Thứ Ba, 26/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Tính đến cuối năm 2025, có hơn 10.000 giám đốc điều hành người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nhật Dương

26/05/2026, 10:27

Tính đến cuối năm 2025, cả nước có gần 163.000 lao động nước ngoài đang làm việc, trong đó có hơn 10.000 người giữ vị trí giám đốc điều hành, trên 44.000 chuyên gia, theo Bộ Nội vụ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ cho biết theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tính đến cuối năm 2025, cả nước có 162.858 lao động nước ngoài đang làm việc. Trong đó, 7.770 người không thuộc diện cấp giấy phép lao động, 155.088 người thuộc diện cấp giấy phép lao động.

PHẦN LỚN LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

Xét theo vị trí công việc, có 22.416 người là nhà quản lý, 10.149 người là giám đốc điều hành, 44.342 người là chuyên gia, 85.951 người là lao động kỹ thuật. Các tỉnh, thành phố có số lao động nước ngoài đông là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai…

Lao động nước ngoài đến từ khoảng 110 quốc gia, trong đó quốc tịch Trung Quốc chiếm 31,1%, Hàn Quốc 18,5%, Đài Loan (Trung Quốc) 12,9%, Nhật Bản 9,5%; lao động từ các quốc gia khác chiếm 28%. Lao động nước ngoài là nam giới chiếm 84%; lao động có độ tuổi từ 30 trở lên chiếm 86% tổng số lao động nước ngoài.

Hiện nay, việc quản lý lao động ngoài nước đang được thực hiện theo Nghị định số 219/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện, Bộ Nội vụ cho rằng quy định về lao động nước ngoài đang đặt ra một số vấn đề cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đơn cử, về điều kiện chuyên gia trong một số ngành, lĩnh vực đặc thù (văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giáo dục, đào tạo) chưa được ban hành, gây khó khăn, ảnh hưởng cho việc xác định điều kiện chuyên gia.

Đồng thời, trong thực tế, đối với các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, công nghệ lượng tử, năng lượng mới, cơ chế xác nhận chuyên gia dựa vào số năm kinh nghiệm chưa phù hợp.

Về giấy khám sức khỏe, theo phản ánh, kiến nghị của một số hiệp hội, doanh nghiệp, quy định hiện hành tại Nghị định số 219 chỉ chấp nhận giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế tại Việt Nam cấp. Do hiện chưa có thỏa thuận công nhận lẫn nhau nào được ký kết, nên trên thực tế, giấy chứng nhận sức khỏe do nước ngoài cấp không thể sử dụng trong hồ sơ cấp giấy phép lao động/giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Hệ quả là người lao động nước ngoài phải nhập cảnh vào Việt Nam để được cấp giấy khám sức khỏe trước khi nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động/giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Yêu cầu này tạo ra gánh nặng không cần thiết, làm gia tăng chi phí và gây lãng phí thời gian cho cả người lao động và người sử dụng lao động.

TẠO ĐIỀU KIỆN THU HÚT LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

Theo Bộ Nội vụ, một số vấn đề thực tiễn đặt ra đòi hỏi cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính đồng bộ, cũng như tạo thuận lợi hơn nữa trong thu hút chuyên gia, lao động có trình độ chuyên môn cao.

Chẳng hạn như: Nghị định số 221/2025/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhóm đối tượng này đủ điều kiện cấp “Thẻ miễn thị thực đặc biệt”, nhưng vẫn phải thực hiện các thủ tục liên quan giấy phép lao động/giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động gây lãng phí thời gian và nguồn lực

Một số nhóm đối tượng đặc thù (tình nguyện viên; có hộ chiếu công vụ; học sinh, sinh viên, học viên nước ngoài vào thực tập….) không xếp loại được theo các vị trí công việc thuộc 4 nhóm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, nên vướng mắc trong việc ghi thông tin vị trí công việc.

Từ những vấn đề đặt ra, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 219, nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển.

Bộ Nội vụ đề xuất lược bỏ một số nội dung quy định tại Nghị định số 219 như: Quy định về số năm kinh nghiệm đối với chuyên gia làm việc trong lĩnh vực tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. 

