Hà Nội: Số hóa toàn bộ quy trình bốc thăm nhà ở xã hội CT3 - Kim Chung

Đợt mở bán chung cư CT3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) dự kiến diễn ra trong tháng 6/ 2026 theo hình thức bốc thăm trực tuyến...

Ngày 01/6/2026, đại diện Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Tổng công ty Viglacera cho biết Khu nhà ở xã hội CT3 có tổng số căn hộ nhà ở xã hội để bán, thuê mua và thuê là 929 căn nhưng hiện đã ghi nhận 3.654 hồ sơ hợp lệ.

Với số lượng hồ sơ lớn gấp nhiều lần nguồn cung, việc tổ chức bốc thăm theo hình thức truyền thống có thể phát sinh áp lực lớn về thời gian, nhân sự và công tác kiểm soát. Trước thực tế đó, Liên danh chủ đầu tư đang hoàn thiện hệ thống bốc thăm trực tuyến để phục vụ đợt mở bán sắp tới.

Theo thiết kế, hệ thống phần mềm được xây dựng nhằm thực hiện toàn bộ quy trình bốc thăm trên môi trường trực tuyến, từ đăng nhập, xác thực thông tin đến thao tác bốc thăm và trả kết quả. Việc áp dụng hình thức này không chỉ giúp giảm áp lực tổ chức trực tiếp mà còn tạo điều kiện để toàn bộ dữ liệu được lưu trữ và theo dõi xuyên suốt trên hệ thống điện tử. Kết quả bốc thăm được xử lý tự động trên hệ thống và không thể chỉnh sửa trong suốt quá trình thực hiện. Toàn bộ dữ liệu tham gia đều được lưu trữ và sao lưu để phục vụ công tác kiểm tra, đối soát khi cần thiết.

Hệ thống được thiết kế để đáp ứng cùng lúc lượng lớn người truy cập, giúp quá trình tham gia diễn ra ổn định ngay cả trong thời điểm cao điểm. Một trong những điểm đáng chú ý của hệ thống là người dân có thể trực tiếp tham gia bốc thăm trên điện thoại hoặc máy tính cá nhân, giúp quá trình tham gia trở nên chủ động, rõ ràng và thuận tiện hơn. Người tham gia đăng nhập bằng số căn cước công dân và mã xác nhận gửi về điện thoại. Trước thời điểm bốc thăm chính thức, hệ thống cũng mở đăng nhập thử để người dân làm quen với các bước thao tác.

Dự kiến, việc bốc thăm sẽ được tổ chức theo từng nhóm đối tượng và từng khung thời gian cụ thể trong ngày. Buổi sáng dành cho các trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội; buổi chiều dành cho các trường hợp thuê mua và thuê. Các nhóm ưu tiên sẽ được thực hiện theo đúng quy định trước khi tiếp tục bốc thăm đối với các hồ sơ còn lại.

Sau khi hoàn tất thao tác, kết quả sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình và đồng thời được gửi qua tin nhắn điện thoại. Người tham gia cũng có thể lưu lại giấy xác nhận điện tử để thuận tiện cho việc tra cứu, đối chiếu thông tin khi cần thiết.

Quy trình bốc thăm trực tuyến mua nhà ở xã hội CT3 - Kim Chung

Dự án Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung gồm 3 tòa nhà cao 12 tầng với tổng số 1.104 căn hộ, trong đó có 929 căn nhà ở xã hội để bán, thuê mua và thuê; 175 căn hộ thương mại. Các căn hộ có diện tích từ 49,75 m2 - 63,8 m2, bố trí từ 2-3 phòng ngủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của người dân. Được thiết kế bởi các kiến trúc sư Singapore, các căn hộ tại CT3 Kim Chung chú trọng tính thực tế trong sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tối ưu không gian sinh hoạt hằng ngày.

CT3 Kim Chung được kỳ vọng trở thành “điểm nhấn vượt trội” trong phân khúc nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội với cam kết “3 nhất” của Liên danh chủ đầu tư: tiến độ thi công nhanh nhất; chất lượng nhà ở xã hội cao nhất và mức giá bán cạnh tranh nhất trên thị trường Hà Nội thời điểm này. Hiện nay, công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, các hạng mục được triển khai đồng bộ, sẵn sàng cho kế hoạch bàn giao và đưa vào sử dụng trong quý 4/2026.

Việc Liên danh chủ đầu tư vận hành phần mềm bốc thăm được đánh giá là sẽ làm tăng tính công khai, minh bạch, tạo sự thuận tiện và yên tâm cho người dân khi tiếp cận nhà ở xã hội trong bối cảnh thị trường đang rất khan hiếm phân khúc này.