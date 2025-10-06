Mô hình làm việc “lai” được ưa chuộng ở Anh

Mô hình làm việc "lai" (hybrid) đang trở thành xu hướng phổ biến tại Anh, sau khi đại dịch COVID-19 làm thay đổi cách thức làm việc truyền thống ở nước này...

Theo dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), trong quý 1/ 2025, có 28% lao động ở Anh làm việc theo mô hình kết hợp giữa làm việc từ xa và làm việc tại công ty, so với chỉ khoảng 10% trong cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, tỷ lệ này còn cao hơn đối với những người làm việc toàn thời gian, đạt mức 34%.

Nhưng khi số lượng người tham gia mô hình làm việc “lai” ngày càng tăng, doanh nghiệp cũng yêu cầu người lao động phải có mặt ở công ty nhiều hơn. Theo dữ liệu từ nền tảng tuyển dụng toàn cầu Indeed, trong năm nay, có tới 85% các tin tuyển dụng đưa ra lịch làm việc “lai” tại Anh yêu cầu ít nhất 2 ngày làm việc tại văn phòng mỗi tuần, so với tỷ lệ 65% vào năm 2022.

Số ngày làm việc tại văn phòng đối với các vị trí làm việc “lai” đã có sự thay đổi rõ rệt từ năm 2022 đến 2025. Yêu cầu làm việc 1 ngày/tuần tại văn phòng đã giảm từ 35% vào năm 2022 xuống còn 15% vào năm 2025. Ngược lại, yêu cầu tới văn phòng 2 ngày đã tăng từ 48% lên 56%, và 3 ngày tăng từ 16% lên 25%. Yêu cầu làm việc 4 ngày tại văn phòng cũng tăng từ 1% lên 4% trong cùng khoảng thời gian.

Ông Jack Kennedy, nhà kinh tế cấp cao của nền tảng việc làm Indeed, nhận định rằng các nhà tuyển dụng đang thắt chặt các thỏa thuận làm việc “lai”, yêu cầu nhân viên có mặt tại văn phòng thường xuyên hơn trước đây.

Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến số ngày làm việc tại văn phòng là loại công việc mà người lao động đảm nhận.

Theo Indeed, các ngành nghề như kế toán, nhân sự và phát triển phần mềm có yêu cầu trung bình số ngày làm việc tại văn phòng cao nhất. Cụ thể, ngành kế toán yêu cầu trung bình 2,4 ngày/tuần, tiếp theo là nhân sự và hạ tầng công nghệ thông tin với 2,3 ngày. Ngược lại, các ngành khoa học xã hội và kiến trúc có số ngày làm việc tại văn phòng trung bình thấp hơn, chỉ 1,6 ngày.

Đặc biệt, ngành phát triển phần mềm, vốn được coi là thân thiện với làm việc từ xa, cũng chứng kiến sự gia tăng trong yêu cầu làm việc tại văn phòng.

Gần một nửa (48%) số công việc phát triển phần mềm tại Anh đề cập đến làm việc từ xa hoặc “lai”, nhưng hiện nay yêu cầu trung bình là 2,3 ngày mỗi tuần làm việc tại văn phòng, tăng 0,6 ngày so với 2 năm trước. Ông Kennedy giải thích rằng sự gia tăng này có thể phản ánh việc các nhà tuyển dụng đang có nhiều quyền lực hơn trên một thị trường lao động công nghệ đang chững lại, hoặc mong muốn thúc đẩy sự tương tác nhiều hơn giữa nhân viên.

Tỷ lệ các tin tuyển dụng đề cập đến làm việc từ xa và “lai” tại Anh vẫn ổn định ở mức khoảng 15% trong vài tháng qua, gần mức cao kỷ lục, nhưng con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với số liệu của ONS. Điều này là do Indeed dựa trên dữ liệu từ các tin tuyển dụng trên nền tảng của mình, trong khi số liệu của ONS phản ánh lực lượng lao động thực tế trong nước.

Theo Khảo sát Toàn cầu về sắp xếp làm việc (G-SWA), Anh là nước có tỷ lệ làm việc từ xa cao nhất trong số 18 quốc gia châu Âu, với số ngày làm việc từ xa mỗi tuần là 1,8 ngày. Trên phạm vi rộng hơn, Anh đứng ở vị trí thứ hai trong số 40 quốc gia.