Đồng thời, bỏ quy định về giao dịch điện tử trong cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động/giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung một số nội dung như: Quy định về điều kiện chuyên gia trong Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chuyên gia trong một số ngành, lĩnh vực đặc thù.

Quy định về giấy khám sức khỏe đối với người lao động nước ngoài, theo hướng cho phép sử dụng giấy chứng sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

Quy định về giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ với nội dung bổ sung quy định cụ thể về các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Quy định về danh mục 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với WTO; tiêu chí chuyên gia trong một số lĩnh vực đặc thù về văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục và đào tạo; quy định về trường hợp cấp lại giấy phép lao động khi thay đổi “địa điểm làm việc”…

Bộ Nội vụ đánh giá, hoạt động cấp giấy phép cho lao động nước ngoài cơ bản được tiến hành chặt chẽ, nhanh gọn, đúng trình tự, thủ tục theo luật định.

Chỉ cho phép doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, các nhân, nhà thầu được tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật, mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Qua đó, hạn chế thấp nhất việc lợi dụng để sử dụng lao động nước ngoài gây ảnh hưởng đến việc làm trong nước.

Hà Nội công bố thủ tục hành chính mới về lao động nước ngoài

09:21, 15/05/2026

Hà Nội công bố thủ tục hành chính mới về lao động nước ngoài

Bộ Nội vụ: Thông tin về việc trợ cấp thôi việc cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

16:15, 08/04/2026

Bộ Nội vụ: Thông tin về việc trợ cấp thôi việc cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Hà Nội phân cấp quản lý lao động nước ngoài tại khu công nghiệp

15:29, 09/03/2026

Hà Nội phân cấp quản lý lao động nước ngoài tại khu công nghiệp

Từ khóa:

chuyên gia giám đốc điều hành giấy phép lao động Lao động nước ngoài Nghị định 219/2025/NĐ-CP

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Đảm bảo 3 giá trị cốt lõi trong thị trường giao dịch dữ liệu

Đảm bảo 3 giá trị cốt lõi trong thị trường giao dịch dữ liệu

Nhằm ngăn chặn hiện tượng tổ chức trung gian can thiệp vào kết quả giao dịch theo hướng có lợi cho một bên hoặc cho chính mình, dự thảo quy định 4 nhóm nghĩa vụ đặc thù, tập trung vào 3 giá trị cốt lõi cần được bảo đảm trong thị trường dữ liệu.

Chủ động tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng do nắng nóng

Chủ động tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng do nắng nóng

Trước tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng...

Hà Nội dừng tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức

Hà Nội dừng tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức

Sở Nội vụ Hà Nội sẽ không tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức làm việc tại các xã, phường trên địa bàn đối với 230 người hoạt động không chuyên trách cấp xã như kế hoạch đã ban hành trước đó...

Lý do Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức không bị truy tố tội trốn thuế

Lý do Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức không bị truy tố tội trốn thuế

Công ty Thiên Minh Đức bán 107,12 triệu lít xăng dầu (trị giá hơn 1.369 tỷ đồng) cho 25 công ty và khách hàng vãng lai nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã khắc phục triệt để hậu quả, không gây thiệt hại về thuế nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi này...

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó thiên tai cực đoan trong năm 2026

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó thiên tai cực đoan trong năm 2026

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 213-KL/TW của Ban Bí thư nhằm tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

eMagazine

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Những mặt hàng Mỹ và Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất của nhau

Thế giới

Những mặt hàng Mỹ và Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất của nhau

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Anh Nguyen Oceanfront Horizon: Địa thế độc bản nâng tầm trải nghiệm sống

Bất động sản

2

Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn SJC tới 10,5 triệu đồng/lượng

Tài chính

3

Trụ lớn cản bước phục hồi của VN-Index

Chứng khoán

4

Ngân hàng cạnh tranh hút USD ở chiều mua

Tài chính

5

Đảm bảo 3 giá trị cốt lõi trong thị trường giao dịch dữ liệu

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy