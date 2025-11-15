Thứ Bảy, 15/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Mở không gian mới cho nông nghiệp: Đột phá từ khoa học, công nghệ và tri thức

Chu Khôi

15/11/2025, 09:09

Ngành Nông nghiệp và Môi trường đang bước vào giai đoạn mới, coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trực tiếp để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Do đó, yêu cầu cần phải đột phá trong nghiên cứu, chuyển giao và đào tạo, lấy nhu cầu thực tiễn làm trung tâm và mở rộng không gian phát triển cho nông nghiệp hiện đại...

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 14/11/2025, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chủ trì Hội nghị “Thúc đẩy đột phá nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với đào tạo trong viện, trường” của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ: ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định khoa học công nghệ luôn giữ vai trò then chốt, góp phần giúp Việt Nam chuyển mình từ nền nông nghiệp lạc hậu sang nhóm quốc gia có thế mạnh xuất khẩu nông sản. Những thành tựu đạt được thời gian qua bắt nguồn từ chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách của Nhà nước và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn ngành.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật chuyên ngành còn vướng mắc, cắt giảm thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến:
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: "Nghiên cứu phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, hướng tới thương mại hóa sản phẩm".

Bộ sẽ rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình và kế hoạch ngành dựa trên Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Luật Chuyển giao công nghệ và Chiến lược quốc gia về khoa học - công nghệ. Đồng thời kiện toàn hệ thống tổ chức khoa học công nghệ theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Trong 5 năm qua, khoa học công nghệ ngành nông nghiệp đã đóng góp 72 cơ sở khoa học phục vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các nhiệm vụ quản lý nhà nước. Nhiều tiến bộ đã được đưa vào thực tiễn: hơn 1.000 mô hình sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ, 31 thiết bị và vật liệu mới". 
Ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Nhấn mạnh yêu cầu thay đổi toàn diện tư duy đề xuất nhiệm vụ, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng nghiên cứu phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, hướng tới thương mại hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, an toàn và giá trị nông sản. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng xây dựng cơ chế thúc đẩy mô hình liên kết “3 nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, coi đây là “cỗ máy” tạo đột phá cho nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa kết quả khoa học.

"Nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp tục là ưu tiên, với hơn 11.000 cán bộ khoa học đang công tác trong toàn ngành. Tuy nhiên, vấn đề lớn đặt ra hiện nay là cơ chế, điều kiện nghiên cứu và thu nhập để tạo động lực cho đội ngũ này", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh; đồng thời cho biết hợp tác quốc tế sẽ tiếp tục được thúc đẩy nhằm tiếp nhận công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.

Ông Nguyễn Văn Long: hơn 1.000 mô hình sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ
Ông Nguyễn Văn Long: hơn 1.000 mô hình sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Long cho biết hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2021–2025 đạt nhiều kết quả nổi bật so với giai đoạn trước. Toàn ngành đã công nhận 225 giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và lâm nghiệp; 150 tiến bộ kỹ thuật; 158 bằng độc quyền sáng chế, sở hữu trí tuệ và giải pháp hữu ích – tăng 34% so với giai đoạn 2016–2020.

ĐÀO TẠO LÀ TRUNG TÂM CỦA HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Theo ông Long, tính đến ngày 14/11/2025, Bộ được giao 188 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó 57 nhiệm vụ đã hoàn thành; 119 nhiệm vụ đang triển khai đúng tiến độ; 11 nhiệm vụ chậm tiến độ. Bộ đang hoàn thiện thủ tục cho 52 nhiệm vụ triển khai theo Nghị quyết 57 và đề nghị bố trí hơn 4.584 tỷ đồng cho 28 dự án tăng cường năng lực giai đoạn 2026–2030.

Trong công tác đào tạo, các viện, trường đã đào tạo 415 thạc sĩ và 212 tiến sĩ. Bộ đã xây dựng và công bố 193 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và 1.864 tiêu chuẩn quốc gia, đồng thời đang hoàn thiện thêm 3 QCVN và 82 TCVN trong năm 2025.

Hệ sinh thái mạnh sẽ rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thu hút nguồn lực xã hội và nâng cao uy tín của khoa học công nghệ ngành nông nghiệp".
GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Những kết quả này góp phần giúp doanh nghiệp và nông dân giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng hiệu quả sản xuất từ 10–30%. Hoạt động khoa học công nghệ của Bộ đã được ghi nhận với Giải thưởng Hồ Chí Minh, 3 Giải thưởng Nhà nước và nhiều giải thưởng uy tín khác.

Chia sẻ về định hướng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong trường đại học, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh đây là một yêu cầu bắt buộc trong kỷ nguyên kinh tế tri thức. Từ thực tế này, Học viện đã phát triển mô hình với sáu yếu tố, gồm: con người sáng tạo; hạ tầng nghiên cứu - công nghệ; hoạt động khoa học; thương mại hóa; chuyển đổi số và văn hóa sáng tạo.

