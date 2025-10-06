Mô hình làm việc “lai” được ưa chuộng ở Anh

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Hai, 06/10/2025
Bình Minh
06/10/2025, 09:47
Mô hình làm việc "lai" (hybrid) đang trở thành xu hướng phổ biến tại Anh, sau khi đại dịch COVID-19 làm thay đổi cách thức làm việc truyền thống ở nước này...
Theo dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), trong quý 1/ 2025, có 28% lao động ở Anh làm việc theo mô hình kết hợp giữa làm việc từ xa và làm việc tại công ty, so với chỉ khoảng 10% trong cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, tỷ lệ này còn cao hơn đối với những người làm việc toàn thời gian, đạt mức 34%.
Nhưng khi số lượng người tham gia mô hình làm việc “lai” ngày càng tăng, doanh nghiệp cũng yêu cầu người lao động phải có mặt ở công ty nhiều hơn. Theo dữ liệu từ nền tảng tuyển dụng toàn cầu Indeed, trong năm nay, có tới 85% các tin tuyển dụng đưa ra lịch làm việc “lai” tại Anh yêu cầu ít nhất 2 ngày làm việc tại văn phòng mỗi tuần, so với tỷ lệ 65% vào năm 2022.
Số ngày làm việc tại văn phòng đối với các vị trí làm việc “lai” đã có sự thay đổi rõ rệt từ năm 2022 đến 2025. Yêu cầu làm việc 1 ngày/tuần tại văn phòng đã giảm từ 35% vào năm 2022 xuống còn 15% vào năm 2025. Ngược lại, yêu cầu tới văn phòng 2 ngày đã tăng từ 48% lên 56%, và 3 ngày tăng từ 16% lên 25%. Yêu cầu làm việc 4 ngày tại văn phòng cũng tăng từ 1% lên 4% trong cùng khoảng thời gian.
Ông Jack Kennedy, nhà kinh tế cấp cao của nền tảng việc làm Indeed, nhận định rằng các nhà tuyển dụng đang thắt chặt các thỏa thuận làm việc “lai”, yêu cầu nhân viên có mặt tại văn phòng thường xuyên hơn trước đây.
Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến số ngày làm việc tại văn phòng là loại công việc mà người lao động đảm nhận.
Theo Indeed, các ngành nghề như kế toán, nhân sự và phát triển phần mềm có yêu cầu trung bình số ngày làm việc tại văn phòng cao nhất. Cụ thể, ngành kế toán yêu cầu trung bình 2,4 ngày/tuần, tiếp theo là nhân sự và hạ tầng công nghệ thông tin với 2,3 ngày. Ngược lại, các ngành khoa học xã hội và kiến trúc có số ngày làm việc tại văn phòng trung bình thấp hơn, chỉ 1,6 ngày.
Đặc biệt, ngành phát triển phần mềm, vốn được coi là thân thiện với làm việc từ xa, cũng chứng kiến sự gia tăng trong yêu cầu làm việc tại văn phòng.
Gần một nửa (48%) số công việc phát triển phần mềm tại Anh đề cập đến làm việc từ xa hoặc “lai”, nhưng hiện nay yêu cầu trung bình là 2,3 ngày mỗi tuần làm việc tại văn phòng, tăng 0,6 ngày so với 2 năm trước. Ông Kennedy giải thích rằng sự gia tăng này có thể phản ánh việc các nhà tuyển dụng đang có nhiều quyền lực hơn trên một thị trường lao động công nghệ đang chững lại, hoặc mong muốn thúc đẩy sự tương tác nhiều hơn giữa nhân viên.
Tỷ lệ các tin tuyển dụng đề cập đến làm việc từ xa và “lai” tại Anh vẫn ổn định ở mức khoảng 15% trong vài tháng qua, gần mức cao kỷ lục, nhưng con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với số liệu của ONS. Điều này là do Indeed dựa trên dữ liệu từ các tin tuyển dụng trên nền tảng của mình, trong khi số liệu của ONS phản ánh lực lượng lao động thực tế trong nước.
Theo Khảo sát Toàn cầu về sắp xếp làm việc (G-SWA), Anh là nước có tỷ lệ làm việc từ xa cao nhất trong số 18 quốc gia châu Âu, với số ngày làm việc từ xa mỗi tuần là 1,8 ngày. Trên phạm vi rộng hơn, Anh đứng ở vị trí thứ hai trong số 40 quốc gia.
Tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc đang tiếp tục khiến thép và các vật liệu thép giá rẻ tràn vào Nhật Bản, gây ảnh hưởng tới các ngành công nghiệp nội địa nước này...
Hoạt động mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương đã tăng mạnh trở lại trong tháng 8 năm nay, sau khi tạm dừng trong tháng 7...
Các thương hiệu phương Tây đang đối mặt với thách thức lớn khi nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc. Tuy nhiên, thực tế khó khăn không thể ngăn họ tìm cách thu hút người tiêu dùng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới...
Trước cuộc họp, Nga và Saudi Arabia, hai nhà sản xuất dầu lớn nhất trong nhóm OPEC+, đã bất đồng quan điểm...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: