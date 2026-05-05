Gia tăng các vi phạm liên quan đến bảo hiểm xã hội

Nhật Dương

05/05/2026, 17:05

Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, vi phạm chủ yếu là chậm đóng, đóng không đủ số người thuộc diện tham gia; đóng không đúng mức quy định; không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Đây là nhóm hành vi phổ biến nhất, xuất hiện ở hầu hết các địa phương...

Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ liên quan đến bảo hiểm. Ảnh: N.D.

Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ Nội vụ cho biết qua tổng hợp, các hành vi vi phạm hành chính vẫn phát sinh trên phạm vi cả nước.

Trong đó, với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, vi phạm chủ yếu là chậm đóng, đóng không đủ số người thuộc diện tham gia; đóng không đúng mức quy định; không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Đây là nhóm hành vi phổ biến nhất, xuất hiện ở hầu hết các địa phương.

Lĩnh vực lao động gồm các hành vi vi phạm như không giao kết hợp đồng lao động hoặc giao kết không đúng loại hợp đồng; vi phạm quy định về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; không đăng ký nội quy lao động; xử lý kỷ luật lao động không đúng quy định.

Trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, các vi phạm thường gặp là không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; không khám sức khỏe định kỳ; không quan trắc môi trường lao động; không kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; không trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

Đối với lĩnh vực lao động nước ngoài, vi phạm chủ yếu là sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động hoặc không đúng nội dung giấy phép; không thực hiện thủ tục xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Một số vi phạm khác nữa là người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không thông báo khi có việc làm; hành vi gian lận hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Tại nhiều địa phương, số vụ vi phạm có xu hướng giảm dần qua các năm, song vẫn diễn biến phức tạp ở khu vực doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nhất là trong bối cảnh khó khăn kinh tế.

Về hình thức xử phạt, Bộ Nội vụ cho biết phạt tiền là hình thức được áp dụng chủ yếu, gần như tuyệt đối trong các quyết định xử phạt theo Nghị định số 12/2022/NĐ-CP. Mức phạt được áp dụng theo đúng khung, mức quy định tại Nghị định, đảm bảo không vượt thẩm quyền.

Hình thức xử phạt bổ sung còn ít được áp dụng trên thực tế; chủ yếu là tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động trong một số trường hợp đặc biệt, tuy nhiên hầu hết báo cáo không ghi nhận nhiều trường hợp áp dụng hình thức này.

Trong khi đó, các biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng tương đối phổ biến, nhất là trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, gồm: Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp còn thiếu; buộc đóng đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; buộc nộp tiền lãi chậm đóng; buộc chấm dứt hành vi vi phạm, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; buộc trả đủ tiền lương, trợ cấp cho người lao động

Bộ Nội vụ đánh giá, nhìn chung, việc xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 12/2022/NĐ-CP tại các địa phương được thực hiện cơ bản đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Nghị định số 12/2022/NĐ-CP cho thấy một số vấn đề mới phát sinh, đáng chú ý như: gia tăng các vi phạm liên quan đến bảo hiểm xã hội trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, khó phát hiện, có xu hướng “lách luật”, tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh phân cấp, phân quyền ở địa phương làm phát sinh vướng mắc về thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền ra quyết định xử phạt

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) Nghị định số 12/2022/NĐ-CP nhằm đảm bảo tính đồng bộ với Luật Xử lý vi phạm hành chính. Qua đó, bảo đảm hệ thống các cơ quan, người có thẩm quyền hoạt động liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đánh giá chung cho thấy từ năm 2022 đến năm 2024, số lượng cuộc thanh tra, số quyết định xử phạt và tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính có xu hướng giảm dần qua từng năm.

Bên cạnh xu hướng giảm về số lượng và mức xử phạt, cơ cấu và tính chất các hành vi vi phạm có sự chuyển dịch rõ nét. Các vi phạm mang tính phổ biến, dễ nhận diện như vi phạm về tiền lương tối thiểu, thời giờ làm việc, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có xu hướng giảm dần.

Trong khi đó, các vi phạm mang tính kỹ thuật, chuyên sâu và phức tạp hơn có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo hiểm xã hội (chậm đóng, truy thu, tính lãi, giải quyết chế độ), quản lý lao động nước ngoài, cũng như hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (vi phạm về hợp đồng, điều kiện hoạt động, nghĩa vụ tài chính, quản lý dữ liệu người lao động).

Năm 2025, do thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy nên không tiến hành việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 12/2022/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.

Bộ Nội vụ đề nghị đánh giá toàn diện việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

Hướng dẫn sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử

Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, việc sửa đổi Luật Phổ biến và giáo dục pháp luật phải được thực hiện theo hướng căn bản, toàn diện; đánh giá kỹ các chính sách, xác định rõ hạn chế, bất cập...

Sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã đã giảm đáng kể. Trước đây, cả nước có khoảng 100.000 – 120.000 người, nhưng đến nay chỉ còn khoảng gần 60.000 người...

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Tuy nhiên, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách kiểm soát tốt các nguy cơ lây bệnh từ chuột...

Theo dự thảo Nghị quyết, trong danh mục 60 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện dự kiến được bãi bỏ có kinh doanh dịch vụ kế toán, môi giới bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm…

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 2024 để làm căn cứ hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

1

Đã có 803 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026, tăng trưởng 38,2% cùng kỳ

Chứng khoán

2

Các ETF rút ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

Chứng khoán

3

Lực cầu có tín hiệu cải thiện trong nhóm blue-chips

Chứng khoán

4

Quốc hội phải phát huy tinh thần "Lập pháp kiến tạo, Giám sát thực chất, Quyết sách bứt phá"

Tiêu điểm

5

Huế ban hành "Bộ tiêu chí Du lịch xanh", siết chuẩn các cơ sở dịch vụ du lịch

Kinh tế xanh

