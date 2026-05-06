Mở đợt cao điểm triệt phá, xử lý web phim, nhạc, game lậu

Như Nguyệt

06/05/2026, 10:02

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Web phim lậu xuất hiện tràn lan trên môi trường internet tại Việt Nam.
Web phim lậu xuất hiện tràn lan trên môi trường internet tại Việt Nam.

Công điện nêu rõ, trong những năm qua, công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực, địa phương, tác động, ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan...

Để nâng cao công tác đấu tranh phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, UBND tỉnh, thành phố thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định pháp luật. 

Theo đó, các lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực để triển khai nhằm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 07/5/2026 đến ngày 30/5/2026. Yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung xác minh, điều tra, khởi tố một số vụ án xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn; nhất là các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh.

Còn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền chương trình máy tính tại các doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng;

Tập trung xử lý ngay hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

Công điện cũng nêu rõ, Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt là sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

Đối với Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới. Chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa khi có căn cứ rõ ràng là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ. Bảo đảm số vụ việc tạm dừng thủ tục thông quan và bị xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

Theo công điện, các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện sau ngày 30/5/2026.

Từ khóa:

bảo vệ bản quyền Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng xâm phạm sở hữu trí tuệ Xử lý vi phạm

