ chức và doanh nghiệp tiêu biểu của nền kinh tế Việt Nam. Kết quả bình chọn được xây dựng trên cơ sở đánh giá khách quan của hội đồng chuyên môn, dữ liệu thị trường và phản hồi từ cộng đồng đầu tư, doanh nghiệp.
Tại mùa giải năm nay, việc MIK Group được vinh danh ở hạng mục “Nhà phát triển bất động sản có tốc độ bán hàng tốt nhất năm” tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, trong năm 2025, MIK Group ghi dấu ấn rõ nét với kết quả thanh khoản tích cực tại nhiều dự án nhà ở thương mại, tiêu biểu như Imperia Signature Cổ Loa và The Matrix One Premium. Việc các sản phẩm nhanh chóng được thị trường đón nhận không chỉ phản ánh nhu cầu ở thực, mà còn cho thấy chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp, bám sát diễn biến và kỳ vọng của thị trường.
Đơn cử như Imperia Signature Cổ Loa, dự án tạo ấn tượng khi ra mắt nhờ định hướng phát triển khu nhà ở cao tầng trong tổng thể quy hoạch đô thị bài bản, chú trọng không gian sống xanh, hệ tiện ích đồng bộ và trải nghiệm cư dân. Dự án được định vị mang đến chuẩn căn hộ gắn với phong cách sống hiện đại của thế hệ cư dân toàn cầu - những người đề cao tính linh hoạt, đa trải nghiệm và giá trị cộng đồng, qua đó thể hiện rõ sự nâng cấp toàn diện về thiết kế, tiêu chuẩn bàn giao và chất lượng sống.
Trong khi đó, The Matrix One Premium tiếp tục khẳng định sức hút ở phân khúc hạng sang nhờ vị trí trung tâm cùng tiêu chuẩn phát triển khắt khe, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong chất lượng thiết kế và vận hành. Cả hai dự án đều phản ánh rõ triết lý phát triển nhất quán của MIK Group: Không chạy theo số lượng, mà tập trung kiến tạo giá trị sống bền vững và giá trị lâu dài cho thị trường.
Thành công này được xem là kết quả của chiến lược phát triển kiên định mà MIK Group theo đuổi suốt nhiều năm qua, dựa trên “kiềng ba chân”: Vị trí - giá trị thực - thương hiệu bền vững. Trong bối cảnh thị trường vận hành thận trọng sau giai đoạn biến động, chiến lược này đã giúp MIK Group duy trì nhịp phát triển ổn định, đồng thời tạo dựng niềm tin vững chắc với khách hàng và đối tác.
Có thể nói, giải thưởng tại FChoice 2025 tiếp tục làm nổi bật bản lĩnh của MIK Group trong việc lựa chọn quỹ đất, tổ chức quy hoạch đồng bộ và kết hợp hài hòa giữa không gian sống hiện đại với yếu tố cộng đồng. Nhiều dự án do MIK Group phát triển không chỉ đạt hiệu quả bán hàng tích cực mà còn góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực, nâng cao chất lượng sống và hình thành các cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết.
Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, MIK Group cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới trong năm 2026, với trọng tâm là các dự án cao tầng quy mô lớn, tích hợp hệ sinh thái tiện ích đa dạng, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam và mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng cư dân.
Chỉ trong 2 ngày 10 và 11/1, dự án Phú Thứ Park Hill (Nhị Chiểu, Hải Phòng) đã đón hơn 1.000 lượt khách đến tham quan và hơn 600 lượt giữ chỗ các sản phẩm đất nền.
Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được yêu cầu thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán theo quy định. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ, đúng giấy tờ, hạn chế việc bổ sung, đi lại nhiều lần và chỉ ký hợp đồng khi hồ sơ của khách hàng đã đầy đủ, hợp lệ…
Nhu cầu về nhà ở cho người lao động, chuyên gia, kỹ sư tại Hải Phòng đang tăng mạnh nhờ những thay đổi khi thành phố này đang là một trong những địa phương thu hút đầu tư sản xuất, logistics và công nghiệp mạnh nhất miền Bắc; dòng vốn FDI liên tục mở rộng tại các khu công nghiệp lớn như VSIP, Tràng Duệ, Đình Vũ - Cát Hải…
Thời gian qua, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án, các đối tượng xấu đã tung tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, chính sách, gây hoang mang trong nhân dân, kích động khiếu kiện, tụ tập đông người. Trước thực tế đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng để không bị lôi kéo….
Việc triển khai những cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội đã giúp xử lý nhiều dự án, đất đai tồn đọng kéo dài. Đến nay có 5.203 dự án được tháo gỡ hoặc xác định hướng tháo gỡ. Trên cơ sở đó, Chính phủ đang tiếp tục khơi thông các “điểm nghẽn”, tạo dư địa cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: