Tiêu & Dùng

Thị trường du thuyền Việt Nam dự kiến đạt 10,61 triệu USD năm 2030

Minh Hà

24/11/2025, 09:58

Trong 2025, doanh thu thị trường du thuyền Việt Nam đạt 7,31 triệu USD và dự kiến đến 2030 sẽ đạt 10,61 triệu USD, tốc độ tăng trưởng kép hằng năm 7,75%. Tuy nhiên thị trường được đánh giá vẫn chưa tương xứng với tiềm năng...

Thị trường du thuyền Việt Nam chưa tương xứng tiềm năng, dự kiến đạt 10,61 triệu USD năm 2030 - Ảnh minh họa.
Thị trường du thuyền Việt Nam chưa tương xứng tiềm năng, dự kiến đạt 10,61 triệu USD năm 2030 - Ảnh minh họa.

Thống kê của Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã đón hơn 6,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách nội địa đạt hơn 33 triệu lượt. Doanh thu ngành du lịch đạt trên 208.000 tỉ đồng, tương đương gần 72% kế hoạch năm 2025.

Kể từ sau sáp nhập, lượng khách du lịch bằng đường thủy đến Thành phố tăng từ 10-15% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy, với không gian mở rộng, đa dạng, phong phú và dư địa phát triển du lịch – nhất là du lịch đường thủy, vốn được đánh giá là “mỏ vàng” của thị trường, đang trở thành thế mạnh của TP. Hồ Chí Minh.

Số liệu ước tính của Statista, trong năm 2025, doanh thu dự kiến của thị trường du thuyền Việt Nam sẽ tăng lên 7,31 triệu USD. Đến năm 2030, quy mô thị trường dự kiến đạt 10,61 triệu USD, tốc độ tăng trưởng kép hằng năm đạt 7,75%. So với thị trường du thuyền toàn cầu, dự kiến đạt 8,74 tỉ USD trong năm 2025 (theo The Business Research Company), với một quốc gia chiếm nhiều ưu thế về cảnh quan, đường thủy kéo dài và ẩm thực phong phú như Việt Nam thì tiềm năng vẫn chưa được khai thác đúng mức.

Hiện nay, từ buýt sông, du thuyền nhà hàng, tour ngắm hoàng hôn đến các chuyến du thuyền khám phá Thành phố về đêm… Sản phẩm du lịch đường thủy đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân và du khách quốc tế khi muốn cảm nhận nhịp sống sôi động của TP. Hồ Chí Minh từ một góc nhìn khác.

Mặt khác, theo nhận định của nhiều chuyên gia và các nhà kinh doanh, tâm lý tiêu dùng wellness (hướng đến sự cân bằng thể chất và tinh thần), tôn trọng, gần gũi thiên nhiên cũng là một trong những lý do thúc đẩy phát triển các sản phẩm gắn với du thuyền.

Tại buổi khai trương du thuyền ẩm thực Rever Cruise tối 22/11, ông Bùi Đức Viên, Tổng giám đốc Rever Cruise, cho biết: Du thuyền ẩm thực Rever Cruise sở hữu không gian đa văn hóa với trải nghiệm ẩm thực đa dạng chính thức đi vào hoạt động tại bến cảng Nhà Rồng, TP. Hồ Chí Minh hứa hẹn trở thành điểm đến mới mẻ và thú vị cho du khách trong và ngoài nước.

Với phong cách nội thất cổ điển xen lẫn các chi tiết hiện đại, Rever Cruise tạo nên tổng thể mềm mại với gam màu trầm ấm và những điểm nhấn tinh xảo. Các không gian chung và sảnh tiệc được điểm xuyến bằng nhiều tác phẩm sơn dầu và sơn mài Việt Nam, như một cách tôn vinh nghệ thuật bản địa và giới thiệu bản sắc văn hóa Việt ra thế giới.

Tại một số nhà hàng của Rever Cruise, hệ ban công mở bố trí tinh tế, mang đến tầm nhìn phóng khoáng để du khách thưởng lãm trọn vẹn vẻ đẹp sông nước trong từng chuyển động. Đặc biệt, tất cả các sảnh của Rever Cruise đều được thiết kế bằng vách cách âm và chống cháy tiêu chuẩn cao, bảo đảm tính riêng tư cho mỗi sự kiện và an toàn tối đa cho hành khách. Hệ thống âm thanh Bang & Olufsen từ Đan Mạch được bố trí xuyên suốt các sảnh tiệc và nhà hàng. Công nghệ âm thanh ba chiều cùng chi tiết tinh tế của B&O – với các dòng Beolab 8 & 17, Beosound và Beoplay A9 – mang đến chất lượng trình diễn đẳng cấp.

Được biết, Rever Cruise có chiều dài 120m, diện tích 10.000m2 và khả năng đón đến 1.288 khách. Du thuyền được chia thành 5 tầng, mỗi tầng lấy cảm hứng thiết kế và décor từ những vùng đất/không gian văn hóa khác nhau.

doanh thu du lịch 2025 du lịch đường thủy Việt Nam du lịch TP. Hồ Chí Minh du thuyền Rever Cruise tăng trưởng du lịch đường thủy thị trường du thuyền toàn cầu

