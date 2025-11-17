Thứ Năm, 20/11/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

MM Mega Market Việt Nam khai trương Trung tâm Thương mại MM Supercenter Đà Nẵng

Khánh Huyền

17/11/2025, 19:58

MM Supercenter Đà Nẵng đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển của MMVN tại Việt Nam, mang đến mô hình trung tâm thương mại thế hệ mới – nơi công nghệ, kinh tế và trách nhiệm xã hội được kết hợp hài hòa, mang đến lợi ích cho người tiêu dùng, cộng đồng và môi trường.

Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam (MMVN) chính thức khai trương Trung tâm Thương mại MM Supercenter Đà Nẵng, dự án trung tâm thương mại đầu tiên của MM Mega Market tại Việt Nam.

MM Supercenter Đà Nẵng - bước ngoặt của chiến lược “xanh - số - bền vững” của MM Mega Market Việt Nam.
MM Supercenter Đà Nẵng - bước ngoặt của chiến lược “xanh - số - bền vững” của MM Mega Market Việt Nam.

Tọa lạc tại phường Hòa Khánh, trên khu đất gần 20.000 m2, MM Supercenter Đà Nẵng được đầu tư 20 triệu USD, là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược mở rộng của MMVN tại thị trường Việt Nam. Công trình gồm ba tầng nổi, quy tụ gần 50 thương hiệu trong nước và quốc tế như Rạp chiếu phim CGV, Highlands Coffee, Phúc Long, Thai Siam Kitchen, Jollibee, Lotteria, Nhà sách Fahasa, Guardian, Oh!Some, Mr. DIY… kết hợp đại siêu thị, khu ẩm thực, và khu vui chơi giải trí rộng hàng nghìn m2, mang đến trải nghiệm “tất cả trong một” cho khách hàng địa phương và du khách.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Nguyễn Đức Toàn – Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam chia sẻ: “Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng của MM Mega Market Việt Nam trong hành trình hơn 20 năm đồng hành và phát triển cùng đất nước, khi chúng tôi chính thức mở rộng mô hình từ chuỗi bán sỉ – lẻ, phát triển thêm trung tâm thương mại đa chức năng, tích hợp các tiện ích mua sắm – ẩm thực – dịch vụ – giải trí”

Dự án cũng phản ánh tầm nhìn dài hạn của chúng tôi trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Đà Nẵng. Chúng tôi cam kết đưa MM Supercenter Đà Nẵng trở thành điểm đến hiện đại, thân thiện với người tiêu dùng và môi trường, đồng thời tạo ra giá trị kinh tế bền vững cho khu vực”.

Đại diện chính quyền Đà Nẵng, Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhận định: “Công trình này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bổ sung thêm một điểm mua sắm – dịch vụ hiện đại cho người dân thành phố Đà Nẵng mà còn góp phần thúc đẩy thương mại bán lẻ, gia tăng sự thuận lợi và tiện nghi cho môi trường sống, đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố; đặc biệt là tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho phường Hoà Khánh, khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm”.

Vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố giúp MM Supercenter Đà Nẵng đồng thời được định hướng trở thành trung tâm phân phối chủ lực của MMVN tại khu vực miền Trung, góp phần rút ngắn hành trình hàng hóa, tối ưu chi phí logistics và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng trong vùng.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN “XANH – SỐ – BỀN VỮNG”

MM Supercenter Đà Nẵng là biểu tượng cho định hướng kinh tế xanh và số hóa toàn diện mà MM Mega Market theo đuổi tại Việt Nam.

Cụ thể, công trình được thiết kế đạt tiêu chuẩn Công trình xanh EDGE Advanced (Excellence in Design for Greater Efficiencies) do IFC - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group) công nhận, tiên phong trong việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và tối ưu vận hành, bao gồm hệ thống chiếu sáng thông minh, thiết bị tiết kiệm nước, vật liệu cách nhiệt tiên tiến và công nghệ quản lý năng lượng tự động. Các giải pháp này giúp trung tâm giảm đáng kể lượng điện, nước tiêu thụ và lượng phát thải carbon trong vật liệu.

MM Supercenter Đà Nẵng kết hợp đại siêu thị, khu ẩm thực, vui chơi, giải trí... rộng hàng nghìn m2.
MM Supercenter Đà Nẵng kết hợp đại siêu thị, khu ẩm thực, vui chơi, giải trí... rộng hàng nghìn m2.

Song song đó, MMVN triển khai chuyển đổi số toàn diện tại trung tâm, với các giải pháp như hệ thống thanh toán không tiền mặt, quản lý dữ liệu khách hàng theo thời gian thực, nền tảng mua sắm trực tuyến MM Click & Get.

Những cải tiến này giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu trải nghiệm người dùng và góp phần hiện thực hóa tầm nhìn “Xanh hóa – Số hóa – Bền vững hóa” của MMVN trên toàn hệ thống.

ĐỒNG HÀNH CÙNG HÀNG VIỆT VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

MM Supercenter Đà Nẵng khẳng định cam kết gắn bó sâu sắc với cộng đồng địa phương và phát triển chuỗi cung ứng hàng Việt bền vững. Giữ vững cam kết “Đồng hành cùng hàng Việt phát triển bền vững”, hơn 90% sản phẩm tại Đại siêu thị có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam, góp phần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương và thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đặc biệt, Khu vực hàng OCOP và Đặc sản địa phương giới thiệu hơn 100 sản phẩm được đặt tại vị trí trung tâm, trưng bày bắt mắt để quảng bá đến khách hàng và du khách quốc tế.

Trước đó, đại diện MMVN đã tiến hành ký kết hợp tác với UBND phường Hòa Khánh và phường Hải Vân, nhằm đưa các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương vào hệ thống phân phối hiện đại.

MM Supercenter Đà Nẵng ưu tiên hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương thông qua khu vực hàng OCOP.
MM Supercenter Đà Nẵng ưu tiên hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương thông qua khu vực hàng OCOP.

Bên cạnh ý nghĩa thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ, dự án còn tạo thêm cơ hội việc làm cho gần 500 lao động địa phương và tạo động lực mới cho nền kinh tế bán lẻ miền Trung, nơi đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, tại sự kiện khai trương, MMVN cùng các công ty thành viên của Tập đoàn TCC/BJC tại Việt Nam và đối tác nhà thầu, đã trao phần quyên góp 425.000.000 đồng đến UBND Thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại địa phương. Đây là hành động thể hiện tinh thần “Chung tay vì cộng đồng” và cam kết đồng hành cùng địa phương không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn trong các hoạt động vì an sinh xã hội.

