Lý do Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức không bị truy tố tội trốn thuế

Trong vụ án sai phạm sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu – quỹ
BOG xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (viết tắt là Công ty
Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
đã đề nghị truy tố đối với 23 bị can về các tội danh khác nhau.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 – 2022, bị can Chu Thị
Thành – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức đã chỉ đạo nhân viên xuất
bán “khống” 153 hóa đơn giá trị gia tăng cho 21 công ty với khối lượng hơn 72
triệu lít xăng dầu nhằm thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.
Bị can Chu Thị Thành và 10 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội
“Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Ngoài ra một
số bị can là khách hàng đã mua, sử dụng hóa đơn khống của Công ty Thiên Minh Đức
cũng bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế”.
Quá trình điều tra, ngày 9/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra
Bộ Công an đã có quyết định trưng cầu giám định viên Chi cục Thuế khu vực X
(nay là Thuế tỉnh Nghệ An) để giám định tư pháp về thuế đối với việc Công ty
Thiên Minh Đức đã bán 107,12 triệu lít xăng dầu (trị giá hơn 1.369 tỷ đồng) cho
25 công ty và khách hàng vãng lai, nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không
kê khai thuế.
Ngày 6/11/2025, Thuế tỉnh Nghệ An đã ban hành kết luận giám
định xác định hành vi trên của Công ty Thiên Minh Đức là trốn thuế. Theo cơ
quan thuế, việc xác định các loại thuế và số thuế phát sinh phải nộp xảy ra 02
trường hợp.
Trường hợp thứ nhất: Xác định hành vi chưa lập hóa đơn, chưa
kê khai thuế đối với 107,12 triệu lít xăng, dầu thì số thuế phát sinh phải nộp là
hơn 387 tỷ đồng (gồm thuế giá trị gia tăng là hơn 124 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi
trường là hơn 263 tỷ đồng).
Trường hợp thứ hai: Xác định số thuế đã khai của số lượng
xăng, dầu lập hóa đơn khống và số thuế đã khai bổ sung là số tiền khắc phục được
bù trừ, thì số phát sinh phải nộp là hơn 39,1 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ
cơ sở kết luận bị can Thành và các bị can thuộc Công ty Thiên Minh Đức bán xăng
dầu không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống, chiếm đoạt hơn 70,1 tỷ đồng tiền
Quỹ BOG và thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.
Các bị can bị khởi tố và điều
tra về tội “Tham ô tài sản” và tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp
ngân sách nhà nước".
Do đó, số thuế mà Công ty Thiên Minh Đức đã khai của số lượng
xăng dầu lập hóa đơn khống và số thuế đã khai bổ sung là số tiền khắc phục, được
bù trừ cho số tiền thuế phải nộp tại thời điểm xuất hàng nhưng không có hóa
đơn.
Vì vậy, “trường hợp thứ hai” tại kết luận giám định thuế là
có căn cứ. Công ty Thiên Minh Đức có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế hơn 39,1 tỷ đồng.
Doanh nghiệp đã chủ động kê khai bổ sung và nộp hơn 53 tỷ đồng vào ngân sách nhà
nước, khắc phục triệt để, không gây thiệt hại về thuế. Do đó, theo cơ quan thuế,
không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân liên quan tại Công
ty Thiên Minh Đức về hành vi Trốn thuế.
Tính đến ngày 31/01/2026, Công ty Thiên Minh Đức nợ thuế tổng
cộng hơn 1.058 tỷ đồng.
Ngày 27/3/2026, Thuế tỉnh Nghệ An ra văn bản cưỡng chế
bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản Công ty Thiên Minh Đức để thi hành thông
báo tiền nợ thuế. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 958 tỷ đồng. Việc cưỡng chế liên quan đến hành
vi nợ thuế, không phải là hành vi trốn thuế.
Kết luận điều tra cũng cho thấy Công ty Thiên Minh Đức có
quan hệ tín dụng với 3 ngân hàng, tổng dư nợ gốc hơn 3.232 tỷ đồng.