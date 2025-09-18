Thứ Năm, 18/09/2025

Trang chủ Bất động sản

MIK Group: Khi câu chuyện kiến tạo giá trị cộng đồng chạm đến cảm xúc công chúng

Tuấn Sơn

18/09/2025, 13:36

Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt, không chỉ ở số lượng khách tham quan kỷ lục mà còn ở cách công chúng tìm thấy cảm xúc trong từng không gian trưng bày. Giữa hàng trăm gian hàng, câu chuyện từ một gian trưng bày bất động sản đã gợi mở góc nhìn mới về đô thị hóa hôm nay.

DẤU ẤN TỪ GIAN TRƯNG BÀY GIÀU CẢM XÚC

19 ngày sôi động đã khép lại Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước – một trong những sự kiện văn hóa - chính trị lớn nhất năm 2025. Hơn 10 triệu lượt khách tham quan, 230 gian trưng bày của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh về chặng đường phát triển của dân tộc. Con số ấy không chỉ là kỷ lục, mà còn phản ánh sự quan tâm đặc biệt của công chúng với những thành tựu của đất nước trong 8 thập kỷ qua.

Trong không khí trang trọng của lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã vinh danh các gian trưng bày tiêu biểu vì những đóng góp cho thành công chung. Nằm trong Top 20 khối doanh nghiệp, nhà phát triển bất động sản MIK Group gây chú ý khi gian trưng bày thu hút đông đảo người dân trải nghiệm ấn tượng với công nghệ số hiện đại.

Gian trưng bày của MIK Group tại triển lãm Thành tựu Đất nước tạo ấn tượng mạnh mẽ trước công chúng.
Gian trưng bày của MIK Group tại triển lãm Thành tựu Đất nước tạo ấn tượng mạnh mẽ trước công chúng.

Khác với cách trưng bày mô hình dự án quen thuộc, MIK Group mang tới một lát cắt khác – câu chuyện về khát vọng kiến tạo cộng đồng sống thịnh vượng. Theo ông Nguyễn Dũng Minh – Phó Tổng giám đốc MIK Group: “MIK Group tự hào là một trong gần một triệu doanh nghiệp trên cả nước đang góp sức vào công cuộc phát triển quốc gia. Với chúng tôi, bất động sản không chỉ là xây dựng những công trình, mà còn là kiến tạo cộng đồng sống thịnh vượng, bền vững. Trong thời gian tới, MIK Group đặt mục tiêu đồng hành sâu hơn cùng chiến lược phát triển đô thị của Thủ đô và đất nước, thông qua các dự án mang tính biểu tượng, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.”

HƠN MỘT THẬP KỶ ĐỊNH HÌNH BIỂU TƯỢNG SỐNG GIỮA TRUNG TÂM THỦ ĐÔ

Trải qua hơn một thập kỷ phát triển, MIK Group đã khẳng định vị thế với nhiều dự án nổi bật, đặc biệt trên bản đồ bất động sản Thủ đô. Tại Triển lãm Thành tựu đất nước, hình ảnh sa bàn Imperia Signature Cổ Loa gây ấn tượng mạnh với công chúng: Một dự án vừa kế thừa giá trị di sản nghìn năm, vừa mang hơi thở hiện đại của đô thị tương lai.

Imperia Signature Cổ Loa – dự án tâm huyết của MIK Group tại vùng đất di sản.
Imperia Signature Cổ Loa – dự án tâm huyết của MIK Group tại vùng đất di sản.

Giữa bức tranh đổi thay tại Cổ Loa, nơi những đại dự án quy mô lớn đang định hình diện mạo mới, Imperia Signature được xem là bước đột phá khi kết hợp kiến trúc hiện đại cùng dấu ấn văn hóa và những tiêu chuẩn thiết kế quốc tế khắt khe. Không chỉ là một khu đô thị, dự án còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng văn hóa, mở ra chuẩn mực sống bền vững cho mai sau. Đây cũng là cách MIK Group khẳng định tầm nhìn tại cửa ngõ phía Đông Bắc Hà Nội và thể hiện khát vọng đồng hành cùng sự phát triển đô thị trong kỷ nguyên mới.

Song song với đó, năm 2025, MIK Group tiếp tục mở rộng hiện diện tại Mỹ Đình với giai đoạn 2 của The Matrix One, nổi bật với dòng Landmark – sản phẩm cao tầng cao cấp nhất của Tập đoàn. Không chỉ bổ sung nguồn cung căn hộ hạng sang, MIK Group còn đồng hành cùng sự phát triển hạ tầng khu vực với công viên xanh rộng hơn 14ha, tạo nên không gian sống cân bằng và bền vững cho Thủ đô. The Matrix One được kỳ vọng trở thành một dấu ấn kiến trúc mới ở cửa ngõ phía Tây, nơi hội tụ cộng đồng cư dân tinh hoa và thể hiện bước tiến dài hơn của MIK Group trên hành trình kiến tạo những công trình mang giá trị biểu tượng.

Công viên cùng tổ hợp The Matrix One do MIK Group phát triển là dấu ấn kiến trúc giữa trung tâm phía Tây Hà Nội.
Công viên cùng tổ hợp The Matrix One do MIK Group phát triển là dấu ấn kiến trúc giữa trung tâm phía Tây Hà Nội.

Nhìn lại năm 2024 – giai đoạn thị trường bất động sản rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung, nhiều doanh nghiệp buộc phải chững lại, MIK Group vẫn duy trì được nhịp phát triển ổn định. Cùng với các “ông lớn” như Vingroup, tập đoàn này đã góp phần kiến tạo nên một đại đô thị quy mô lớn tại phía Tây Hà Nội.

Dự án Imperia Smart City ra mắt đúng thời điểm, cung cấp hàng nghìn sản phẩm và nhanh chóng được thị trường đón nhận. Sự hiện diện đều đặn của những dự án mới cho thấy tiềm lực tài chính vững vàng và tầm nhìn dài hạn mà MIK Group kiên định theo đuổi trong bối cảnh nhiều khó khăn của thị trường.

Dù ra đời sau so với nhiều chủ đầu tư khác, nhưng MIK Group đã chọn cách khẳng định tên tuổi bằng dấu ấn riêng. Nhà phát triển này không chạy đua số lượng, mà tập trung vào những dự án có tính biểu tượng, tạo nên chuẩn sống mới cho cộng đồng. Điều đó lý giải vì sao chỉ sau hơn một thập kỷ, MIK Group đã đứng vững trong nhóm các nhà phát triển bất động sản tầm cỡ.

Từ Cổ Loa nghìn năm đến Mỹ Đình hiện đại, từ những khu đô thị lớn ở Hà Nội đến chuỗi dự án nghỉ dưỡng ở Phú Quốc, MIK Group đang dần tạo nên một hành trình riêng: Đồng hành cùng sự phát triển hạ tầng, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Mik Group

VnEconomy