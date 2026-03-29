Mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An lên hơn 104.000 ha

Nguyễn Thuấn

29/03/2026, 09:00

Với quy mô hơn 104.000 ha sau khi điều chỉnh, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đang được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, gắn với hệ thống cảng biển chiến lược của khu vực Bắc Trung Bộ.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An trong Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Khu công nghiệp VSIP Nghệ An trong Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 27/3/2026, phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An với quy mô 104.269,94 ha. Trong đó, diện tích đất liền chiếm 93.319,94 ha và 10.950 ha mặt biển.

Việc mở rộng quy mô được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tạo không gian phát triển dài hạn, đồng thời nâng cao năng lực thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của Nghệ An trong giai đoạn tới.

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THEO 3 GIAI ĐOẠN

Theo quyết định, lộ trình phát triển khu kinh tế được chia thành 3 giai đoạn cụ thể.

Giai đoạn từ nay đến năm 2027 tập trung hoàn thành Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với các khu vực trọng điểm. Song song đó là đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng lớn, tạo nền tảng ban đầu để thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Từ năm 2028 đến năm 2030, khu kinh tế sẽ bước vào giai đoạn vận hành và phát huy hiệu quả các công trình đã được đầu tư. Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng đô thị, công nghiệp và dịch vụ. Đồng thời, tiếp tục xúc tiến, thu hút thêm các dự án đầu tư mới, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển sau năm 2030.

Ở giai đoạn dài hạn từ năm 2031 đến năm 2050, mục tiêu là hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, từng bước hình thành đô thị xanh, thông minh với hệ thống dịch vụ chất lượng cao.

ĐỊNH HƯỚNG TRỞ THÀNH TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP ĐA NGÀNH

Theo định hướng được phê duyệt, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An sẽ phát triển theo mô hình tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó công nghiệp giữ vai trò nòng cốt.

Các ngành ưu tiên thu hút đầu tư gồm điện tử, sản xuất ô tô, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, luyện và cán thép chất lượng cao, cơ khí chế tạo, đóng mới và sửa chữa tàu biển. Bên cạnh đó là các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng và chế biến nông, lâm, thủy sản phục vụ xuất khẩu. Đáng chú ý, việc phát triển khu kinh tế được gắn với khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển trong khu vực, đặc biệt là Cảng Cửa Lò và Cảng Đông Hồi. 

Cùng với đó, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nghệ An rà soát, tích hợp đầy đủ phương án phát triển khu kinh tế vào quy hoạch tỉnh điều chỉnh. Đồng thời, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với các chỉ tiêu đã được phê duyệt, tránh lãng phí tài nguyên và phát triển thiếu bền vững.

Khu kinh tế Đông Nam là một trong những động lực tăng trưởng chính của Nghệ An. Năm 2025, tổng doanh thu ước trong khu kinh tế đạt khoảng 107.419 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,58 tỷ USD; thu ngân sách đạt 3.588 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng thu toàn tỉnh. Khu kinh tế tạo việc làm cho hơn 64.300 lao động, tăng gần 17.000 người so với năm 2024, với thu nhập bình quân mỗi lao đông đạt hơn 9 triệu đồng/tháng.

đầu tư công nghiệp hạ tầng đô thị Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An năng lượng tái tạo

Hoàn thành Hợp phần cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu

Hoàn thành Hợp phần cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu

Sáng 28/3, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố hoàn thành xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung và khởi động xây dựng tổng thể bến cảng container Dự án Cảng Liên Chiểu...

Huế triển khai dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 450 căn hộ

Dự án Nhà ở xã hội Bàu Vá (Eco Hill) tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế vừa chính thức động thổ, bổ sung hơn 450 căn hộ cho thị trường...

Hà Nội: Thị trường văn phòng thay đổi sau 10 năm tăng trưởng

Sau một thập kỷ tăng trưởng nhanh chóng, thị trường văn phòng Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với xu hướng tập trung vào chất lượng, dịch chuyển ra khỏi trung tâm và hướng đến khách thuê…

TP.Hồ Chí Minh thúc tiến độ các dự án kết nối sân bay Long Thành

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án giao thông kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ và nâng cao năng lực hạ tầng liên vùng trong thời gian tới...

Hà Nội: Giá rao bán bình quân đất nền quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025

Một số loại hình bất động sản ghi nhận nhịp điều chỉnh giá nhẹ. Trong đó, tại Hà Nội, giá rao bán bình quân đất nền quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025, còn Thành phố Hồ Chí Minh cũ, giá nhà riêng giảm 2%...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy