Mirae Asset: Tín dụng không chỉ chảy vào lĩnh vực trọng điểm mà còn đổ vào cho vay chứng khoán

Triển vọng lợi nhuận trong quý 3 và quý 4/2025 bớt áp lực hơn, với NIM và tăng trưởng tín dụng tương đối ổn định. Thu nhập từ lãi tăng trưởng chậm khiến các Ngân hàng thương mại nỗ lực đa dạng hóa thu nhập sang các mảng bổ trợ như chứng khoán và bảo hiểm, tuy không quá đột phá nhưng sẽ là động lực tăng trưởng bền bỉ hơn.

Ngược lại, bộ đệm dự phòng của nhiều ngân hàng hiện vẫn dưới ngưỡng thông lệ và cần được củng cố nhiều hơn trong thời gian tới.

Nhìn chung, lợi nhuận của nhóm ngân hàng lớn cho cả năm 2025 kỳ vọng tăng 15,1%, có phần cao hơn 6 tháng đầu năm 2025, nhưng vẫn thấp hơn so với mức 17,2% năm 2024 hay tăng trưởng tín dụng.

Theo Mirae Asset, sự phục hồi lợi nhuận còn khiêm tốn và phần lớn dựa vào nỗ lực cắt giảm chi phí và thu nhập không thường xuyên. So sánh tương quan, tăng trưởng lợi nhuận kém xa đà tăng nhanh thị giá cổ phiếu của nhóm ngành này với triển vọng chỉ ở mức trung tính.

Thay vào đó, tâm lý thị trường đã chuyển nhanh từ trạng thái bi quan thái quá trước rủi ro thuế quan mới sang lạc quan khi mức thuế thực tế bị áp lại không quá tiêu cực hay “dị biệt” để ảnh hưởng đến lợi thế quốc gia.

Thêm vào đó, câu chuyện nâng hạng cũng như lợi nhuận hấp dẫn từ kênh đầu tư chứng khoán không chỉ thu hút dòng vốn ngoại mà còn điều hướng dòng tiền đầu tư rộng rãi từ nhóm nhà đầu tư không chuyên, tương tự giai đoạn tiền rẻ 2021. Dư nợ tín dụng trong giai đoạn vừa qua không chỉ chảy vào các lĩnh vực trọng điểm, mà còn hướng mạnh vào cho vay chứng khoán, thúc đẩy thanh khoản thị trường vốn.

Tại sao nhóm ngân hàng thu hút mạnh dòng tiền? Đầu tiên, theo chuyên gia phân tích của Mirae Asset, ngân hàng vẫn là xương sống của nền kinh tế với xu hướng tăng trưởng bền vững cả về tài sản lẫn lợi nhuận. Tính minh bạch báo cáo của nhóm này cũng được đánh giá cao khi phải tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe và được giám sát bởi Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, đây cũng là nhóm vốn hóa lớn, đủ sức hấp thụ dòng tiền lớn mà không có nhiều rủi ro thanh khoản.

Các Ngân hàng Thương mại là nhóm vượt trội rõ rệt được hỗ trợ bởi lợi nhuận bứt phá. Ngược lại, nhóm Ngân hàng Quốc doanh ghi nhận mức tăng khá khiêm tốn, ngoại trừ CTG tăng 30% so với 2024 nhờ tăng trưởng lợi nhuận mạnh 46% so với cùng kỳ trong 6 tháng năm 2025, trong khi BID và VCB có lợi nhuận đi ngang và không có câu chuyện đầu tư nên chỉ tăng nhẹ.

Còn về các Ngân hàng thương mại như VPB, STB, MBB đều cho thấy sự cải thiện đáng kể cả ở lợi nhuận lẫn chất lượng tài sản. Đi kèm với đó là các câu chuyện đầu tư như thoái vốn một phần tại các công ty con, dự kiến mang lại lợi nhuận bất thường lớn. Các ngân hàng này cũng được hưởng lợi từ chính sách thúc đẩy khu vực tư nhân, đặc biệt với các tập đoàn lớn là đối tác lâu năm

Định giá nhiều ngân hàng hiện đã vượt mốc +1 độ lệch chuẩn và một số tiệm cận +2 độ lệch chuẩn, khiến việc mở mới vị thế sẽ mang lại nhiều rủi ro hơn là lợi nhuận kỳ vọng.

Thực tế, xu hướng tăng có thể duy trì trong ngắn hạn, do cho vay đòn bẩy vẫn được xem là giải pháp tạm thời, tiếp tục là động lực mạnh ít nhất là trong quý 3 và quý 4/2025. Các câu chuyện đầu tư của nhóm TCB, VPB, MBB vẫn đủ hấp dẫn đẩy định giá qua ngưỡng 2 độ lệch chuẩn. Ngược lại, các cổ phiếu mang tính phòng thủ hơn như BID, VCB vẫn đang giao dịch ở mức định giá không quá cao sẽ phù hợp với chiến lược mua nắm giữ.

Ở mặt rủi ro, mức định giá như hiện tại khó duy trì nếu không được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản, và điều chỉnh sâu là khó tránh khỏi khi giai đoạn tiền rẻ qua đi. Đầu tiên, tín dụng chảy nhiều vào cho vay đòn bẩy kỳ vọng sẽ được điều hướng sang các phân khúc có sự ổn định và lợi suất tốt hơn khi nhu cầu tín dụng hồi phục. Lạm phát thấp – điều kiện để đẩy tín dụng mạnh - hiện đang ở mức thấp nhưng khó duy trì lâu.

Nhìn chung, sóng tăng của ngành vẫn có thể tiếp diễn trong ngắn hạn, nhưng việc tham gia sẽ khá rủi ro trong giai đoạn hiện tại, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư mới.