Thứ Hai, 01/12/2025

Nhân lực

Mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Thi Nguyễn

01/12/2025, 15:16

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm lớn cho người khuyết tật thông qua các chính sách toàn diện như hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, cho vay vốn ưu đãi, trợ giúp xã hội, cải thiện khả năng tiếp cận và thúc đẩy hòa nhập...

Các nhân viên khiếm thính tại cửa hàng Ngôn ngữ ký hiệu Chagee.
Các nhân viên khiếm thính tại cửa hàng Ngôn ngữ ký hiệu Chagee.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội vừa phối hợp với Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội vừa tổ chức Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật năm 2025, nhằm tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường lao động và nâng cao quyền bình đẳng cho người khuyết tật trong lĩnh vực việc làm.

Ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, phiên giao dịch được tổ chức trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12), thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc hỗ trợ người lao động yếu thế hòa nhập cộng đồng và tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội.

Ông Trịnh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, cho biết riêng Hà Nội hiện có hơn 100.000 người khuyết tật, trong đó khoảng 30% trong độ tuổi lao động. Hội hoạt động với mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật vươn lên học nghề, tìm việc, tự lập trong cuộc sống và đóng góp cho xã hội.

Nhiều năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và Hội Người khuyết tật Thành phố đã phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên biệt nhằm kết nối người lao động khuyết tật với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.

Các phiên giao dịch không chỉ mang đến cơ hội việc làm cụ thể, mà còn là nơi cung cấp thông tin chính sách, tư vấn pháp lý, hướng nghiệp và nâng cao nhận thức cộng đồng về người khuyết tật.

Tại thành phố lớn nhất cả nước, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh cũng vừa phối hợp cùng Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm thành phố tổ chức "Ngày hội việc làm năm 2025" dành cho người lao động, trong đó có lực lượng lao động khuyết tật.

Sự kiện thu hút 56 doanh nghiệp tham gia, mang đến 3.127 vị trí tuyển dụng, trong đó có 522 vị trí ưu tiên cho lao động khuyết tật. Các doanh nghiệp đưa ra mức lương khá cạnh tranh, dao động từ 5 - 25 triệu đồng/tháng tùy năng lực và vị trí.

Ngày hội ghi nhận sự tham gia của 497 lao động khuyết tật đến trực tiếp tìm kiếm việc làm, định hướng nghề nghiệp và tiếp cận các chính sách hỗ trợ.

Để tạo thêm cơ hội việc làm cho người khuyết tật, mới đây cửa hàng Ngôn ngữ ký hiệu của Chagee cũng được khai trương tại TP. Hồ Chí Minh và đã tạo thêm 15 việc làm mới cho người điếc và người khiếm thính.

Anh Ngọc Hiếu, Quản lý cửa hàng Ngôn ngữ ký hiệu, chia sẻ trước khi đảm nhiệm vị trí hiện tại, anh từng trải qua nhiều công việc khác nhau. Tuy vậy, điều khiến anh thấy hạnh phúc nhất vẫn là được trực tiếp hỗ trợ khách, từ hướng dẫn cách tải ứng dụng, gợi ý món nước phù hợp cho đến giới thiệu các chương trình ưu đãi.

Với anh Hiếu, mỗi lần giao tiếp bằng ký hiệu không chỉ là trao đổi thông tin, mà còn là dịp để khách hàng chạm vào một phần văn hóa của cộng đồng người điếc, người khiếm thính. 

Ngọc Hiếu, Quản lý cửa hàng Ngôn ngữ ký hiệu chia sẻ - Ảnh: Hải Yên.
Ngọc Hiếu, Quản lý cửa hàng Ngôn ngữ ký hiệu chia sẻ - Ảnh: Hải Yên.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP. Hồ Chí Minh, cho biết những mô hình trên không chỉ mang đến cơ hội việc làm chuyên nghiệp mà còn trao quyền, công nhận và tạo cho người điếc một sân khấu để thể hiện khả năng và sự tự tin vào vai trò của mình, đồng thời giúp xã hội nhìn nhận họ như những cá nhân có năng lực, đam mê và khát vọng cống hiến.

Với kinh nghiệm lâu năm trong việc dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi TP. Hồ Chí Minh đang phối hợp với Chagee để tư vấn, trao đổi công tác tuyển dụng và đào tạo các barista (người điếc và người khiếm thính), đảm bảo họ được trang bị các kỹ năng F&B một cách bài bản, từ kỹ thuật ủ trà nguyên lá, pha chế thành phẩm chuẩn vị đến kiểm soát chất lượng nguyên liệu.

Đội ngũ barista này sẽ vận hành cửa hàng hoàn toàn dưới sự trợ giúp của một Cửa hàng trưởng (Store Manager) thành thạo ngôn ngữ ký hiệu nhằm đảm bảo sự liền mạch trong quản lý và giao tiếp.

Bà Võ Thị Thiên Nga, Giám đốc Chagee Việt Nam, chia sẻ với niềm tin rằng mọi rào cản đều có thể vượt qua khi con người được nhìn nhận, tin tưởng và trao cơ hội công bằng để tỏa sáng, cửa hàng là không gian nơi sự đồng cảm, hòa nhập trở thành một phần của trải nghiệm. 

cơ hội việc làm hòa nhập xã hội ngôn ngữ ký hiệu tiêu dùng