Về các đề xuất, GS.TS Nguyễn Thị Lan cho rằng cần hoàn thiện khung pháp lý về đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ; đầu tư mạnh cho phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu; phát triển mô hình khu trình diễn công nghệ, sandbox, khu đổi mới sáng tạo; và xem xét đầu tư Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Bộ trường Trần Đức Thắng yêu cầu mở rộng không gian phát triển mới của nông nghiệp.
Bộ trường Trần Đức Thắng yêu cầu mở rộng không gian phát triển mới của nông nghiệp.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Trần Đức Thắng ghi nhận những đóng góp lớn của khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp, từ việc tạo ra hàng nghìn giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao đến phát triển kỹ thuật tiên tiến, chế phẩm sinh học, tưới, bón phân hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng chỉ rõ những hạn chế như cơ chế đặt hàng, tuyển chọn nhiệm vụ chậm; một số đề tài chưa gắn với thực tiễn; nhiều kết quả nghiên cứu có tiềm năng nhưng chưa được ứng dụng; thủ tục nội bộ phức tạp; chi phí nghiên cứu chưa cao và có đề tài giá trị ứng dụng thấp. Để khắc phục những tồn tại này, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh cơ chế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu mở rộng không gian phát triển mới của nông nghiệp. Đó là nuôi trồng thủy sản công nghiệp trên biển quy mô lớn, công nghệ cao với những đối tượng nuôi mới; và trong lâm nghiệp, phải tìm lời giải giúp người dân sống dựa vào rừng có thu nhập cao hơn mà vẫn đảm bảo bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, đào tạo khẩn trương đề xuất các nhiệm vụ cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế, để Bộ đưa vào kế hoạch giai đoạn 2026–2030 hoặc triển khai ngay từ năm 2026.

Thu hút doanh nghiệp và khối tư nhân vào nghiên cứu khoa học nông nghiệp

19:56, 10/05/2025

Thu hút doanh nghiệp và khối tư nhân vào nghiên cứu khoa học nông nghiệp

Australia hợp tác với Việt Nam về khoa học nông nghiệp, hướng đến nông nghiệp xanh và bền vững

09:32, 09/03/2024

Australia hợp tác với Việt Nam về khoa học nông nghiệp, hướng đến nông nghiệp xanh và bền vững

Nghiên cứu khoa học nông nghiệp vẫn lép vế

07:00, 23/05/2022

Nghiên cứu khoa học nông nghiệp vẫn lép vế

Từ khóa:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đổi mới sáng tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hội nghị khoa học công nghệ mô hình liên kết 3 nhà nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp nông nghiệp bền vững Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thúc đẩy nghiên cứu khoa học trồng trọt và chăn nuôi

Đọc thêm

Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia

Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia

Với việc hòa lưới thành công tổ máy số 2, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đang tiến gần đến mốc hoàn thành toàn bộ trong năm 2025. Sau khi đi vào vận hành, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia…

Quảng Trị kiến nghị giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản thế mạnh sang EU

Quảng Trị kiến nghị giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản thế mạnh sang EU

Tỉnh Quảng Trị có hệ sinh thái nông, lâm, thủy sản đa dạng cùng tiềm năng logistics ven biển, là nền tảng để thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường EU. Với các sản phẩm thế mạnh như hồ tiêu, cà phê Khe Sanh và gạo hữu cơ, tỉnh đang đứng trước cơ hội lớn...

Khơi dậy sức sống mới, kết nối thị trường cho sản phẩm vùng cao

Khơi dậy sức sống mới, kết nối thị trường cho sản phẩm vùng cao

Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn là ngày hội văn hóa – kinh tế đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc, khơi dậy sức sống mới cho sản phẩm vùng cao...

Đàm phán kỹ thuật về thuế Việt Nam – Hoa Kỳ: Tín hiệu tích cực cho chặng đường sắp tới

Đàm phán kỹ thuật về thuế Việt Nam – Hoa Kỳ: Tín hiệu tích cực cho chặng đường sắp tới

Từ 12–14/11/2025, tại Washington, D.C, vòng đàm phán cấp kỹ thuật về Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch...

Việt Nam: Bệ phóng mới của ngành công nghiệp thời trang chức năng toàn cầu

Việt Nam: Bệ phóng mới của ngành công nghiệp thời trang chức năng toàn cầu

Quy mô thị trường mẹ và bé Việt Nam năm 2024 đạt 1,8 tỷ USD, với nhu cầu tăng mạnh ở nhóm sản phẩm cao cấp, an toàn và hữu cơ...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lan tỏa tiêu dùng thông minh, thúc đẩy kinh tế số Việt Nam

Doanh nghiệp

2

Việt Nam lần đầu tiên có gian hàng quốc gia tại Singapore Fintech Festival 2025

Doanh nghiệp

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu dừng sắp xếp các trường phổ thông chưa đủ điều kiện

Dân sinh

4

Chưa rõ xu hướng, dòng tiền cá nhân vẫn thận trọng

Chứng khoán

5

Áp thuế 20% cho thu nhập từ bồi thường của nhà thầu nước ngoài

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy