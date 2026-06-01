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Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị đa mục tiêu 60.000 tỷ đồng

Thanh Xuân

01/06/2026, 15:11

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, tỷ lệ 1/500. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, tích hợp đa chức năng, kết hợp các loại hình nhà ở với hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng bộ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh được nghiên cứu trên diện tích khoảng 696 ha, quy mô dân số dự kiến 200.000 người, với tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng. 

Theo quy hoạch, khu đô thị được chia thành khu A và B. Các loại hình nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và nhà ở thương mại được bố trí đan xen, linh hoạt, bảo đảm người dân được tiếp cận đồng bộ hệ thống hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu. Khu đô thị hướng tới mô hình “sinh sống - làm việc - hưởng tiện ích tại chỗ” nhằm góp phần duy trì và phát triển sinh kế cho cư dân.

Theo đó, cơ cấu sử dụng đất bao gồm: đất công trình thương mại, dịch vụ; đất công trình giáo dục; đất công trình văn hóa, y tế, thể dục thể thao; đất cây xanh, mặt nước; đất ở; đất giao thông và bãi đỗ xe; đất công trình hạ tầng kỹ thuật cùng các chức năng đô thị khác…

Cụ thể, hệ thống công trình công cộng được bố trí với bán kính phục vụ khoảng 500 m, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các tiện ích. Mạng lưới cây xanh và hồ điều hòa được tổ chức liên hoàn, hình thành không gian cảnh quan sinh thái cho Khu đô thị tại khu vực phía tây nam xã Thư Lâm và phía đông xã Đông Anh.

Các tổ hợp công trình cao tầng bố trí tại các tuyến giao thông cấp đô thị như đường vành đai 3, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường đi khu công nghiệp Đông Anh, các nút giao thông khác cốt, các cửa ngõ vào khu đô thị. Bên cạnh đó, tại những trục giao thông chính, khu vực trung tâm Khu đô thị, hoặc các không gian công cộng, tập trung thiết lập tuyến phố đi bộ thương mại, không gian dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí và hệ thống cửa hàng tiện ích vận hành muộn… để phát triển kinh tế đêm tạo môi trường sống năng động, hiện đại.

Quy hoạch cũng chú trọng phát triển đô thị thông minh với hệ thống chiếu sáng LED thông minh, ứng dụng công nghệ số, lắp đặt hệ thống camera AI giám sát giao thông, hệ thống cảnh báo phòng cháy chữa cháy, ngập lụt ứng dụng AI kết nối với Trung tâm điều hành thông minh và chia sẻ dữ liệu trực tuyến với cư dân.

Ngoài ra, sẽ bố trí các trạm sạc xe điện, trạm xe đạp công cộng và hệ thống xe buýt nội khu để khuyến khích giao thông xanh, giúp cư dân di chuyển thuận tiện, an toàn. Các thiết bị tiện ích nhỏ (thùng rác, biển chỉ dẫn) thiết kế có tính thẩm mỹ cao và tích hợp công nghệ quản lý số;

Xây dựng tầng hầm của công trình dưới các khối nhà cao tầng của các công trình công cộng, chung cư hỗn hợp cao tầng… theo quy hoạch nhằm giải quyết nhu cầu đỗ xe của bản thân công trình và khu vực theo đúng quy định hiện hành của Thành phố, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Không gian xây dựng ngầm sẽ được xác định bổ sung, cụ thể hóa theo Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm TP.Hà Nội và các dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Theo UBND TP. Hà Nội, thời gian qua, Hà Nội triển khai nhiều dự án trọng điểm và dự án hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn, như: Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic và các dự án giao thông chiến lược khác... Quá trình này đặt ra yêu cầu lớn về giải phóng mặt bằng, di chuyển dân cư, kéo theo nhu cầu cấp thiết về quỹ nhà ở tái định cư tập trung, có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, bảo đảm sinh kế, ổn định đời sống và tạo đồng thuận xã hội.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/1/2026 về thực hiện Đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn Thành phố. Theo đó, Hà Nội định hướng phát triển các khu đô thị đa mục tiêu phân bổ tại 4 phương, 8 hướng, gắn với 9 trục động lực phát triển trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

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Từ khóa:

đông anh Hà Nội khu đô thị đa mục tiêu thư lâm

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