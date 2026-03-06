Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai trong thu hút các CEO khu vực

Vũ Khuê

06/03/2026, 09:19

Việt Nam đứng trong top 3 điểm đến đầu tư hàng đầu được CEO khu vực lựa chọn, xếp sau Mỹ (42%) và vượt Trung Quốc đại lục (14%), với tỷ lệ quan tâm từ nhà đầu tư tăng gần gấp đôi, từ 8% lên 15% chỉ trong một năm...

Ngày càng nhiều CEO đưa Việt Nam vào bản đồ ưu tiên đầu tư trong trung và dài hạn.
Ngày càng nhiều CEO đưa Việt Nam vào bản đồ ưu tiên đầu tư trong trung và dài hạn.

Theo khảo sát CEO Toàn cầu lần thứ 29 của PwC công bố ngày 5/3/2026, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với những biến động địa chính trị và sự bứt phá của công nghệ, Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng vượt trội.

Việt Nam không chỉ là trung tâm đổi mới mà còn là một trong ba điểm đến đầu tư hàng đầu, đóng vai trò then chốt trong chiến lược tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

VIỆT NAM TÂM ĐIỂM TRONG CHIẾN LƯỢC "TRUNG QUỐC +1”

Báo cáo nhận định, Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, được củng cố bởi nền tảng kinh tế vĩ mô vững mạnh, mức độ hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng với môi trường pháp lý tiếp tục được hiện đại hóa, đưa Việt Nam trở thành tâm điểm trong chiến lược tái cấu trúc của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới.

Điểm nổi bật năm nay là sự tương phản giữa thận trọng chung của khu vực và đà tăng vị thế chiến lược của Việt Nam. Dù phần lớn CEO toàn cầu đang điều chỉnh lại kỳ vọng tăng trưởng, các lãnh đạo trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào Việt Nam như một điểm đến đầu tư, trung tâm đổi mới và mắt xích then chốt trong đa dạng hóa các chuỗi cung ứng.

Việt Nam đang chứng kiến làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ các CEO. Theo khảo sát, Việt Nam đứng trong top 3 điểm đến đầu tư hàng đầu được CEO khu vực lựa chọn, xếp sau Mỹ (42%) và vượt Trung Quốc đại lục (14%), với tỷ lệ quan tâm từ nhà đầu tư tăng gần gấp đôi, từ 8% lên 15% chỉ trong một năm.

Ông Mai Viết Hùng Trân, Tổng Giám đốc PwC Việt Nam, chia sẻ: “Việt Nam hiện đang đứng trước một cơ hội hiếm có. Giữa bối cảnh thận trọng của khu vực, Việt Nam được xem là một trong 3 điểm đến đầu tư hàng đầu của các CEO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời trở thành mắt xích chiến lược trong quá trình tái cấu trúc thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Đáng chú ý, tại Việt Nam, sự lạc quan của các CEO rất rõ nét. Các yếu tố nền tảng như vị thế chiến lược trong “Trung Quốc +1”, tốc độ tăng trưởng sản xuất và sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu đang khiến ngày càng nhiều CEO đưa Việt Nam vào bản đồ ưu tiên đầu tư trong trung và dài hạn.

ĐỘNG LỰC CỦA VIỆT NAM “HÚT” CÁC CEO

Báo cáo nhận định Việt Nam có được sức hút mạnh mẽ từ các CEO là nhờ sự kết hợp của sức bật kinh tế và hiện đại hóa khung pháp lý.

Đơn cử, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương dự kiến đóng góp gần 60% tăng trưởng toàn cầu năm 2026, nhưng vẫn đối mặt với biến động lạm phát kéo dài và rủi ro địa chính trị. Dù vậy, triển vọng của Việt Nam vẫn đặc biệt lạc quan, nổi bật với tăng trưởng ấn tượng khi đạt GDP mức 8,02% trong năm 2025 và đặt mục tiêu tăng trưởng GDP quốc gia trong giai đoạn 2026 - 2030 ở mức 10%. Cùng với đó, được hỗ trợ bởi tiêu dùng nội địa ổn định, dự kiến tăng chi tiêu đầu tư công cho hạ tầng 20–30%.

Bên cạnh đó là sức hút từ cải cách thể chế của Việt Nam. Luật Đầu tư 2025, vừa chính thức có hiệu lực từ 1/3/2026, đang đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch và củng cố niềm tin của nhà đầu tư – góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của khu vực tư nhân Việt Nam.

Dù bối cảnh thương mại quốc tế đầy biến động, xuất khẩu vẫn được kỳ vọng là trụ cột quan trọng của kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng dự báo 8% trong năm 2026. Minh chứng là trong năm 2025, bất chấp thuế suất 20% từ Hoa Kỳ, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này vẫn tăng trưởng gần 28%.

