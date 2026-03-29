Mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An lên hơn 104.000 ha

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định
số 490/QĐ-TTg ngày 27/3/2026, phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An với
quy mô 104.269,94 ha. Trong đó, diện tích đất liền chiếm 93.319,94 ha và 10.950
ha mặt biển.
Việc mở rộng quy mô được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm
tạo không gian phát triển dài hạn, đồng thời nâng cao năng lực thu hút đầu tư
và phát triển công nghiệp của Nghệ An trong giai đoạn tới.
LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THEO 3 GIAI ĐOẠN
Theo quyết định, lộ trình phát triển khu kinh tế được chia
thành 3 giai đoạn cụ thể.
Giai đoạn từ nay đến năm 2027 tập trung hoàn thành Quy hoạch
chung và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với các khu vực trọng điểm. Song
song đó là đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng lớn, tạo nền tảng ban đầu
để thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước.
Từ năm 2028 đến năm 2030, khu kinh tế sẽ bước vào giai đoạn
vận hành và phát huy hiệu quả các công trình đã được đầu tư. Trọng tâm là tiếp
tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng đô thị, công nghiệp
và dịch vụ. Đồng thời, tiếp tục xúc tiến, thu hút thêm các dự án đầu tư mới,
chuẩn bị cho giai đoạn phát triển sau năm 2030.
Ở giai đoạn dài hạn từ năm 2031 đến năm 2050, mục tiêu là
hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; đẩy
nhanh quá trình đô thị hóa, từng bước hình thành đô thị xanh, thông minh với hệ
thống dịch vụ chất lượng cao.
ĐỊNH HƯỚNG TRỞ THÀNH TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP ĐA NGÀNH
Theo định hướng được phê duyệt, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An
sẽ phát triển theo mô hình tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó công nghiệp
giữ vai trò nòng cốt.
Các ngành ưu tiên thu hút đầu tư gồm điện tử, sản xuất ô tô,
công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, luyện và cán thép chất lượng cao, cơ
khí chế tạo, đóng mới và sửa chữa tàu biển. Bên cạnh đó là các lĩnh vực sản xuất
vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng và chế biến nông, lâm, thủy sản phục vụ xuất
khẩu. Đáng chú ý, việc phát triển khu kinh tế được gắn với khai
thác hiệu quả hệ thống cảng biển trong khu vực, đặc biệt là Cảng Cửa Lò và Cảng
Đông Hồi.
Cùng với đó, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nghệ An rà soát,
tích hợp đầy đủ phương án phát triển khu kinh tế vào quy hoạch tỉnh điều chỉnh.
Đồng thời, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với các
chỉ tiêu đã được phê duyệt, tránh lãng phí tài nguyên và phát triển thiếu bền vững.
Khu kinh tế Đông Nam là một trong những động lực tăng trưởng chính của Nghệ An. Năm 2025, tổng doanh thu ước trong khu kinh tế đạt khoảng 107.419 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,58 tỷ USD; thu ngân sách đạt 3.588 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng thu toàn tỉnh. Khu kinh tế tạo việc làm cho hơn 64.300 lao động, tăng gần 17.000 người so với năm 2024, với thu nhập bình quân mỗi lao đông đạt hơn 9 triệu đồng/tháng.