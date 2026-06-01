Hà Nội thu hồi đất tại hàng loạt dự án nhà ở, thương mại chậm triển khai

Thành phố Hà Nội vừa thông báo về việc thu hồi đất, chấm dứt hoạt động một số dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố, trong đó có nhiều dự án nhà ở, công trình thương mại, du lịch, văn phòng và khu công nghiệp…

UBND TP.Hà Nội thông báo thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai.

Trong đó có các dự án như: Đầu tư xây dựng nhà ở ngõ 102 Nguyễn Khuyến tại phường Văn Miếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội; Xây dựng chợ và Trung tâm thương mại tại xã Hòa Lạc của Công ty cổ phần Xây lắp cơ giới và đầu tư thương mại Constrexim; Công trình cao ốc Thanh niên Plaza tại phường Ngọc Hà của Công ty cổ phần cao ốc Thanh niên Detesco (TW đoàn TNCS Hồ Chí Minh); Khu nhà ở Thanh Lâm tại xã Quang Minh của Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ du lịch Phương Viên.

Khu du lịch sinh thái và biệt thự nhà vườn tại xã Yên Xuân của Công ty Phát triển giáo dục quốc tế; Khu nhà ở cán bộ công chức Nhà xuất bản chính trị quốc gia – Sự thật tại Đông Ngạc của liên danh Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, Công ty cổ phần xây dựng số 1 và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đô thị vàng.

Trung tâm giao dịch thương mại, văn phòng và chung cư cao tầng tại phường Bồ Đề của Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ - dầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam; Khu công nghiệp giai đoạn 2 tại xã Yên Xuân do Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Bắc Lương Sơn; Khu nhà ở xung quanh chợ trung tâm thị trấn Tây Đằng tại xã Quảng Oai do Công ty cổ phần Licogi 13.

Đầu tư tòa nhà hỗn hợp, văn phòng giới thiệu sản phẩm mềm công nghệ cao tại phường Phú Diễn của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ viễn thông và giá trị gia tăng; Xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại phường Thượng Cát của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 8; Tổ hợp công trình văn phòng và nhà ở cao tầng tại phường Ô Chợ Dừa của Viện Khoa học công nghiệp Mỏ và Luyện kim.

Cụm công nghiệp công nghệ cao Vinashin tại xã Yên Xuân của Công ty cổ phần đầu tư Vinashin Hòa Bình; Xây dựng biệt thự nhà vườn tại xã Yên Xuân của Công ty cổ phần TM Hoàng Yến; Xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ E16 (H56)- BCA tại Từ Liêm do Công ty cổ phần Tổ chức nhà quốc gia Đông Dương; Khách sạn 5 sao tại phường Ba Đình của Công ty cổ phần VIPTOUR – TOGI...

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tài chính chủ trì hoàn thiện hồ sơ, tham mưu trình UBND TP thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Song song với việc xử lý các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, Hà Nội cũng đang đẩy mạnh công tác thu hồi đất, nhằm tạo quỹ đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, HĐND TP.Hà Nội khóa XVII đã thông qua danh mục 3.133 công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026 -2030.

Về kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND TP thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công, được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố; các dự án thuộc ngân sách cấp xã để các phường, xã bố trí; các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng.