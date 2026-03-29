Mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An lên hơn 104.000 ha

Với quy mô hơn 104.000 ha sau khi điều chỉnh, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đang được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, gắn với hệ thống cảng biển chiến lược của khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 27/3/2026, phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An với quy mô 104.269,94 ha. Trong đó, diện tích đất liền chiếm 93.319,94 ha và 10.950 ha mặt biển.

Việc mở rộng quy mô được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tạo không gian phát triển dài hạn, đồng thời nâng cao năng lực thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của Nghệ An trong giai đoạn tới.

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THEO 3 GIAI ĐOẠN

Theo quyết định, lộ trình phát triển khu kinh tế được chia thành 3 giai đoạn cụ thể.

Giai đoạn từ nay đến năm 2027 tập trung hoàn thành Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với các khu vực trọng điểm. Song song đó là đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng lớn, tạo nền tảng ban đầu để thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Từ năm 2028 đến năm 2030, khu kinh tế sẽ bước vào giai đoạn vận hành và phát huy hiệu quả các công trình đã được đầu tư. Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng đô thị, công nghiệp và dịch vụ. Đồng thời, tiếp tục xúc tiến, thu hút thêm các dự án đầu tư mới, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển sau năm 2030.

Ở giai đoạn dài hạn từ năm 2031 đến năm 2050, mục tiêu là hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, từng bước hình thành đô thị xanh, thông minh với hệ thống dịch vụ chất lượng cao.

ĐỊNH HƯỚNG TRỞ THÀNH TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP ĐA NGÀNH

Theo định hướng được phê duyệt, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An sẽ phát triển theo mô hình tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó công nghiệp giữ vai trò nòng cốt.

Các ngành ưu tiên thu hút đầu tư gồm điện tử, sản xuất ô tô, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, luyện và cán thép chất lượng cao, cơ khí chế tạo, đóng mới và sửa chữa tàu biển. Bên cạnh đó là các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng và chế biến nông, lâm, thủy sản phục vụ xuất khẩu. Đáng chú ý, việc phát triển khu kinh tế được gắn với khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển trong khu vực, đặc biệt là Cảng Cửa Lò và Cảng Đông Hồi.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nghệ An rà soát, tích hợp đầy đủ phương án phát triển khu kinh tế vào quy hoạch tỉnh điều chỉnh. Đồng thời, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với các chỉ tiêu đã được phê duyệt, tránh lãng phí tài nguyên và phát triển thiếu bền vững.