DOANH NGHIỆP VIỆT CẦN "TÁI TẠO ĐỂ VƯỢT TRỘI"

Tuy nhiên, các chuyên gia PwC cũng đưa ra cảnh báo thận trọng. Có tới 86% nhà sản xuất tại Việt Nam dự báo tác động tiêu cực của các rào cản thương mại sẽ bộc lộ rõ nét hơn vào năm 2026 khi các biện pháp hỗ trợ tạm thời hết hiệu lực. Các ngành thâm dụng lao động như dệt may, gỗ và nông nghiệp sẽ là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

An ninh mạng đã trở thành rủi ro hàng đầu trong mắt các CEO. Tỷ lệ lãnh đạo cảm thấy bị tác động cao hoặc cực kỳ cao trước rủi ro an ninh mạng tăng mạnh từ 23% lên 39%, vượt qua cả các rủi ro truyền thống như lạm phát hay biến động kinh tế vĩ mô. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam - nơi nền kinh tế số phát triển nhanh, tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao và chuỗi cung ứng số ngày càng mở rộng, khiến doanh nghiệp dễ trở thành mục tiêu tấn công.

Ngoài ra, thị trường lao động đang có sự phân cực rõ rệt do tác động của tự động hóa, trong khi các vị trí cấp thấp có xu hướng giảm (45%), nhu cầu đối với nhân sự cấp trung có kỹ năng giám sát và quản trị rủi ro trong quy trình hỗ trợ AI lại tăng cao (46%).

Để biến những biến động thành lợi thế lâu dài, PwC khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam cần coi "tái tạo" là một năng lực liên tục.

Ba hướng đi chiến lược được đề xuất bao gồm: Mở rộng vào chuỗi giá trị mới; tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như sản xuất trung gian; công nghệ sạch.

Tái thiết mô hình kinh doanh, cân bằng giữa việc xử lý rủi ro ngắn hạn và đầu tư nguồn lực cho các mục tiêu dài hạn.

Tận dụng công cụ tài chính, sử dụng M&A (mua bán và sáp nhập) và IPO (niêm yết công khai) để huy động vốn, tiếp cận công nghệ và đối tác chiến lược trong bối cảnh thị trường đang dần ổn định.

“Những doanh nghiệp đầu tư sớm, mạnh dạn thích ứng và dẫn dắt bằng mục tiêu rõ ràng có thể biến sự bất ổn thành nguồn lợi thế lâu dài,” ông Mai Viết Hùng Trân nhấn mạnh; đồng thời cho rằng Việt Nam không chỉ đang thích nghi với thế giới mới, mà đang chủ động kiến tạo vị thế của mình trong kỷ nguyên của sự tái tạo.

Kết nối, gia tăng nhận diện thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam tại Hoa Kỳ

15:55, 04/03/2026

Kết nối, gia tăng nhận diện thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam tại Hoa Kỳ

Tập đoàn năng lượng của Phillipines muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam

14:24, 08/08/2025

Tập đoàn năng lượng của Phillipines muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam

ESG – “Bộ lọc mới” cho dòng vốn đầu tư vào Việt Nam

14:50, 17/05/2025

ESG – “Bộ lọc mới” cho dòng vốn đầu tư vào Việt Nam

Từ khóa:

Cải cách thể chế Việt Nam CEO toàn cầu 2026 Chiến lược Trung Quốc +1 chuỗi cung ứng toàn cầu doanh nghiệp Việt Nam PwC Việt Nam tái cấu trúc thương mại tăng trưởng GDP 2025 Việt Nam đầu tư

Đọc thêm

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Khi Blockchain và công nghệ số định hình nền kinh tế tương lai, sự tham gia của phụ nữ ngày càng được nhìn nhận là yếu tố quan trọng để xây dựng một hệ sinh thái công nghệ đa dạng và bền vững...

KUKA - Đặt nền móng hệ sinh thái Robot & AI tại miền Trung

KUKA - Đặt nền móng hệ sinh thái Robot & AI tại miền Trung

KUKA Vietnam hợp tác với Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng thành lập Trung tâm Công nghệ Robot & AI theo mô hình sản xuất linh hoạt và thông minh, góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao và góp phần xây dựng hệ sinh thái sản xuất khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Hai tháng đầu 2026: Hơn 35.000 doanh nghiệp thành lập mới

Hai tháng đầu 2026: Hơn 35.000 doanh nghiệp thành lập mới

Hai tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số doanh nghiệp gia nhập thị trường. Tuy nhiên, quy mô vốn bình quân của doanh nghiệp mới tiếp tục thu hẹp, trong khi số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn duy trì ở mức cao...

Hộ kinh doanh chọn tính thuế theo thu nhập phải áp dụng tối thiểu 2 năm liên tiếp

Hộ kinh doanh chọn tính thuế theo thu nhập phải áp dụng tối thiểu 2 năm liên tiếp

Theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP, hộ và cá nhân kinh doanh khi lựa chọn phương pháp tính thuế trên thu nhập phải áp dụng ổn định tối thiểu hai năm liên tiếp. Trường hợp doanh thu thực tế vượt 3 tỷ đồng mỗi năm, người nộp thuế phải chuyển sang áp dụng phương pháp này từ năm tiếp theo…

Ứng dụng AI trong các doanh nghiệp Việt tăng 39%

Ứng dụng AI trong các doanh nghiệp Việt tăng 39%

Tài chính, bảo hiểm và khu vực sản xuất ở Việt Nam là những lĩnh vực đang có những bước tiên phong ứng dụng AI, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tạo lợi thế cạnh tranh...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

3

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

4

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

5

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy